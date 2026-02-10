Novità e trend 56 2

Soundcore Nebula X1 Pro: così inutile, così bello!

Con il Nebula X1 Pro, Soundcore porta in Europa un proiettore laser 4K su ruote, completo di audio 7.1.4. Una vera e propria esagerazione. Ed è proprio per questo che è entusiasmante.

La Soundcore, società controllata da Anker, sta finalmente lanciando il suo nuovo proiettore in Europa, il Nebula X1 Pro. Tuttavia, questo non funziona come un proiettore classico, ma è una «soluzione di proiettore mobile» e appartiene alla categoria dei «dispositivi che hanno bisogno di questo»: un proiettore laser 4K con un sistema audio 7.1.4 integrato, rotelle sul corpo e un prezzo che sembra più simile a quello di un vero e proprio home cinema. Assurdo? Sì. Non necessario? Si. Fantastico? Anche sì.

Tuttavia, il dispositivo non è più nuovo di zecca. Ho già avuto l'opportunità di esaminare da vicino il concetto di Nebula X1 Pro, insieme al collega Luca Fontana. Già allora era chiaro che Soundcore aveva intenzione di provare a combinare immagini e suoni in un unico dispositivo mobile.

Triplo laser, 4K e tanta luce

Tecnicamente, l'X1 Pro ha una marcia in più. Il proiettore si basa su una tripla sorgente di luce laser e offre una risoluzione 4K nativa di 3840 × 2160 pixel. Con fino a 3500 ANSI lumen, Soundcore non si rivolge solo alle sale home cinema buie, ma anche agli ambienti abitativi con luce residua, o addirittura al giardino.

Anche HDR10, HLG e Dolby Vision sono presenti nell'elenco delle funzioni. Ci sono anche funzioni automatiche per la messa a fuoco, la correzione trapezoidale e l'allineamento dell'immagine. I sensori rilevano la superficie di proiezione e adattano l'immagine al colore e alla geometria della parete. In pratica, questo dovrebbe significare: accendi, metti giù, l'immagine è lì. Almeno in teoria.

7.1 per gli esterni

La vera follia, però, sta nel suono. Invece di un semplice altoparlante, Soundcore installa un sistema audio 7.1.4 completo con supporto Dolby Atmos. Per garantire il funzionamento anche in movimento, Soundcore ha incluso anche degli altoparlanti che aderiscono magneticamente al proiettore ma che possono essere rimossi e posizionati a seconda delle esigenze. Senza cavi, la batteria incorporata è in grado di durare fino a otto ore. Secondo il produttore, la potenza massima in uscita è di 400 watt. La calibrazione automatica del suono adatta la riproduzione alla posizione dello spettatore. L'X1 Pro mira anche a ridurre al minimo i drammi del lettore. Una piattaforma smart TV integrata porta le app di streaming direttamente sul proiettore, come ad esempio Netflix o Google TV.

Guardare un film - durante un picnic in giardino

Nonostante le sue dimensioni, Nebula X1 Pro rimane maneggevole. Le rotelle e la maniglia estensibile ricordano più un bagaglio a mano che la classica tecnologia home cinema. Tuttavia, non c'è una batteria ricaricabile: il funzionamento avviene esclusivamente tramite un alimentatore esterno. In questo caso, dispositivo mobile significa: farlo girare per casa o in giardino, non installarlo spontaneamente nel parco. Almeno è protetto contro gli spruzzi d'acqua grazie alla certificazione IP43.

Soundcore chiede 4999 euro per il Nebula X1 Pro. Il prezzo svizzero non è ancora noto. Di solito è possibile trovare un proiettore, un ricevitore AV e un sistema di altoparlanti insieme in questa fascia di prezzo. È proprio qui che si inserisce il concetto di Nebula X1 Pro: tutto in un unico dispositivo, con il minimo sforzo di configurazione possibile. Attualmente il produttore offre uno sconto di 300 euro e una stazione di alimentazione portatile (Anker Solix C1000) in omaggio se acquisti ora.

Immagine di copertina: Soundcore

