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Una foto della NASA mostra cellule tumorali nello spazio

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 24.11.2026

Sulla stazione spaziale ISS si fa ricerca sul cancro da anni. La microgravità offre buone condizioni per questo scopo.

La foto pubblicata dalla NASA il 23 novembre 2026 mostra dei microtumori. Originariamente provenienti da un essere umano, si trovano ora nello spazio per scopi di ricerca, più precisamente sulla stazione spaziale ISS.

Perché questo sforzo? La ISS si trova nell'orbita terrestre a circa 400 chilometri di altezza. Lì non c'è un'assenza di gravità totale, ma quasi: questo stato di sospensione è chiamato microgravità. E questa microgravità consente migliori condizioni di ricerca. Sulla ISS il cancro viene studiato da quasi dieci anni.

Tra le altre cose, la gravità influisce sul modo in cui crescono le cellule tumorali. In una capsula di Petri crescono in modo bidimensionale. Tuttavia, questo non corrisponde al comportamento delle cellule tumorali nel corpo. Anche il tessuto e il trasporto di liquidi si comportano diversamente nello spazio. Attraverso esperimenti con la microgravità si possono ottenere nuove conoscenze.

L'attuale progetto di ricerca riguarda il comportamento delle metastasi. Sulla ISS vengono utilizzati speciali biochip dell'azienda Encapsulate. Il tumore si trova sul chip e viene esaminato con la tecnologia a semiconduttori.

Immagine di copertina: NASA / Incapsulamento

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