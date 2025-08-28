Un sogno che diventa realtà: "No Man's Sky" ti permette di progettare la tua astronave personale

Novità e trend 17 6

Il legame con la tua astronave in "No Man's Sky" è ora ancora più stretto con il nuovo aggiornamento "Voyager". Puoi progettarla e configurarla tu stesso partendo da zero.

All'inizio di agosto, il team di sviluppo di Hello Games ha festeggiato il nono compleanno del suo gioco spaziale sandbox «No Man's Sky». Ora lo studio - ancora una volta - sta rilasciando un aggiornamento di contenuti esteso e, come sempre, gratuito. Si chiama «Voyagers» e porta il gioco alla versione 6.0.

Se ti piacciono le astronavi, questo aggiornamento potrebbe piacerti: Secondo il blog post, ora puoi progettare la tua nave partendo da «centinaia di» singoli moduli e costruirla a tuo piacimento. Il capo dello studio Sean Murray presenta l'aggiornamento qui:

«No Man's Sky» aveva in precedenza un sistema di aggiornamento delle navi. Questo ti permetteva, ad esempio, di potenziare i motori o gli scudi delle tue navi con gli oggetti appropriati. Per il resto, però, le astronavi erano predefinite. Inoltre, non potevi lasciare il posto del pilota durante il volo e girare per la nave. Ora tutto questo è cambiato completamente: La tua astronave diventa la tua base spaziale volante.

La tua base volante

Con la nuova classe Corvette, puoi costruire sia una piccola nave da esplorazione che un'enorme e temibile nave da guerra. Questo include anche un interno funzionante, che può includere alloggi per dormire, baie mediche, una sala da guerra, sistemi radar e un teletrasporto a seconda dei tuoi gusti. È possibile persino creare orti e un angolo cottura. Ci sono vari moduli di decorazione sia per gli interni che per l'involucro esterno.

Un po' di verde trasforma la tua astronave in una serra volante.

Fonte: Hello Games

Le finestre offrono una vista sull'infinita distesa dello spazio, anche durante il volo: con l'aggiornamento, puoi lasciare il posto di pilotaggio in qualsiasi momento. Oppure puoi aprire la camera di compensazione e fare una passeggiata nello spazio: ora è possibile anche questo per la prima volta. Se lo desideri, puoi anche invitare altri giocatori nella tua navicella.

Puoi scegliere tra diversi stili per il design degli interni. Lo stile «Thunderbird» ricorda il Millenium Falcon di «Star Wars» con i suoi tubi a vista e il fascino del nastro armato. Puoi ottenere un look militare con pannelli e molti pulsanti con gli interni del «Titan». La classe «Ambassador» invece è sinonimo di un look fantascientifico pulito e luminoso con strisce brillanti e angoli arrotondati.

Un'astronave come si deve ha naturalmente bisogno anche di finestre per una vista ordinata sulle stelle.

Fonte: Hello Games

Costruzione dell'astronave nell'officina della Corvette

Per costruire la tua Corvette, devi prima sbloccarla. Questo dovrebbe essere possibile già nelle prime fasi del gioco grazie a una spedizione speciale. Riceverai i componenti necessari per la tua nave. C'è (anche?) una spedizione Community limitata nel tempo che ti dà ricompense esclusive - come un nuovo compagno meccanico - ed è anche inserita in una storia di fondo.

Dopo di che, puoi iniziare a costruire. Troverai l'officina Corvette nelle solite stazioni spaziali. Fortunatamente, non costruisci la tua nave dalla visuale in prima o terza persona del tuo personaggio, ma utilizza una telecamera che ruota liberamente nell'officina. In questo modo è possibile posizionare con precisione i singoli moduli.

In ogni caso, l'aggiornamento è così interessante per me che non vedo l'ora di scaricare nuovamente il gioco e visitare il cantiere navale.

Da zero a eroe: «No Man's Sky» ha una storia speciale

I ricordi dei primi mesi dopo l'uscita del gioco devono essere stati piuttosto dolorosi per il team di sviluppo durante la revisione del compleanno. Il lancio di «No Man's Sky» è stato uno dei più disastrosi che il mondo dei videogiochi abbia mai visto. Il gioco finito era ben lontano da ciò che i trailer e gli annunci grandiosi avevano promesso in anticipo. L'enorme entusiasmo che ha preceduto il lancio è stato seguito da un brusco crollo. Ci fu un enorme shitstorm e accuse di frode, non del tutto ingiustificate.

Tuttavia, il team si è ripreso dopo lo shock iniziale, si è ritirato nella tana degli sviluppatori e ha consegnato il gioco. Tutte le promesse che Hello Games aveva fatto prima dell'uscita del gioco e che non era stata in grado di mantenere sono state mantenute nei mesi e negli anni successivi.

E il successo di Hello Games non è stato solo un problema.

E non è finita qui: per nove anni, Hello Games ha fornito regolarmente a «No Man's Sky» nuovi contenuti - gratuitamente. Non ci sono abbonamenti, season pass o DLC a pagamento. Di conseguenza, lo studio si è trasformato da uno dei più odiati a uno dei più popolari studi di videogiochi in circolazione.

Immagine di copertina: Ciao Giochi

