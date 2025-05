Novità e trend 28 15

"Scrubs 2.0" in sviluppo: Zach Braff torna a vestire i panni di J.D.

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 22.5.2025

Buone notizie per tutti i fan della sitcom ospedaliera "Scrubs": Zach Braff tornerà nel ruolo del dottor John Dorian nella nuova edizione della serie. E le altre star e lo showrunner Bill Lawrence?

«A volte sai quando qualcosa è finito.» È così che si è concluso l'ultimo viaggio di pensiero di J.D. nel (primo) finale di serie di «Scrubs». Ma se questo fosse solo un capitolo intermedio? Con il ritorno dell'ex attore protagonista Zach Braff, il sequel della serie cult sta prendendo forma. E sembra che il Sacro Cuore aprirà ancora una volta le sue porte.

Il remake è attualmente in fase di realizzazione.

Il remake è attualmente in fase di sviluppo presso la ABC. Il progetto è prodotto dalla 20th Television, una sussidiaria della Disney. I diritti della serie originale sono di loro proprietà. Il progetto ha attualmente il titolo provvisorio «Scrubs 2.0».

Il cast originale potrebbe tornare

Con il ritorno di Zach Braff nei panni del dottor John «J.D.» Dorian, aumentano le probabilità che ritornino anche altri attori originali come Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley e Judy Reyes. Secondo quanto riportato dall'industria, le trattative sono già in corso. L'idea è quella di combinare volti noti con nuovi personaggi per creare un universo di serie tra la nostalgia e il presente.

Molti degli attori sono ancora buoni amici. Nella foto sono presenti, da sinistra a destra: John C. McGinley, Sarah Chalke, Zach Braff, Christa B. Miller e Donald Faison.

Fonte: christabmiller / Instagram

Molti degli attori principali rimangono in stretto contatto ancora oggi. Dal 2020, Braff e Faison in particolare appaiono regolarmente insieme nel podcast «Fake Doctors, Real Friends», in cui rivedono i singoli episodi e forniscono approfondimenti sul dietro le quinte. Il forte legame personale all'interno del cast è uno dei motivi per cui un ritorno congiunto sembra realistico.

Negoziazioni con Braff: lunghe e complicate

L'assunzione di Braff si è rivelata più difficile del previsto. In un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight nell'estate 2024, l'attore aveva espresso il suo interesse a tornare. Le trattative, tuttavia, si sono trascinate per diversi mesi. Tra i punti controversi c'erano gli aspetti finanziari e, in particolare, il luogo delle riprese.

Braff era favorevole alla produzione a Los Angeles, mentre lo studio aveva inizialmente proposto Vancouver come opzione più favorevole. Tuttavia, la conferma ufficiale del luogo di ripresa finale non è ancora arrivata. Le prime otto stagioni della serie originale sono state girate principalmente nell'ex Centro Medico di North Hollywood, a nord di Los Angeles. La nona stagione, invece, è stata girata ai Culver Studios di Culver City, in California.

Cosa caratterizzava la serie originale

La serie originale «Scrubs» è andata in onda dal 2001 al 2010 per un totale di nove stagioni e 182 episodi. Era nota soprattutto per il suo insolito mix di umorismo slapstick, sogni surreali ad occhi aperti e profondità emotive drammatiche. Zach Braff ha interpretato il giovane medico J.D., idealista e spesso emotivamente sopraffatto, i cui monologhi interiori e le cui fantasie hanno costituito un dispositivo stilistico centrale.

Lawrence non è autorizzato a condurre, ma resta vicino

Anche il creatore della serie Bill Lawrence è coinvolto, ma non può ricoprire il ruolo di showrunner. Il motivo non è un problema di tempo, ma un contratto di produzione esclusiva con Warner Bros. Television. Poiché «Scrubs 2.0» è in fase di creazione presso la 20th Television, gli viene negato un ruolo da protagonista per motivi contrattuali. Tuttavia, Lawrence rimarrà nel progetto come consulente creativo. Questa decisione è stata negoziata congiuntamente dai responsabili.

Lawrence ha sottolineato nelle interviste che una nuova versione di «Scrubs» non dovrebbe essere semplicemente una replica nostalgica. L'obiettivo è piuttosto quello di raccontare in modo credibile la dinamica tra i vecchi personaggi e una nuova generazione di medici, inseriti in un mondo medico in rapida evoluzione. Il suo contenuto distintivo dovrebbe quindi rimanere tangibile nonostante i limiti contrattuali.

Bill Lawrence, qui ritratto con Zach Braff, è sposato con Christa B. Miller, attrice di Jordan Sullivan. Lavora come showrunner per Ted Lasso e Shrinking.

Fonte: vdoozer / Instagram

Ha anche sottolineato che la serie rimarrà fedele agli sviluppi della nona stagione, poco amata, che si svolgeva in una nuova ambientazione e con un cast in gran parte nuovo.

Se «Scrubs 2.0» andrà effettivamente in onda è ancora da vedere. Ma con il ritorno di Zach Braff, l'idea sta prendendo forma per la prima volta. E per i fan della serie originale, questo potrebbe significare Il capitolo del Sacro Cuore non è finito, dopotutto.

Immagine di copertina: Studi ABC

