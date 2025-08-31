Vinci il «Passeport La Gruyère» con pernottamenti e attività per due persone

Concorso
Come si chiama la famosa vetta di La Gruyère, che si trova a 2002 metri sul livello del mare?
In palio ci sono due pernottamenti in un hotel della regione di La Gruyère, l'ingresso gratuito a numerose attività e l'utilizzo dei trasporti pubblici locali.
Il «Passeport La Gruyère» comprende un soggiorno per due persone nella regione di La Gruyère. Il premio include due pernottamenti in hotel, numerose attività e l'uso gratuito dei trasporti pubblici locali.
Il pass consente di visitare il castello di Gruyères, scoprire la storia e la cultura della regione al Musée gruérien, imparare come si produce il cioccolato alla Maison Cailler o il formaggio alla Maison du Gruyère. Sono inclusi anche i tragitti nelle ferrovie di montagna in modo che tu possa facilmente raggiungere le vette dei dintorni e goderti il panorama.
In sintesi, il pacchetto del valore di 500 franchi offre:
Rispondi alla domanda del concorso per vincere il premio.
Se indovini parteciperai all'estrazione del premio. Il termine ultimo per la partecipazione è il 30 settembre 2025. Per partecipare devi aver effettuato l'accesso al tuo conto cliente. Se vinci, ti informeremo via e-mail.
Il premio non è trasferibile, non può essere rivenduto o convertito in denaro contante. Sono escluse le vie legali.
