Novità e trend 66 40

Threema passa di mano: l'investitore finanziario di Francoforte prende il comando

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 14.1.2026

Il corriere svizzero Threema ha un nuovo proprietario: la società di investimento Comitis Capital, con sede a Francoforte, sta rilevando Threema Holding AG.

Il servizio di messaggeria svizzero Threema ha un nuovo proprietario. La società «Comitis Capital» di Francoforte sul Meno. La società ha concluso un accordo per l'acquisizione di Threema Holding AG. La transazione dovrebbe concludersi legalmente nel gennaio 2026. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'acquisto.

Chi è Threema?

L'azienda che sta dietro al messenger è stata fondata a Pfäffikon SZ nel 2012 ed è conosciuta soprattutto per la sua crittografia open-source e le sue forti caratteristiche di privacy. Secondo «Swiss Whatsapp» ha più di dodici milioni di utenti attivi.

Proprietari dell'Assia subentrano ai proprietari bavaresi

Threema era precedentemente di proprietà dei fondatori e della società con sede a Monaco di Baviera «Afinum Management», che ha investito nella società nel 2020. Negli ultimi anni, quest'ultima ha guidato l'espansione del segmento dei clienti commerciali, tra le altre cose. Ad esempio, anche i dipendenti dell'Amministrazione Federale Svizzera comunicano tramite Threema. La nuova società proprietaria Comitis Capital è attiva come investitore finanziario. Secondo il comunicato stampa, l'azienda intende sostenere Threema «nella sua prossima fase di crescita, basandosi sulla tecnologia esistente e sulla posizione di mercato consolidata.»

Threema è nota soprattutto per la sua forte protezione dei dati.

Fonte: Threema

Quale è la situazione legale?

Threema Holding AG e Comitis Capital GmbH sottolineano che l'infrastruttura tecnica, compresi i centri dati, rimarrà in Svizzera. Anche i servizi continueranno ad essere forniti da Threema GmbH, motivo per cui si applicherà il quadro di protezione dei dati della legge svizzera. La legge tedesca si applicherebbe solo nel caso in cui i servizi di messaggistica istantanea di «venissero forniti agli utenti in Germania».

Né la strategia aziendale né la piattaforma di comunicazione stessa verranno adattate nel breve termine. I valori fondamentali del servizio saranno mantenuti dal nuovo proprietario.

Cosa cambierà nella pratica?

Secondo le dichiarazioni ufficiali, non ci saranno cambiamenti fondamentali per gli utenti o le operazioni. L'azienda sottolinea che l'acquisizione non dovrebbe comportare alcuna migrazione dell'infrastruttura tecnica. I centri dati rimarranno in Svizzera, dove continuerà ad essere applicato il quadro di protezione dei dati della legge svizzera. Attualmente il servizio offre funzioni classiche come messaggi di testo e multimediali, chiamate vocali e video e funzioni di chat di gruppo. Queste funzioni rimarranno invariate. Anche l'invio di file e contenuti basati sulla posizione rimarrà invariato.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 66 persone piace questo articolo







