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Truffatore condannato: un esercito di bot ha fatto ascoltare brani AI miliardi di volte

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 8.10.2026

Negli Stati Uniti, per la prima volta, una persona è stata condannata per frode tramite intelligenza artificiale sulle piattaforme di streaming. L'uomo ha inondato Spotify e simili con centinaia di migliaia di brani generati dall'IA, per i quali ha incassato royalty utilizzando account falsi.

Il 54enne Michael Smith, originario dello stato americano della Carolina del Nord, è stato condannato a 18 mesi di prigione per frode tramite IA sui servizi di streaming musicale. Dovrà restituire gli otto milioni di dollari circa che, secondo la sentenza, ha guadagnato illegalmente. Inoltre, dopo la detenzione, dovrà scontare due anni di libertà vigilata. Secondo il Dipartimento di Giustizia di New York, è la prima volta che qualcuno negli Stati Uniti viene condannato per una frode nello streaming musicale con l'ausilio dell'IA.

Un esercito di bot ha generato miliardi di stream

La frode di Smith è durata dal 2017 al 2024. Ha creato una quantità enorme di account falsi su diverse piattaforme. Questi account, sotto forma di bot, riproducevano automaticamente le sue canzoni innumerevoli volte, facendogli guadagnare milioni. Tramite VPN, dava l'impressione che gli account provenissero da diverse regioni del mondo. A tratti, oltre 10.000 di questi bot erano attivi contemporaneamente.

Per evitare di essere scoperto, l'uomo doveva distribuire gli stream generati dai bot su molte canzoni diverse. È qui che entrano in gioco gli strumenti di IA: hanno permesso a Smith di produrre la quantità necessaria di brani. Inizialmente la creazione sembrava ancora relativamente complessa, ma presto Smith ha ampliato il suo catalogo da poche migliaia a diverse centinaia di migliaia di brani musicali. In questo modo, il truffatore ha potuto incassare le royalty di miliardi di stream. A fasi alterne, gli stream del suo catalogo superavano di gran lunga quelli di Taylor Swift.

Frode con carta di credito inclusa

Senza strumenti di IA, la frode non avrebbe funzionato. In un'e-mail, Smith ha scritto di aver bisogno di «una tonnellata di canzoni, e in fretta», per aggirare i meccanismi anti-frode delle piattaforme. Spotify ha identificato l'uomo come truffatore già nel 2019 e ha rimosso le sue canzoni. Tuttavia, Smith era attivo sulle piattaforme più disparate e ha semplicemente continuato.

Inoltre, Smith si è reso colpevole di frode con carta di credito. Pagava gli abbonamenti per gli account falsi con dati di carte di credito contraffatti. Ha raggruppato diversi account falsi in un abbonamento famiglia per aumentare il profitto.

Danni ai veri artisti

Il tribunale ha esplicitamente stabilito che, attraverso la frode, Smith ha «rubato royalty per milioni di dollari» ad artisti reali. Dalla sentenza non emerge chi riceverà quanto degli otto milioni di dollari. Allo stesso modo, non è chiaro se Smith sia in grado di restituire la somma.

Immagine di copertina: Il tramonto di velluto

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