Novità e trend 53 9

Uno studio dimostra: i nostri occhi risolvono più pixel di quanto si pensasse

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 29.10.2025

Il precedente parametro di riferimento per un display "nitido" era di 60 pixel per grado di campo visivo. Un nuovo studio dimostra che molte persone riescono a percepire densità di pixel più elevate. Ciononostante, i televisori 8K rimangono piuttosto inutili.

I ricercatori hanno utilizzato una configurazione di prova con uno schermo mobile e hanno variato le distanze fino a circa 1,6 metri. Hanno misurato la distanza tra le linee fino alla quale i soggetti del test potevano ancora riconoscere le differenze. Il team ha poi utilizzato la serie di misurazioni per ricavare dei valori di soglia oltre i quali il 95% della popolazione non riconosceva più alcun vantaggio.

Utile calcolatore online

Per calcolare la PPD del tuo scenario di visualizzazione personale, il team di ricerca mette a disposizione un calcolatore online. Lo strumento mostra la percentuale di persone che vedono ancora una differenza rispetto a un display «perfetto» nelle condizioni previste. Alcuni esempi pratici:

Gli autori concludono che una risoluzione più alta non è sempre migliore. Se la PPD supera i limiti della percezione umana nello scenario di utilizzo tipico di un display, non c'è quasi nessun beneficio. Allo stesso tempo, aumentano i costi, il consumo energetico e lo sforzo di rendering richiesto. Un televisore 8K, ad esempio, è piuttosto inutile, a meno che non lo si guardi da una distanza inferiore a 1,3 volte la sua altezza.

Immagine di copertina: Samuel Buchmann

Mi piace questo articolo! A 53 persone piace questo articolo







