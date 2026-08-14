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Star Wars incontra per la prima volta l'universo Marvel

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 14.8.2026

Con "Star Wars/Marvel: Hope Assembles", Kevin Smith riunisce Luke Skywalker, Darth Vader e altri personaggi di "Star Wars" con personaggi Marvel. La serie a fumetti in cinque parti inizierà a gennaio 2027.

La Principessa Leia, Han Solo e Chewbacca si ritrovano su Earth-616, il mondo principale dei fumetti Marvel, nell'evento crossover «Star Wars/Marvel: Hope Assembles». Lì incontrano, tra gli altri, Capitan America, Black Widow e Hulk.

La storia si ricollega a «Star Wars: Una Nuova Speranza». Un incantesimo altera la realtà e fa sì che gli eroi Marvel vivano gli eventi del film sulla Terra.

Lucasfilm Publishing / Marvel Comics

Anche i cattivi di entrambi gli universi si incontrano. Doctor Doom si allea con Darth Vader e l'Impero Galattico. Le prime immagini mostrano anche Thanos e Ultron. Altri motivi mostrano Wolverine, Professor X, Black Panther, Deadpool, Daredevil e i Guardiani della Galassia, tra gli altri.

Kevin Smith scrive la serie a fumetti in cinque parti

Kevin Smith è responsabile della storia. Il regista di «Clerks» lavora da decenni anche come autore di fumetti e ha scritto storie per «Daredevil», «Batman» e «Green Arrow», tra gli altri. I disegni per «Hope Assembles» sono di David Marquez, che ha già lavorato a serie come «Uncanny X-Men» e «Ultimate Comics: Spider-Man».

Lucasfilm Publishing / Marvel Comics

L'idea di un tale crossover affascina Smith fin dalla sua giovinezza. All'inizio degli anni '80, leggeva i fumetti di «Star Wars» della Marvel di allora e, a suo dire, desiderava apparizioni di personaggi come Spider-Man o Doctor Doom. Secondo il caporedattore uscente della Marvel, C.B. Cebulski, anche la casa editrice sta pensando a un tale crossover da quando la licenza dei fumetti di «Star Wars» è tornata più di dieci anni fa.

Lancio per il 50° anniversario di «Star Wars»

Marvel e «Star Wars» hanno comunque una lunga storia a fumetti. Marvel ha già pubblicato il primo fumetto di «Star Wars» nell'aprile 1977, poche settimane prima dell'uscita cinematografica di «Una Nuova Speranza». Esattamente 50 anni dopo, «Hope Assembles» riprenderà il legame tra i due marchi.

Il primo numero di «Star Wars/Marvel: Hope Assembles» uscirà a gennaio 2027. Seguirà un altro numero ogni mese. Il quinto e ultimo numero è previsto per maggio 2027.

Immagine di copertina: Lucasfilm Publishing / Marvel Comics

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