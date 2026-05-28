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Valve aumenta i prezzi dello Steam Deck OLED fino a 300 dollari

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2026

Valve ha aumentato drasticamente il prezzo dello Steam Deck OLED. Il modello più economico costa ora 789 dollari (779 euro), quello più grande 949 dollari (919 euro). Allo stesso tempo, ci sono sempre più indicazioni che la prossima Steam Machine sarà ancora più costosa.

È un prezzo molto alto quello annunciato da Valve in un poco appariscente blog post. Dopo mesi di scarsità, lo Steam Deck OLED sarà di nuovo disponibile, ma a prezzi davvero elevati. 240 dollari in più per il modello da 512 gigabyte, 300 dollari in più per la versione da 1 terabyte. Un bel po' di soldi in più. E una fuga di notizie sulla Steam Machine sta facendo il giro del mondo, portando la prossima brutta notizia.

Perché Valve aumenta i prezzi

Valve giustifica il salto di prezzo con l'aumento dei costi per la memoria e l'archiviazione dei dati. In effetti, i prezzi di DRAM e NAND sono aumentati in modo massiccio a causa della domanda di AI, un problema che riguarda l'intero settore. Anche Sony, Microsoft e Nintendo hanno aumentato i prezzi delle loro console negli ultimi mesi. Lo Steam Deck OLED ha ora un prezzo entry-level che compete con le console portatili di fascia alta come l'Asus ROG Ally X.

Console CHF 650.60 Valve Steam Deck OLED 512GB 322 Console CHF 720.– Valve Steam Deck OLED 1TB 322

Cosa significa questo per le Steam Machine

Questa tendenza non si ferma alla Steam Machine. L'insider di Valve Brad Lynch sostiene di aver sentito una stima approssimativa dei prezzi due mesi fa, che all'epoca era già superiore ai prezzi degli OLED di Steam Deck. Da allora, i costi di archiviazione sono aumentati ulteriormente e, secondo Notebookcheck, è probabile che la Steam Machine sia particolarmente colpita. Un prezzo superiore al marchio di $1.000 sembra quindi più realistico che mai.

C'è una piccola consolazione: i modelli LCD ricondizionati di Steam Deck di Valve non sono interessati dall'aumento di prezzo e partono da 279 dollari per la versione da 64 gigabyte negli Stati Uniti. Tuttavia, gli Steam Deck LCD sono più difficili da trovare in Europa e non vengono più prodotti nuovi.

Immagine di copertina: Shutterstock

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