Vinci due biglietti per il concerto di Kylie Minogue a Zurigo

Madeleine Bello Traduzione: Rebecca Vassella 1.6.2025

Mettiamo in palio 1 x 2 biglietti per il concerto di Kylie Minogue del 6 luglio all'Hallenstadion di Zurigo, il suo più grande tour da oltre dieci anni.

Dal suo primo successo The Loco-Motion, Kylie Minogue ha venduto oltre 80 milioni di album. Con numerosi successi da top ten, è difficile immaginare la musica pop senza di lei. La sua musica si rivolge a un vasto pubblico, dai fan di lunga data alla comunità LGBTQ+ fino alla generazione TikTok.

Il Tension Tour è iniziato in Australia e arriva in Europa a maggio. Se vuoi vederla dal vivo, non farti scappare questa occasione: mettiamo in palio due biglietti per il concerto del 6 luglio all'Hallenstadion di Zurigo.

Concorso

Partecipa all'estrazione di 1 x 2 biglietti rispondendo correttamente alla domanda entro il 16 giugno 2025. Per partecipare devi aver effettuato l'accesso con il tuo conto cliente.

Da dove viene Kylie Minogue? America Australia Inghilterra

Se vinci, ti informeremo via e-mail. Il buono non è convertibile in denaro contante. I biglietti sono validi solo per il concerto del 6 luglio 2025.

