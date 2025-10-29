Uno studio dimostra: i nostri occhi risolvono più pixel di quanto si pensasse

Novità e trend
È pixelato per la decima volta: ecco i quattro nuovi smartphone di Google
di Michelle Brändle
Il precedente parametro di riferimento per un display "nitido" era di 60 pixel per grado di campo visivo. Un nuovo studio dimostra che molte persone riescono a percepire densità di pixel più elevate. Ciononostante, i televisori 8K rimangono piuttosto inutili.
I ricercatori hanno utilizzato una configurazione di prova con uno schermo mobile e hanno variato le distanze fino a circa 1,6 metri. Hanno misurato la distanza tra le linee fino alla quale i soggetti del test potevano ancora riconoscere le differenze. Il team ha poi utilizzato la serie di misurazioni per ricavare dei valori di soglia oltre i quali il 95% della popolazione non riconosceva più alcun vantaggio.
Per calcolare la PPD del tuo scenario di visualizzazione personale, il team di ricerca mette a disposizione un calcolatore online. Lo strumento mostra la percentuale di persone che vedono ancora una differenza rispetto a un display «perfetto» nelle condizioni previste. Alcuni esempi pratici:
Gli autori concludono che una risoluzione più alta non è sempre migliore. Se la PPD supera i limiti della percezione umana nello scenario di utilizzo tipico di un display, non c'è quasi nessun beneficio. Allo stesso tempo, aumentano i costi, il consumo energetico e lo sforzo di rendering richiesto. Un televisore 8K, ad esempio, è piuttosto inutile, a meno che non lo si guardi da una distanza inferiore a 1,3 volte la sua altezza.
Le mie impronte digitali cambiano talmente spesso che il mio MacBook non le riconosce più. Il motivo? Se non sono seduto davanti a uno schermo o in piedi dietro a una telecamera, probabilmente mi trovo appeso a una parete di roccia mantenendomi con i polpastrelli.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Novità e trend
di Michelle Brändle
Novità e trend
di Jan Johannsen
Novità e trend
di Siri Schubert
In collaborazione con Meta, l'Università di Cambridge ha recentemente determinato la massima percezione dei dettagli dell'occhio umano. Il risultato: le scale di grigio vengono risolte con un massimo di 94 pixel per grado (PPD), i disegni rosso-verde con 89 PPD, il giallo-violetto con 53 PPD. Ciò significa che l'acuità visiva è significativamente superiore al precedente valore standard di 60 PPD.
Un display da 60 pollici con risoluzione 4K, ad esempio, è già al di sopra delle prestazioni visive della maggior parte dei soggetti sottoposti a test a una distanza di tre metri. I pixel aggiuntivi non rendono l'immagine soggettivamente più nitida. Gli smartphone, i tablet e i display AR e VR vengono solitamente visti da distanze inferiori, motivo per cui è più probabile che i limiti PPD vengano superati. Sull'iPad Pro con display da 13 pollici, il PPD a una distanza di 35 centimetri è di circa 65, ovvero ai limiti della percezione. Quest 3, l'auricolare VR di Meta, raggiunge solo 25 PPD su volti tipici.
Sony FE 40mm f/2.5 G
Sony E, Full frame