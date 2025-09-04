Novità e trend 14 6

Teufel Cinebar 22: il basso mi fa rizzare i capelli in testa

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 5.9.2025

Teufel si avventura in nuovi ambiti all'IFA 2025: l'azienda berlinese presenta un monitor da studio, il Teufel 5X. Inoltre, il modello Cinebar 11 sarà sostituito dal modello Cinebar 22.

Teufel presenta diversi nuovi prodotti all'IFA. Come sempre, i Beelzebuben non affittano spazi all'interno del centro espositivo, in quanto hanno il loro flagship store a Berlino. L'attenzione si concentra sulla nuova soundbar Cinebar 22 e sulla nuova serie di monitor da studio Studio 5X. Con la nuova serie di monitor da studio Studio 5X, l'IFA presenta una serie di nuovi prodotti.

Con la serie Studio 5X, Teufel si avventura in un territorio finora sconosciuto. I monitor a tre vie con driver coassiali sono pensati per produttori, musicisti e creatori di contenuti che desiderano monitorare le proprie registrazioni senza distorsioni e con la firma sonora più lineare possibile. Teufel parla di una gamma di frequenze molto ampia, ma non fornisce dati tecnici precisi nel comunicato stampa. I diffusori compatti e alimentati attivamente rendono superflui gli amplificatori di potenza aggiuntivi e offrono comunque il suono diretto tipico dei monitor da studio. Sono dotati di un tweeter disposto verticalmente e di un woofer da 5,25 pollici.

La serie Studio 5X è rivolta ai produttori musicali.

Fonte: Florian Bodoky

Sul pannello posteriore troverai numerose connessioni, come un ingresso XLR bilanciato, ad esempio per le console di mixaggio, e un ingresso RCA/RCA sbilanciato. Puoi anche utilizzare una porta Ethernet per una connessione master/slave con un secondo diffusore, un controllo del guadagno (sensibilità di ingresso) e un interruttore per la sintonizzazione ripiano basso/ripiano alto - quest'ultimo è un controllo di tono per i bassi e gli alti. Se vuoi posizionare i monitor in un angolo della stanza o vicino a una parete, puoi azionare un interruttore sul retro che tiene conto di questo aspetto durante la riproduzione della musica.

Steht der Studio 5X zu nah an der Wand, kannst du auf der Rückseite einen Switch betätigen, damit dies musikalisch kompensiert wird.

Fonte: Florian Bodoky

Lo Studio 5X sarà lanciato nel primo trimestre del 2026 e sarà disponibile anche nella versione con Bluetooth. Il prezzo della coppia in nero sarà compreso tra i 500 e i 550 euro.

Cinebar 22 con Dolby Atmos

D Teufel ha presentato il Cinebar 22 nel proprio cinema. Il successore del Cinebar 11 supporta sia il Dolby Atmos che il DTS:X e combina questi standard con la tecnologia proprietaria Dynamore di Teufel. In questo modo, crea un ampio palcoscenico sonoro, anche in stanze piccole, ma senza dover installare diffusori a soffitto. Il cuore del sistema è costituito dai driver coassiali, che assicurano una riproduzione precisa delle voci e degli effetti, fornendo al contempo un'immagine stereo pulita. In termini di potenza, il Cinebar 22 eroga un totale di 175 watt.

DTS:X e Dolby Atmos sono in programma per il Cinebar 22.

Fonte: Florian Bodoky

Il Cinebar 22 è dotato anche di un subwoofer. Il woofer wireless copre frequenze fino a 33 Hertz e fornisce quindi una pressione notevole, che ho sentito io stesso durante il trailer di Dune. La soundbar stessa riproduce fino a 24 kilohertz e copre la gamma fino a 150 hertz prima di emettere al

Questo è l'aspetto di un altoparlante coassiale quando viene rimosso - ed è più pesante di quanto pensi.

Fonte: Florian Bodoky

Il sistema può anche essere ampliato: con i diffusori Effekt 2, il Cinebar 22 può essere ampliato fino a diventare una configurazione 7.1.4. Il Cinebench 22 può essere collegato tramite HDMI 2.1, porta ottica e Bluetooth. Il prezzo del Cinebar 22 varia da 600 a 700 euro, con il subwoofer già incluso.

Cura del prodotto per altoparlanti e cuffie Bluetooth

Oltre a questi due punti focali, Teufel ha presentato anche altri dispositivi già noti ma che hanno subito un leggero aggiornamento del prodotto. Con l'edizione speciale del Rockster Neo, Teufel ha ancora una volta aumentato il suo fascino visivo. Teufel amplia la sua offerta di cuffie con le Airy Sports TWS, dotate di nuovi ganci auricolari più flessibili, e con le Motiv Go 2 e le Boomster 4 in nuovi colori.

Immagine di copertina: Florian Bodoky

Mi piace questo articolo! A 14 persone piace questo articolo







