Problemi per "Star Citizen": la Community critica la decisione degli sviluppatori di pagare per vincere

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 20.5.2025

Un nuovo articolo nel negozio a pagamento di "Star Citizen" sta causando il malcontento dei giocatori. Chi paga ha accesso anticipato agli aggiornamenti delle navi e i giocatori non lo capiscono.

L'universo di «Star Citizen» è attualmente in fermento e la Community sta ancora una volta discutendo ferocemente sugli aspetti pay-to-win del gioco. L'annuncio dello studio di sviluppo Cloud Imperium Games (CIG) su due potenziamenti per le navi che modificano il comportamento di volo delle astronavi è il pomo della discordia. Inizialmente saranno disponibili solo con denaro reale e non potranno essere acquistati nel gioco prima dell'estate. Si tratta dei cosiddetti flight upgrade, che modificano il comportamento di volo delle astronavi.

Si tratta delle cosiddette lame di volo, che possono essere utilizzate per potenziare diversi modelli di nave. In questo modo si migliora la loro manovrabilità o la velocità massima. I moduli costano tra i 10 e i 40 dollari, a seconda del modello. I miglioramenti possono dare ai giocatori esperti un vantaggio nel gioco competitivo.

«Star Citizen» vite dalla vendita di denaro reale

L'ambizioso gioco spaziale open-world è attualmente in fase di sviluppo ed è giocabile in fase alfa dal 2014. Non si conosce ancora una data di uscita definitiva. Oltre alle prove gratuite per i nuovi giocatori, gli interessati devono acquistare uno starter pack per potersi immergere in «the 'Verse», il mondo di gioco. Il pacchetto include un'astronave ed è disponibile a partire da circa 50 dollari o euro. Per un titolo ad accesso anticipato, si tratta già di un prezzo elevato.

Inoltre, CIG sta vendendo numerose altre astronavi, potenziamenti e oggetti con denaro reale nel suo «Pledge Store». Il motivo del fornitissimo Pledge Store: «Star Citizen» è finanziato esclusivamente attraverso il crowd funding. Oltre a un abbonamento volontario, le vendite nel Pledge Store sono la principale fonte di reddito del gioco durante la fase di sviluppo. Finora, più di cinque milioni e mezzo di persone hanno speso più di 820 milioni di dollari americani per il gioco.

Per mantenere il flusso di denaro, CIG deve offrire incentivi ai fan disposti a pagare. Tuttavia, se ricevono troppi vantaggi, lo studio si scontrerà con il malcontento della Community. Le controversie sul pay-to-win hanno perseguitato la Community di «Star Citizen» fin dalla notte dei tempi. Chris Roberts, il visionario e capo di «Star Citizen», ha quindi sottolineato che la maggior parte degli oggetti può essere guadagnata senza dover aprire il portafoglio.

Perché tutta questa eccitazione ora?

L'accesso anticipato per chi è disposto a pagare non è una novità per le novità delle astronavi in «Star Citizen». Si tratta di un precedente per i potenziamenti che non sono puramente estetici, ma che garantiscono effettivamente dei vantaggi nel gioco. I fan temono che in futuro la CIG possa monetizzare prima altri oggetti che cambiano il gioco. In altre parole, la CIG potrebbe orientarsi sempre di più verso un modello commerciale pay-to-win.

Dal momento che ogni Flight Blade è legata a uno specifico modello di nave, devi acquistarne diverse se vuoi equipaggiarne diversi modelli. Alcuni fan vedono in questo un puro e semplice modo di fare soldi da parte dello studio.

Le critiche nei confronti di CIG sono state sempre più forti.

Le critiche nei confronti di CIG sono aumentate a tal punto che lo studio è stato costretto a fare marcia indietro appena un giorno dopo aver annunciato le Flight Blades. I moduli saranno rilasciati solo con un nuovo aggiornamento a giugno. In futuro, tutti i kit di gioco saranno sempre rilasciati contemporaneamente nel gioco e nel Pledge Store.

Resta da vedere se l'argomento del pay-to-win è stato risolto. Nonostante l'ultima dichiarazione, molti utenti su Reddit per esprimere il proprio disappunto sulla direzione che il gioco sta prendendo.

Controversie anche nella comunità dei videogiocatori

Per alcuni fan è assolutamente legittimo che i sostenitori del gioco disposti a pagare abbiano dei vantaggi come l'accesso anticipato ai miglioramenti. Il denaro confluisce nell'ulteriore sviluppo del gioco, da cui tutti traggono beneficio. Il fatto che CIG stia adottando la via dell'accesso anticipato non solo per le astronavi, ma anche per i potenziamenti, non è una grande differenza e dopo qualche settimana o mese, l'accesso sarà aperto a tutti.

Per altri fan, invece, Star Citizen sta prendendo una strada pericolosa che allarga il divario tra chi è disposto ad aprire il portafoglio e chi non può o non vuole farlo. Ci sono accuse di giocatori di seconda classe - e non va dimenticato che tutti i giocatori regolari hanno già investito nel gioco con lo starter pack. In un gioco a prezzo pieno, si aspettano di avere accesso a tutti i contenuti rilevanti.

