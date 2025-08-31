Novità e trend
Vinci il «Passeport La Gruyère» con pernottamenti e attività per due persone

Elias Koller
1.9.2025
Traduzione: Rebecca Vassella

In palio ci sono due pernottamenti in un hotel della regione di La Gruyère, l'ingresso gratuito a numerose attività e l'utilizzo dei trasporti pubblici locali.

Il «Passeport La Gruyère» comprende un soggiorno per due persone nella regione di La Gruyère. Il premio include due pernottamenti in hotel, numerose attività e l'uso gratuito dei trasporti pubblici locali.

Alla Maison Gruyère impari come si produce il formaggio.
Fonte: Yannick Romagnoli

Il pass consente di visitare il castello di Gruyères, scoprire la storia e la cultura della regione al Musée gruérien, imparare come si produce il cioccolato alla Maison Cailler o il formaggio alla Maison du Gruyère. Sono inclusi anche i tragitti nelle ferrovie di montagna in modo che tu possa facilmente raggiungere le vette dei dintorni e goderti il panorama.

In sintesi, il pacchetto del valore di 500 franchi offre:

  • 2 notti con colazione terroir;
  • 1 drink di benvenuto;
  • 1 piatto terroir;
  • 1 pass con ingresso al castello di Gruyères, al Musée gruérien, alla Maison Cailler e alla Maison du Gruyère;
  • utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico della rete Frimobil.
Anche le ferrovie di montagna sono incluse nell'offerta.
Fonte: Yannick Romagnoli

Rispondi alla domanda del concorso per vincere il premio.

Concorso

Come si chiama la famosa vetta di La Gruyère, che si trova a 2002 metri sul livello del mare?

Se indovini parteciperai all'estrazione del premio. Il termine ultimo per la partecipazione è il 30 settembre 2025. Per partecipare devi aver effettuato l'accesso al tuo conto cliente. Se vinci, ti informeremo via e-mail.

Il premio non è trasferibile, non può essere rivenduto o convertito in denaro contante. Sono escluse le vie legali.

User Avatar
Elias Koller
Junior Copywriter
Elias.Koller@digitecgalaxus.ch

Probabilmente è l'unica persona che mangia l'hummus a cucchiaiate come se fosse uno yogurt. Scrive sceneggiature di cortometraggi nel tempo libero e spesso si sente come se fosse nel film sbagliato. Soprattutto quando la sua nemesi, la dichiarazione dei redditi, gli si para davanti ancora una volta. 

