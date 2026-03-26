Unihertz Titan 2 Elite: lo smartphone con tastiera vince su Kickstarter

Novità e trend
Unihertz presenta anche uno smartphone con tastiera
di Lorenz Keller
Migliaia di prevendite, milioni di vendite: lo smartphone con tastiera di Unihertz è un successo a sorpresa su Kickstarter. E questo nonostante il dispositivo abbia un prezzo di 500-600 franchi o euro.
Per anni gli smartphone con tastiera fisica sono stati considerati un fenomeno di nicchia. Dal 2019 Unihertz si rivolge agli appassionati di tasti reali: al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, il produttore cinese ha presentato la quinta generazione, il Titan 2 Elite. La prevendita su Kickstarter lo dimostra: La nicchia è cresciuta notevolmente.
Dato che Unihertz lancia tutti i suoi prodotti tramite Kickstarter, è possibile fare dei confronti. Ad esempio, il modello precedente Titan 2 ha raccolto circa 1,6 milioni di franchi svizzeri o 1,8 milioni di euro lo scorso anno. Con il Titan 2 Elite, la raccolta è stata di oltre due milioni di franchi o euro dopo sole 48 ore.
I motivi di questo successo sono due. Primo: gli smartphone in stile Blackberry stanno vivendo un revival. Lo dimostrano anche altri progetti come Clicks Communicator, che ha ottenuto un'ottima risposta da parte della Community.
In secondo luogo, Unihertz si posiziona per la prima volta come fornitore affidabile. Il produttore fornisce il dispositivo con l'ultimo Android 16 e promette aggiornamenti per gli anni a venire. Il Titan 2 Elite riceverà nuove versioni di Android fino ad Android 20, ovvero per cinque anni. Inoltre, riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 2031.
Il primo hands-on al MWC con un modello di pre-produzione ha anche dimostrato che Unihertz è in una lega diversa in termini di qualità rispetto al passato. Ho trovato il dispositivo e la tastiera eleganti e di alta qualità.
Grazie alla campagna Kickstarter, ora sono noti tutti i dettagli del dispositivo, compresi il prezzo e la data di lancio. Il produttore ha menzionato solo alcune specifiche alla fiera
Ci sono due versioni tra cui scegliere: il Titan 2 Elite e il Titan 2 Elite Pro. Il primo modello sarà consegnato dal produttore a partire da giugno e costerà regolarmente circa 500 franchi o euro. Il secondo sarà disponibile a partire da ottobre a un prezzo di poco inferiore ai 600 franchi o euro.
Ci sono tre differenze tra le varianti: quella più economica ha il processore Dimensity 7400, 256 GB di memoria e una fotocamera principale da 50 megapixel senza stabilizzazione ottica. Unihertz ha equipaggiato il modello Pro, più costoso, con il processore Dimensity 8400, 512 GB di memoria e lo stesso sensore con OIS.
Le altre specifiche sono identiche.
Le altre specifiche sono identiche, come lo schermo AMOLED da 4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 hertz e una luminosità massima di 1600 nit, la batteria da 4050 mAh e i 12 GB di RAM. Sono inoltre presenti uno scanner di impronte digitali sul lato, uno slot per schede di memoria, il supporto per eSIM e un pulsante rosso aggiuntivo che può essere programmato liberamente.
Importante da sapere: Su Kickstarter è in vendita solo il layout della tastiera QWERTY, ma è possibile passare a molte altre lingue. Quindi puoi digitare con il layout della tastiera in tedesco o in francese: l'etichetta non è semplicemente corretta. Il produttore promette che seguiranno versioni con QWERTZ e AZERTY.
Unihertz sta spedendo i preordini nei paesi dell'UE, ma non in Svizzera. Tuttavia, è probabile che il dispositivo venga inserito nel nostro assortimento con un leggero ritardo, proprio come molti altri modelli del produttore.
I gadget sono la mia passione: che siano necessari per l'ufficio, per la casa, per lo sport e il piacere o per la casa intelligente. O, naturalmente, per il grande hobby accanto alla famiglia, ovvero la pesca.
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