Quest'auto elettrica funziona con le batterie delle sigarette elettroniche

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 10.3.2026

Chris Doel usa ciò che gli altri buttano via per le auto elettriche. L'ingegnere e YouTuber britannico ha costruito una batteria completa per veicoli a partire da sigarette elettroniche usa e getta. Ha dimostrato che i rifiuti elettronici sono adatti alla strada.

Chris Doel non è un comune tuttofare. Sul suo canale YouTube, il 29enne inglese documenta da anni lo spreco di risorse della società. Con progetti tangibili dimostra che i rifiuti elettronici possono fare molto di più che marcire in una discarica. Ha già utilizzato le batterie di scarto per alimentare una e-bike, ha costruito una batteria elettrica a ricarica rapida e ha costruito un powerwall che alimenta tutta la sua casa con l'elettricità.

Ora ha alzato ulteriormente l'asticella: Sta utilizzando come base una Reva G-Wiz, un'auto elettrica compatta dei primi anni 2000. Originariamente era dotata di un pesante sistema di batterie al piombo. Doel ha sostituito completamente questa batteria con un pacco batterie autocostruito composto da 500 celle al litio, ricavate da sigarette elettroniche usa e getta.

La situazione iniziale: milioni di batterie nei rifiuti

L'obiettivo dichiarato dietro al progetto non è solo di natura tecnica: Doel vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sui potenziali pericoli dei vapes usa e getta. Solo nel Regno Unito, in alcuni casi, ne vengono gettati via oltre un milione al giorno.

I vapes usa e getta vengono normalmente smaltiti. Doel utilizza le loro batterie per il suo insolito progetto. In allegato: il Reva G-Wiz.

Fonte: @Chris_Doel / YouTube

La situazione in Germania non è affatto migliore. Secondo l'organizzazione ambientalista in tedesco Umwelthilfe, ogni anno vengono smaltiti circa 60 milioni di sigarette elettroniche. In Svizzera, quasi tutti gli oltre dieci milioni di vapes usa e getta utilizzati ogni anno finiscono tra i rifiuti. Il vero problema risiede nel fatto che le sigarette elettroniche vengono smaltite ogni anno.

Il vero problema sta nel design del prodotto. Molte sigarette elettroniche usa e getta contengono celle agli ioni di litio di alta qualità che potrebbero teoricamente sopravvivere a centinaia di cicli di ricarica, ma che vengono smaltite dopo pochi giorni di utilizzo a causa del design del prodotto. I circuiti integrati assorbono piccole quantità di energia anche dopo la fine dell'uso, rendendo la batteria inutilizzabile. Tecnicamente parlando, queste celle sono paragonabili a quelle degli smartphone o dei computer portatili. Ciononostante, finiscono nel cestino dopo un breve periodo di utilizzo.

Centinaia di ore di lavoro manuale

Doel ha raccolto le sigarette elettroniche dismesse da speciali contenitori per il riciclaggio per un periodo di diversi mesi. Ha dovuto rimuovere con cura ogni singola cella dal suo involucro di plastica e fare una prova della sua capacità di carica residua. Nel farlo, ha dovuto affrontare un problema fondamentale: non esiste un metodo rapido per valutare le condizioni delle batterie a colpo d'occhio. Doel ha utilizzato un trucco insolito: ha usato un ventilatore CPAP in disuso per soffiare aria attraverso il bocchino del vape. Se il dispositivo rispondeva, la batteria era ancora intatta.

Le celle del vape rimosse sono interconnesse per formare gruppi di celle. Le strisce di rame forniscono il collegamento elettrico tra le batterie. Qui, Doel installa un sensore per misurare la temperatura.

Fonte: @Chris_Doel / YouTube

Ogni batteria doveva essere testata singolarmente, poiché molte celle si scaricavano al di sotto del limite di sicurezza di tre volt e diventavano quindi inutilizzabili. Le batterie funzionanti sono state etichettate a mano e raggruppate in base alla loro capacità residua. Solo quelle con almeno cinque wattora di capacità residua sono riuscite a passare il test; Doel ha selezionato le celle più piccole, da 1,8 Wh. Le circa 500 celle sono state testate singolarmente.

Le circa 500 celle utilizzate provenivano interamente da un progetto precedente: Doel aveva già costruito un Powerwall con queste celle e ora ha riutilizzato il sistema di accumulo per l'auto elettrica.

Assemblaggio: da rifiuti di svapo a batteria per veicoli

Dopo il complesso processo di selezione, è iniziato il lavoro di costruzione vero e proprio. Doel ha raggruppato le batterie rimanenti in gruppi di nove con staffe stampate in 3D, simili a quelle utilizzate nei pacchi batteria dei veicoli elettrici. Il nastro di rame e le strisce di nichel hanno assicurato una distribuzione uniforme della corrente.

Il software di monitoraggio mostra una tensione totale di circa 51 volt e i valori di tensione di ogni singola cella.

Fonte: @Chris_Doel / YouTube

Un sistema di gestione della batteria appositamente installato ha monitorato i cicli di carica e protetto dal surriscaldamento. Si tratta di una necessità assoluta per queste autocostruzioni, poiché le celle agli ioni di litio collegate in modo errato possono prendere rapidamente fuoco. Collegando le celle in serie e in parallelo, l'ingegnere ha ottenuto esattamente i 48 volt richiesti dal motore elettrico della Reva G-Wiz. Un'altra caratteristica degna di nota è che il sistema di gestione delle celle ha monitorato i cicli di ricarica e protetto dal surriscaldamento.

Un'altra caratteristica notevole del sistema è che la batteria può essere ricaricata tramite USB-C.

L'adattatore di ricarica sviluppato in proprio permette di caricare la batteria del veicolo tramite USB-C. Alla prova, la potenza di ricarica è stata di circa 138 watt.

Fonte: @Chris_Doel / YouTube

Il risultato su strada

Il primo test pratico ha fornito dati convincenti. Il veicolo ha raggiunto un'autonomia di oltre 27 chilometri e una velocità massima di oltre 56 km/h. Il sistema ha fornito 2,07 kWh di energia utilizzabile da una capacità teorica di 2,5 kWh, mentre le temperature sono rimaste al di sotto dei 30 gradi Celsius

La Reva G-Wiz convertita percorre circa 27 chilometri durante un test drive con una batteria composta da circa 500 celle al litio.

Fonte: @Chris_Doel / YouTube

Immagine di copertina: @Chris_doel / YouTube

