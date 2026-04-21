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Tim Cook si dimette

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 21.4.2026

Dopo 15 anni come CEO, Tim Cook passerà le redini di Apple a John Ternus il 1° settembre 2026. In precedenza era responsabile dell'hardware. Il suo posto sarà occupato da Johny Srouji.

Apple sta effettuando il più grande cambiamento di gestione dalla morte di Steve Jobs: l'amministratore delegato Tim Cook si dimetterà il 1° settembre 2026 all'età di 65 anni. Passerà il testimone al cinquantenne John Ternus, in precedenza vicepresidente senior dell'ingegneria hardware. Cook ha guidato l'azienda dal 2011 e ora passerà al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dove continuerà a tenere i contatti con i politici e le autorità di regolamentazione.

«È stato il più grande privilegio della mia vita essere CEO di Apple e ricevere la guida di un'azienda così straordinaria», scrive Tim Cook nel comunicato stampa di Apple. Egli riconosce al suo successore «la mente di un ingegnere, l'anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore.» John Ternus scrive: «Sono profondamente grato per questa opportunità di continuare la missione di Apple.»

Ingegnere succede a manager

Cook ha lavorato in Apple per oltre 25 anni. Ha plasmato l'azienda non tanto come visionario dei prodotti quanto come manager delle catene di approvvigionamento e dei nuovi modelli di business. Sotto la sua guida, la capitalizzazione di mercato di Apple è passata da 350 miliardi a 4.000 miliardi di dollari. Ha ampliato il business dei servizi con offerte come iCloud, Apple Music e Apple TV fino a far diventare la divisione con un fatturato annuo di oltre 100 miliardi di dollari. Ha anche creato nuove categorie di prodotti come Apple Watch, AirPods e, più recentemente, le cuffie per la realtà mista Vision Pro.

Il designato nuovo CEO John Ternus lavora in Apple dal 2001. Ha un background nella progettazione di prodotti, è stato promosso a vicepresidente dell'ingegneria hardware nel 2013 ed è al vertice dell'azienda dal 2021. Ternus è stato coinvolto in numerose generazioni di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, oltre che nel passaggio di Apple ai chip M interni nel 2020. Più di recente, è stato corresponsabile dell'e dell'.iPhone Air e del MacBook Neo.

John Ternus si adatta all'immagine di Apple e si dice che sia popolare tra la forza lavoro.

Fonte: Apple

Con Ternus, una persona profondamente radicata nel settore dell'hardware si sposta ai vertici, in un momento in cui Apple è sotto pressione per via della sua esitante strategia di intelligenza artificiale. Concorrenti come Microsoft e Google stanno investendo molto nei propri modelli linguistici, mentre Apple si sta concentrando principalmente sull'integrazione delle funzioni di IA nei propri dispositivi e ha stretto una partnership con Google. Anche l'uso sempre più frequente degli smartphone rappresenta una sfida per l'azienda, dato che l'iPhone rappresenta ancora una grande percentuale delle vendite.

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Johny Srouji diventa nuovo responsabile dell'hardware

Johny Srouji diventerà il nuovo responsabile dello sviluppo hardware. Avrà anche il titolo di Chief Hardware Officer. Srouji è considerato l'architetto della strategia del silicio di Apple: sotto la sua guida, Apple ha sviluppato i propri processori come l'A4 per l'iPhone e i chip M per il Mac e ha creato grandi centri di sviluppo in Israele. Srouji è ora responsabile di chip, batterie, fotocamere, sensori, display e modem per l'intero portafoglio di prodotti.

Johny Srouji è diventato famoso come l'uomo che ha dato filo da torcere a Intel e AMD durante le presentazioni dei chip M di Apple.

Fonte: Apple

Il cambio al vertice non è una sorpresa. Negli ultimi mesi si sono intensificate le voci sulle dimissioni di Tim Cook, probabilmente programmate da tempo. La tempistica della sostituzione, subito dopo il 50° anniversario di Apple, è simbolicamente intelligente. Il genio del marketing Steve Jobs e l'esperto di supply chain Tim Cook vengono ora succeduti come CEO da un ingegnere. Sarà interessante vedere se sotto la sua guida Apple tornerà a produrre innovazioni più radicali.

Immagine di copertina: Apple

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