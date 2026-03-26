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Unihertz Titan 2 Elite: lo smartphone con tastiera vince su Kickstarter

Migliaia di prevendite, milioni di vendite: lo smartphone con tastiera di Unihertz è un successo a sorpresa su Kickstarter. E questo nonostante il dispositivo abbia un prezzo di 500-600 franchi o euro.

Per anni gli smartphone con tastiera fisica sono stati considerati un fenomeno di nicchia. Dal 2019 Unihertz si rivolge agli appassionati di tasti reali: al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, il produttore cinese ha presentato la quinta generazione, il Titan 2 Elite. La prevendita su Kickstarter lo dimostra: La nicchia è cresciuta notevolmente.

Novità e trend Unihertz presenta anche uno smartphone con tastiera di Lorenz Keller

Cinque anni di aggiornamenti Android per la prima volta

Dato che Unihertz lancia tutti i suoi prodotti tramite Kickstarter, è possibile fare dei confronti. Ad esempio, il modello precedente Titan 2 ha raccolto circa 1,6 milioni di franchi svizzeri o 1,8 milioni di euro lo scorso anno. Con il Titan 2 Elite, la raccolta è stata di oltre due milioni di franchi o euro dopo sole 48 ore.

Il fulcro del Titan 2 Elite è la tastiera.

I motivi di questo successo sono due. Primo: gli smartphone in stile Blackberry stanno vivendo un revival. Lo dimostrano anche altri progetti come Clicks Communicator, che ha ottenuto un'ottima risposta da parte della Community.

Novità e trend Clicks Communicator è dotato anche di una tastiera in tedesco e francese. di Lorenz Keller

In secondo luogo, Unihertz si posiziona per la prima volta come fornitore affidabile. Il produttore fornisce il dispositivo con l'ultimo Android 16 e promette aggiornamenti per gli anni a venire. Il Titan 2 Elite riceverà nuove versioni di Android fino ad Android 20, ovvero per cinque anni. Inoltre, riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 2031.

Il primo hands-on al MWC con un modello di pre-produzione ha anche dimostrato che Unihertz è in una lega diversa in termini di qualità rispetto al passato. Ho trovato il dispositivo e la tastiera eleganti e di alta qualità.

Consegna da giugno

Grazie alla campagna Kickstarter, ora sono noti tutti i dettagli del dispositivo, compresi il prezzo e la data di lancio. Il produttore ha menzionato solo alcune specifiche alla fiera

Ci sono due versioni tra cui scegliere: il Titan 2 Elite e il Titan 2 Elite Pro. Il primo modello sarà consegnato dal produttore a partire da giugno e costerà regolarmente circa 500 franchi o euro. Il secondo sarà disponibile a partire da ottobre a un prezzo di poco inferiore ai 600 franchi o euro.

Ci sono tre differenze tra le varianti: quella più economica ha il processore Dimensity 7400, 256 GB di memoria e una fotocamera principale da 50 megapixel senza stabilizzazione ottica. Unihertz ha equipaggiato il modello Pro, più costoso, con il processore Dimensity 8400, 512 GB di memoria e lo stesso sensore con OIS.

Le altre specifiche sono identiche.

Le altre specifiche sono identiche, come lo schermo AMOLED da 4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 hertz e una luminosità massima di 1600 nit, la batteria da 4050 mAh e i 12 GB di RAM. Sono inoltre presenti uno scanner di impronte digitali sul lato, uno slot per schede di memoria, il supporto per eSIM e un pulsante rosso aggiuntivo che può essere programmato liberamente.

Il pulsante rosso sul lato può essere programmato liberamente.

Importante da sapere: Su Kickstarter è in vendita solo il layout della tastiera QWERTY, ma è possibile passare a molte altre lingue. Quindi puoi digitare con il layout della tastiera in tedesco o in francese: l'etichetta non è semplicemente corretta. Il produttore promette che seguiranno versioni con QWERTZ e AZERTY.

Unihertz sta spedendo i preordini nei paesi dell'UE, ma non in Svizzera. Tuttavia, è probabile che il dispositivo venga inserito nel nostro assortimento con un leggero ritardo, proprio come molti altri modelli del produttore.

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