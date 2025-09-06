Novità e trend 1 0

T-Rex 3 Pro: l'orologio sportivo di Amazfit per usi estremi

Nessuno smartwatch Amazfit è mai stato così sportivo. Il nuovo T-Rex 3 Pro è ottimizzato per l'allenamento di resistenza e l'uso intensivo e si dice che sia ultra stabile.

Amazfit continua ad ampliare il suo portafoglio e ha presentato il nuovo T-Rex 3 Pro alla fiera tecnologica IFA di Berlino. Non si tratta del successore del T-Rex 3, ma di un'aggiunta alla linea. Più orientato alle situazioni estreme e agli sport di resistenza - e con funzioni aggiuntive.

Titanio e torcia

Per garantire che lo smartwatch duri nel tempo, il produttore utilizza una lega di titanio di grado 5 al posto dell'acciaio inossidabile. Questo dovrebbe essere più resistente ma allo stesso tempo più leggero. Il display è protetto da vetro zaffiro. Lo smartwatch è stato progettato per essere utilizzabile a temperature comprese tra -30 e +70 gradi.

Lo schermo ora brilla con un picco di luminosità di 3000 nits, rispetto ai 2000 nits del normale T-Rex 3.

Lo schermo risulta essere significativamente più luminoso rispetto alla versione non-Pro.

L'orologio è dotato di una potente torcia, di un altoparlante e di un microfono che consentono di effettuare chiamate direttamente dall'orologio tramite Bluetooth e di utilizzare il controllo vocale.

Il GPS è stato aggiornato. Vengono utilizzati sei sistemi satellitari per la localizzazione con un'antenna migliorata. Amazfit mette a disposizione decine di migliaia di mappe offline gratuite che puoi scaricare, tra cui mappe della città, mappe topografiche e mappe delle piste. I percorsi possono essere creati automaticamente.

Il T-Rex 3 Pro si distingue non solo per l'allenamento in sé, ma anche per il monitoraggio successivo. Ecco perché Amazfit migliora i parametri per il post-allenamento e il recupero, tra cui VO₂ max, carico di allenamento a breve e lungo termine, tempo di recupero, frequenza di riposo, qualità del sonno e variabilità della frequenza cardiaca.

I pulsanti laterali per un facile utilizzo - oltre al touchscreen.

La batteria del nuovo orologio sportivo dura dai 21 ai 26 giorni senza l'utilizzo del GPS. Con la localizzazione attivata, poi, dura altre 13-20 ore.

L'Amazfit T-Rex 3 Pro è disponibile in due colori e due dimensioni, ovvero 44 e 48 millimetri. Ciò corrisponde a uno schermo da 1,32 e 1,5 pollici. Le vendite inizieranno a settembre, scaglionate per colore e dimensione. Il prezzo di vendita consigliato è di 400 franchi o euro.

Qual è la differenza tra Pro e non-Pro?

Alcune differenze sono già state menzionate in precedenza, come la luminosità dello schermo o il materiale dell'involucro. Il T-Rex 3 normale, inoltre, non dispone di altoparlanti, microfono o torcia.

Le due dimensioni e i colori della nuova versione Pro.

Ci sono ulteriori dettagli: la versione Pro ha 180 invece di 170 modalità integrate per il monitoraggio dello sport e del fitness. Inoltre, il braccialetto può essere cambiato grazie a un sistema di sgancio rapido. La funzione SOS è disponibile solo nei nuovi modelli.

Il T-Rex 3 Pro presenta un parametro completamente nuovo chiamato «BioCharge». Si tratta di un parametro che misura l'affaticamento, in modo da poter evitare un allenamento eccessivo con una semplice occhiata.

Una nuova funzione è disponibile per tutti gli orologi Amazfit: gli utenti possono ora scegliere tra quattro milioni di podcast tramite l'app, che possono essere scaricati direttamente sullo smartwatch e ascoltati senza una connessione a internet.

