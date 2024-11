No Man's Sky: finalmente una valutazione "molto positiva" dopo otto anni

Dopo l'uscita davvero fallimentare di oltre otto anni fa, gli sviluppatori di "No Man's Sky" si sono rimessi al lavoro. Questo ha dato i suoi frutti. Il gioco ha ora una valutazione "molto positiva" su Steam.

Qualcuno è felice: "Porca puttana ragazzi - è successo 🥳". È così che Sean Murray, fondatore dello studio di sviluppo Hello Games, introduce il suo tweet su X il 28 novembre. E c'è motivo di festeggiare, dato che il gioco più grande e importante del suo studio, "No Man's Sky", ha raggiunto un traguardo per il quale l'azienda ha lavorato a lungo: l'80 percento delle oltre 245.000 recensioni su Steam ora raccomanda il gioco, con una valutazione "molto positiva".

Che cos'è "No Man's Sky"? "No Man's Sky" è un gioco di azione-avventura-sopravvivenza in cui puoi esplorare pianeti, costruire basi, commerciare e combattere con le astronavi. Estrai risorse dai corpi celesti e usale per creare attrezzature e altri oggetti. Ci sono numerose forme di vita aliene che puoi catalogare o con cui puoi interagire.

Murray ci ringrazia con un triplo "Grazie" e conclude il suo post con "Non avete idea di cosa significhi per noi". Per farsi un'idea, vale la pena dare un'occhiata al passato.

Murray festeggia su X con cuori, ringraziamenti ed emoji di festa.

Fonte: Debora Pape

"No Man's Sky" ha suscitato enormi aspettative tra i giocatori prima della sua uscita nell'agosto 2016. Lo studio aveva promesso un universo quasi infinitamente grande, generato proceduralmente e che potevi esplorare liberamente. Era stata annunciata anche la possibilità di giocare insieme ad altri giocatori.

L'uscita: il treno dell'hype si schianta contro il muro

Tuttavia, dietro a "No Man's Sky" c'era solo un piccolo team che non è stato in grado di soddisfare le aspettative. Al momento dell'uscita, il gioco era afflitto da bug e non era all'altezza delle promesse. Più di 210.000 giocatori hanno partecipato al gioco contemporaneamente nel momento di punta dopo il lancio, ma la maggior parte di loro è rimasta delusa. Non c'era la funzione multiplayer, la costruzione di basi e i veicoli. I diversi pianeti promessi erano troppo simili tra loro e le fazioni di PNG non erano state sviluppate appieno.

Nell'agosto 2016, il gioco ha ricevuto 37.801 recensioni secondo SteamDB, di cui solo il 40 percento circa era positivo. Un disastro per Hello Games - per non parlare del fatto che nelle settimane successive al rilascio, i responsabili non hanno comunicato chiaramente come procedere.

Otto anni di aggiornamenti gratuiti dei contenuti

Se prometti troppo e poi non mantieni, meriti di essere penalizzato per questo. Tuttavia, lo studio ha preso sul serio le critiche ed è riuscito a riconquistare la fiducia della comunità di giocatori negli anni successivi. Il team ha continuato a lavorare sul gioco e ha rilasciato correzioni di bug e patch per rendere il gioco quello che era stato promesso prima dell'uscita.

La costruzione di basi è stata aggiunta al gioco.

La costruzione di basi è stata aggiunta nel novembre 2016, i veicoli da esplorazione sono stati implementati nel marzo 2017 e la funzione multiplayer è apparsa finalmente con l'aggiornamento Next nel luglio 2018. Tutti gli aggiornamenti erano e sono gratuiti. Per merito di Hello Games, non ci sono microtransazioni, un season pass o costosi DLC.

Quindi gli indici di gradimento si sono lentamente ripresi e poiché Hello Games ha continuato a fornire nuovi contenuti, nel corso degli anni sempre più giocatori si sono interessati a "No Man's Sky". Il gioco non ha più raggiunto il picco di giocatori simultanei di tutti i tempi su Steam, ma dalla metà del 2019 ci sono sempre stati circa 10.000 giocatori online - e la tendenza è in aumento. Per novembre 2024, SteamDB indica più di 21.000 giocatori simultanei.

Ecco come è cambiato il numero di giocatori dal rilascio.

Fonte: SteamDB

"No Man's Sky" oggi

Le "valutazioni recenti" del gioco, cioè quelle degli ultimi 30 giorni, sono migliorate in modo significativo per molto tempo. Il tasso di recensioni positive recenti è attualmente del 94 percento. Tuttavia, le numerose recensioni negative dei primi giorni stanno abbassando la media generale. Il fatto che ora sia all'80 percento è quindi un grande risultato. Nessuno se lo sarebbe aspettato nei mesi successivi all'uscita del gioco e sono pochi i giochi che riescono a conquistare di nuovo il favore dei giocatori dopo un'uscita così disastrosa.

Ecco un trailer.

Ecco un trailer di pochi mesi fa:

Il lavoro sul gioco sta attualmente proseguendo. Di recente, a settembre è stato rilasciato l'aggiornamento Aquarius, che ha portato con sé una funzione di pesca e vari equipaggiamenti e oggetti decorativi. Secondo un annuncio, quest'anno sono stati organizzati anche cinque Community Event, in cui la comunità dei giocatori può partecipare a un evento più grande e ricevere ricompense speciali. Altri eventi seguiranno nel periodo natalizio.

Penserò sempre a "No Man's Sky" come a "quel gioco che ha fallito terribilmente all'inizio". Merita l'aggiunta "...ma alla fine è diventato eccellente".