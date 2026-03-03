Novità e trend 5 0

Sottotitoli per la realtà: provati gli occhiali AR di Xgimi

Con il MemoMind One, Xgimi lancia degli occhiali AR che sembrano quasi un normale ausilio visivo, ma che offrono un assistente AI e sottotitoli in tempo reale.

Sono in grado di costruire proiettori alla Xgimi. Il produttore cinese ha sviluppato il suo modello più piccolo. Non proietta le immagini sulla parete, ma su uno speciale strato nella lente degli occhiali. Con il nuovo marchio Memomind, Xgimi ha sviluppato un paio di occhiali per la realtà aumentata.

Con il nuovo marchio Memomind, Xgimi ha sviluppato un paio di occhiali per la realtà aumentata che si distinguono appena da un ausilio visivo analogico. Tutta la tecnologia si trova nella stanghetta ed è controllata via Bluetooth.

Velo sta bene sul naso

Ho potuto provare brevemente il MemoMind One al Mobile World Congress di Barcellona. Non si tratta del prototipo che è stato presentato in anteprima mondiale negli Stati Uniti a gennaio, ma della versione definitiva che sarà lanciata in tutto il mondo ad aprile.

In termini di comfort, gli occhiali AR non sono affatto diversi dai miei, senza alcuna tecnologia. Certo, sono più pesanti. Si stima che pesino circa 50 grammi; il produttore non ha ancora rivelato il peso esatto. La versione Air con meno funzioni pesa poco meno di 30 grammi.

I MemoMind One sono comodi da indossare e non sembrano affatto diversi dai normali occhiali.

Cosa si nota immediatamente: MemoMind One non ha una fotocamera. Non è stato progettato per scattare foto, ma serve come dispositivo di visualizzazione. Gli occhiali proiettano testo e grafica direttamente nel campo visivo. E a differenza di modelli simili, lo fanno su entrambi gli occhi. Questo è molto comodo e ha un aspetto naturale.

Tuttavia, è possibile utilizzare solo un display monocromatico verde. Il carattere è molto facile da leggere in piena luce alla fiera. Mi sono abituato agli overlay rapidamente e senza problemi. Utilizzo un pulsante sulla destra al passaggio tra la tempia e la cornice o il controllo vocale. Questo mi permette di accedere a un assistente AI, che il produttore dichiara essere uno sviluppo interno. Lo schermo può essere attivato anche con i movimenti della testa. I dati provengono da un'app per smartphone, che utilizzo anche per regolare gli occhiali.

Purtroppo, la proiezione sugli occhiali non può essere catturata fotograficamente.

Sottotitoli in lingua straniera nel campo visivo

Gli occhiali visualizzano informazioni di base come l'ora, il meteo, le notifiche e le Ultime notizie. È inoltre integrata una funzione di traduzione: La lingua straniera viene tradotta nella lingua desiderata e visualizzata continuamente come sottotitoli «» , per così dire. Alla prima prova ha funzionato molto bene e sono riuscito a seguire comodamente una conversazione con un leggero ritardo.

Gli occhiali sono collegati allo smartphone tramite l'app.

Posso anche creare note vocali e registrarle per iscritto o visualizzare il testo come un teleprompter direttamente nel campo visivo. Mentre l'IA ascolta, il sistema scorre automaticamente. Ideale per tutti coloro che tengono regolarmente delle presentazioni con copione.

Xgimi ha annunciato che l'azienda intende ampliare la gamma di funzioni con la navigazione. Se sto viaggiando a piedi o in bicicletta, le istruzioni per il percorso saranno visualizzate direttamente.

Il produttore intende rendere gli occhiali il più interessanti possibile per un ampio gruppo di destinatari. Per questo motivo la montatura sarà disponibile in diverse versioni e colori. Chiunque abbia bisogno di una correzione può ottenere le lenti con la giusta prescrizione medica.

Il campo su cui si affaccia l'occhiale è diviso in due parti.

Il campo su cui viene proiettato il contenuto è visibile a seconda dell'angolo di visione. Ma solo quando tengo gli occhiali in mano. Non mi accorgo di nulla quando li indosso. Nell'app posso anche impostare esattamente come e dove il contenuto può essere visto nel campo visivo.

Gli occhiali dovrebbero essere disponibili in diversi modelli.

Buona durata della batteria, prezzo elevato

Secondo il produttore, la durata della batteria è di 16 ore. Gli occhiali vengono caricati in una custodia, anche se non è visibile allo stand della fiera. È interessante anche il fatto che Xgimi abbia integrato degli altoparlanti nelle aste. Questo mi permette di ascoltare i podcast o di effettuare chiamate. Tuttavia, la qualità non è abbastanza buona per ascoltare davvero la musica.

Il MemoMind One sarà lanciato sul mercato ad aprile. Tuttavia, non è ancora chiaro quando sarà disponibile nei nostri negozi. Il gadget costa circa 600 franchi o euro. A prima vista, si tratta di un prezzo elevato, come spesso accade quando arrivano sul mercato nuove tecnologie. In realtà, anche il costo delle normali montature per occhiali varia notevolmente. Si va da meno di 100 franchi o euro a diverse centinaia di franchi o euro. Quindi, al posto di una montatura di un marchio di lusso, sono disponibili anche occhiali AR.

