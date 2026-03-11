Novità e trend 32 24

Una nuova batteria ricarica le auto elettriche in soli 9 minuti

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.3.2026

Dimentica le lunghe soste in autogrill. Con la batteria Blade 2.0, BYD ricarica quasi completamente la tua auto elettrica in meno di dieci minuti. In futuro, la ricarica sarà quasi altrettanto veloce del rifornimento di carburante.

Per ricaricare un'auto elettrica ora basta una pausa caffè in un autogrill. Nove minuti. Questo è il tempo che dovrebbe essere necessario per caricare la nuova batteria Blade 2.0 di BYD dal 10 al 97 percento. Il produttore cinese vuole ora superare quello che per lungo tempo è stato considerato il limite fisico delle batterie al litio.

Il produttore cinese vuole ora superare quello che per lungo tempo è stato considerato il limite fisico delle batterie al litio. All'inizio di marzo 2026, BYD ha presentato la seconda generazione della sua cella blade e l'ha messa in produzione. L'azienda promette niente di meno che un nuovo punto di riferimento per quanto riguarda la velocità di ricarica e l'idoneità all'uso quotidiano nelle auto elettriche. La batteria a lama in sé è una batteria al litio che non ha bisogno di essere utilizzata.

La batteria a lama in sé non è una nuova invenzione. BYD utilizza celle al litio ferro fosfato (LFP) piatte e a forma di lama già dal 2020 e presenta un vantaggio rispetto alle classiche batterie NMC: Non necessitano di costosi cobalto e nichel, sono considerate più durevoli e reagiscono in modo molto più stabile in caso di danni. Il prezzo di questa robustezza non è nuovo.

Il prezzo per questa robustezza è stato finora una minore densità energetica. È proprio qui che entra in gioco la seconda generazione.

Cosa rende la nuova cella tecnicamente diversa

Con la nuova Blade 2.0, BYD raggiunge capacità di ricarica fino a 1500 kilowatt. Ciò è reso possibile da una nuova architettura da 1000 volt, che il produttore definisce «Super e-Platform».

Le celle a lama piatta sono integrate direttamente nel pacco batterie, risparmiando così spazio nel pianale del veicolo.

Fonte: BYD

Il cuore della tecnologia è il cosiddetto catodo «a rilascio istantaneo» con una struttura di particelle ottimizzata. Questa struttura consente un impacchettamento più denso del materiale e accelera il trasporto degli ioni di litio all'interno della cella. È completato da un elettrolita ottimizzato per l'AI con una conduttività ionica particolarmente elevata e da un anodo con una struttura tridimensionale di intercalazione del litio.

Questa combinazione garantisce che la batteria possa mantenere elevate capacità di carica per un periodo insolitamente lungo. Mentre i sistemi di ricarica rapida convenzionali rallentano significativamente a partire da uno stato di carica dell'80 percento circa, in questo caso il flusso di energia rimane elevato fino a poco prima della ricarica completa.

Il risultato: il flusso di carica rimane elevato fino a poco prima della ricarica completa.

Il risultato: il livello di carica può essere portato dal 10 al 70 percento in soli cinque minuti e dal 10 al 97 percento in nove minuti. Per fare un paragone: la Porsche Taycan, una delle auto elettriche a ricarica più rapida dei produttori occidentali, impiega 18 minuti per passare dal 10 all'80 percento della carica.

Oltre a ciò, la Porsche Taycan è in grado di ricaricare il veicolo in modo rapido e veloce.

Oltre alla velocità di ricarica, BYD sta migliorando anche la densità energetica del pacco batterie. Una disposizione ottimizzata delle celle dovrebbe aumentarla di circa il cinque percento. In veicoli come la Denza Z9 GT, questo porta a un'autonomia di oltre 1000 chilometri nel ciclo di prova cinese. Sulle strade europee, questo dovrebbe significare un'autonomia reale di circa 800 chilometri.

Il freddo rimane la grande prova

Un problema di molte auto elettriche è particolarmente evidente in inverno. Le basse temperature rallentano i processi chimici della batteria e allungano notevolmente i tempi di ricarica.

BYD promette di aver risolto in gran parte anche questo problema. Anche dopo 24 ore a meno 30 gradi Celsius, la batteria dovrebbe poter essere caricata dal 20 al 97 percento in circa dodici minuti. Se questi valori dovessero essere confermati nell'uso quotidiano, si tratterebbe di un significativo miglioramento rispetto ai sistemi precedenti.

La Blade 2.0 dovrebbe offrire vantaggi anche nelle stazioni di ricarica rapida convenzionali. Secondo il produttore, è in grado di assorbire dal 30 al 50 percento di energia in più per unità di tempo rispetto alle attuali batterie per auto elettriche.

Mancano ancora le stazioni di ricarica necessarie

C'è però ancora un problema: il pieno potenziale della batteria può essere sfruttato solo presso le speciali stazioni di ricarica dell'azienda. Questi cosiddetti «Flash Chargers» erogano fino a 1500 kilowatt di potenza. Funzionano con batterie tampone integrate che immagazzinano energia temporaneamente e la rilasciano in pacchetti durante il processo di ricarica.

La batteria di Blade 2.0 raggiunge la massima capacità di carica con i caricabatterie flash.

Fonte: BYD

BYD sta progettando circa 20.000 di queste stazioni in Cina entro la fine del 2026, di cui circa 2.000 lungo le principali autostrade. L'azienda ha già messo in funzione più di 4.200 stazioni nei primi mesi dell'anno.

Anche l'Europa è sulla tabella di marcia: le prime stazioni pilota sono state annunciate per il quarto trimestre del 2026 ad Amburgo, Oslo e Amsterdam. Tuttavia, l'espansione a livello nazionale richiederà probabilmente del tempo.

Immagine di copertina: Denza

Mi piace questo articolo! A 32 persone piace questo articolo







