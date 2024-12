750 milioni di dollari di crowdfunding: "Star Citizen" è un fenomeno

Star Citizen doveva essere rilasciato nel 2014, ma non se ne fece nulla. I fan lo aspettano ancora oggi e sono pronti a spendere soldi per il gioco. Sono già stati raccolti più di 750 milioni di dollari attraverso il crowdfunding.

Sviluppare giochi tripla A costa un sacco di soldi. A volte si possono raggiungere cifre a tre zeri. Tuttavia, il fatto che queste somme possano essere raccolte anche attraverso il puro crowdfunding è una specialità. Il gioco "Star Citizen" è uno di questi progetti. È stato annunciato nel 2012 ed è stato finanziato essenzialmente attraverso il crowdfunding.

Ora è stato superato un marchio davvero sorprendente: Finora sono stati donati più di tre quarti di miliardo di dollari allo studio Cloud Imperium Games per il gioco. Puoi vedere lo stato attuale del crowdfunding sul sito web del gioco. Il denaro dovrebbe provenire da circa 5,5 milioni di donatori. Nel 2022, 610 dipendenti hanno lavorato al gioco

La particolarità: non c'è ancora una data di uscita fissa. "Star Citizen" è attualmente giocabile solo come Early Access. Le donazioni sono principalmente impegni: gli interessati possono acquistare le astronavi del gioco con denaro reale e sostenere così lo sviluppo. L'uscita è prevista per il 2026.

La simulazione spaziale per tutto

"Star Citizen" è un gioco spaziale open-world che offre un mix di simulazione, commercio, combattimento ed esplorazione. L'annuncio del gioco nell'ottobre 2012 da parte del fondatore dello studio Chris Roberts ha suscitato grande interesse. Roberts è stato responsabile della popolare serie di giochi "Wing Commander" negli anni Novanta. Con "Star Citizen", ha voluto prendere spunto da questa serie e sviluppare ulteriormente l'idea. Nel giro di poco tempo dall'annuncio, gli obiettivi di crowdfunding dichiarati sono stati di gran lunga superati.

Dal 2014, gli interessati hanno potuto prendere posto nel cockpit ed esplorare una parte dell'universo. Un anno dopo, la prima città ha aperto le porte ai piloti: Ora possono visitare il centro urbano industriale del pianeta "Area18". Il gioco è ancora in fase di sviluppo e vengono gradualmente aggiunti nuovi contenuti. L'ultimo aggiornamento importante risale al 24 novembre 2024.

Al momento ci sono già un gran numero di navi acquistabili.

Fonte: Cloud Imperium Games

Secondo il sito web, allo stato attuale dello sviluppo ci sono tre modalità di gioco principali: il "Persistent Universe" è il fulcro di "Star Citizen", che offrirà l'intera gamma di possibilità una volta completato il gioco. Qui si crea un personaggio di gioco che può seguire sette diversi percorsi di carriera, tra cui commerciante, cacciatore di taglie, medico e altro ancora. Ci sono anche le modalità "Arena Commander" e "Star Marine", riservate alle battaglie e alle corse di astronavi PvP e agli sparatutto in prima persona PvP.

Tuttavia, il gioco è ancora in fase di sviluppo.

Tuttavia, la versione alpha del gioco offre solo una frazione delle possibilità annunciate, come ad esempio solo due sistemi solari invece di cinque - originariamente si pensava addirittura a 100 sistemi solari.

Le critiche a "Star Citizen"

Il lungo tempo di sviluppo, in particolare, unito agli alti ricavi, ha portato ripetutamente a critiche. Inizialmente era prevista un'uscita nel 2014. Lo studio è stato anche criticato per non aver comunicato in modo trasparente cosa succede alle donazioni delle parti interessate e per il fatto che lo sviluppo dovrebbe avvenire molto più velocemente con un capitale così elevato. A quanto pare, ciò è dovuto anche allo stile di gestione di Roberts.

Anche la possibilità di acquistare astronavi nel gioco, che possono costare fino a diverse migliaia di dollari, è stata criticata. L'acquisto è ovviamente volontario e ci sono anche astronavi molto più economiche. Ma si tratta di un oggetto virtuale per un gioco che è ancora solo un titolo in accesso anticipato, nonostante un periodo di sviluppo così lungo e un capitale elevato. Allo stesso tempo, alcuni giocatori criticano il fatto che l'acquisto di navi costose sia un'operazione a pagamento.

La campagna per giocatore singolo doveva originariamente far parte di "Star Citizen", ma è stata scorporata nel corso dello sviluppo. Verrà pubblicata con il nome di "Squadron 42" come gioco separato. Anche molti fan sono rimasti male.

Nonostante tutte le critiche: secondo alcune persone che conosco, il gioco è "abbastanza buono".