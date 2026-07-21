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UE prende di mira Aliexpress: 550 milioni di euro di multe

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 21.7.2026

Prodotti illegali, controlli approssimativi e nessuna sanzione contro i venditori inadempienti. Ora l’UE ne ha abbastanza: Aliexpress dovrà pagare.

Aliexpress dovrà sborsare una bella somma. Dopo un'indagine approfondita, l'UE ha inflitto al sito una multa di 550 milioni di euro. Aliexpress ha violato in diversi modi il Digital Services Act e, nonostante le ripetute promesse in senso contrario, non ha apportato miglioramenti sufficienti.

Cosa ha fatto Aliexpress?

Aliexpress rientra nella categoria VLOP (very large online platform) e ha quindi una serie di obblighi specifici volti a proteggere i clienti dell’UE. Secondo la Commissione UE, il negozio cinese non ha adempiuto a questi obblighi, o lo ha fatto in modo insufficiente. In concreto, l’autorità contesta i seguenti punti:

I venditori terzi hanno venduto merce illegale su Aliexpress e non sono stati puniti affatto o lo sono stati in modo troppo blando. L’offerta sul sito non viene monitorata a sufficienza né ripulita dai prodotti illegali. L’UE attribuisce la colpa alla carenza di personale. Gli articoli in questione sono stati ripetutamente mostrati ai clienti dall’algoritmo o addirittura pubblicizzati attivamente, prima che Aliexpress li rimuovesse. Durante i controlli effettuati dall’UE sono state ripetutamente consegnate grandi quantità di prodotti di marca contraffatti – magliette, scarpe o giocattoli per bambini non testati.

Henna Virkunnen non è soddisfatta di Aliexpress.

Fonte: nordicevs.no

Questo mette a rischio i clienti e danneggia economicamente le aziende che rispettano le regole.

La multa più alta mai inflitta ai sensi del DSA

Aliexpress deve pagare 550 milioni di euro. È la multa più alta mai inflitta finora in base al Digital Services Act. Tuttavia, è decisamente inferiore a quanto potrebbe essere in teoria. Si sarebbe potuto arrivare fino al sei per cento del fatturato annuo globale dell’intero gruppo Alibaba. Sarebbero circa sette miliardi di euro. Di recente è stata multata anche Temu. In quel caso la multa era di 200 milioni di euro.

Entro il 20 ottobre, Aliexpress dovrà presentare alla Commissione un piano che illustri come l’azienda intende rispettare in futuro i requisiti del DSA. Se il piano verrà accettato, ci sarà un termine per la sua attuazione. In caso contrario, ci saranno altre multe. Nel frattempo, Aliexpress ha annunciato di non voler accettare questa decisione. La multa sarebbe sproporzionatamente alta. L’azienda intende ricorrere in giudizio contro la decisione.

Immagine di copertina: Shutterstock

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