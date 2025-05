Novità e trend 11 8

Sony Xperia 1 VII: chip più potente e periodi di aggiornamento più lunghi

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 13.5.2025

Il nuovo smartphone di punta di Sony ha subito poche ma decisive innovazioni. Oltre agli aggiornamenti hardware, il produttore promette finalmente periodi di aggiornamento più lunghi. Ma dovrai scavare a fondo nelle tue tasche.

I miglioramenti apportati al nuovo Sony Xperia 1 VII rispetto al modello predecessore non sono eccessivi. Riguardano principalmente il chipset e la fotocamera.

Una caratteristica speciale che Sony ha mantenuto rispetto ai suoi predecessori è la connessione jack per le cuffie. Se questo è troppo antiquato per te, il produttore offre l'ultima versione del Bluetooth: 6.0.

Per prima cosa, tutti i clienti di Sony hanno bisogno di una connessione per le cuffie.

Prima di tutto, per tutti coloro che risiedono in Svizzera: allo stato attuale, lo smartphone non supererà il confine elvetico. Se le cose dovessero cambiare, te lo farò sapere qui.

Design e display: Sony rimane fedele a se stessa

Con una dimensione di 16,2 × 7,4 × 0,8 centimetri e un peso di 197 grammi, il Sony Xperia 1 VII è uno degli smartphone più sottili e leggeri. La custodia è inoltre protetta dall'acqua e dalla polvere secondo la normativa IP68. In altre parole: un'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri per 30 minuti non è un problema.

Sony non ha cambiato il design, puoi solo scegliere un nuovo colore. Oltre al kaki e al nero, ora c'è un colore viola rossastro chiamato Orchid Purple.

Il design rimane lo stesso, ma è stato aggiunto un nuovo colore: Orchid Purple.

Fonte: Sony

Sony ha installato un display OLED da 6,5 pollici in formato 19,5:9. Rispetto all'ultimo modello, il formato è diventato leggermente più ampio rispetto agli anni precedenti, ma è ancora più stretto rispetto a dispositivi simili. La risoluzione è di 1080 x 2340 pixel. Non è eccezionale, ma è sufficiente per ottenere immagini nitide. La frequenza di aggiornamento è di massimo 120 Hertz e si adatta alla situazione attuale. Quando si gioca ai videogiochi, ad esempio, lo smartphone utilizza tutti i 120. Il display rimane complessivamente lo stesso del suo predecessore.

L'Xperia 1 VII è rivestito di Corning Gorilla Glass Victus 2 sulla parte anteriore e Victus su quella posteriore. Il vetro appositamente lavorato è stato progettato per proteggere lo smartphone in modo particolare da cadute e graffi.

Hardware: aumento delle prestazioni grazie al chip Elite

Il Sony Xperia 1 VII è dotato dell'ultimo chip di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite. Dispone inoltre di 12 gigabyte di RAM e 256 di memoria interna. È possibile espandere quest'ultima con una scheda microSD.

La batteria ha una capacità di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida. Sony dichiara un'autonomia fino a due giorni. Ripensando alla mia prova con il Sony Xperia 1 VI, questo potrebbe essere il caso, soprattutto grazie all'efficienza del chip. In quell'occasione, l'Xperia 1 VI è riuscito a garantire ben 18 ore di autonomia.

L'esperienza di Sony nelle fotocamere confluisce nell'Xperia 1 VII.

Fonte: Sony

Ci sono tre fotocamere sul retro del Sony Xperia 1 VII. Sony ha aggiornato la fotocamera grandangolare: ora offre 50 megapixel (MP) invece dei 12 del modello precedente. Anche il sensore della fotocamera del teleobiettivo è diventato più grande: l'anno scorso era di 1/2,5 pollici, ora è di 1/1,35 pollici.

Camera principale: 52 MP, sensore da 1/1,35 pollici (24/48 mm)

Grandangolo: 50 MP, sensore da 1/1,56 pollici (16 mm)

Telefotocamera: 12 MP, sensore da 1/1,35 pollici, zoom ottico (85-170 mm)

Fotocamera frontale: 12 MP, sensore da 1/2,9 pollici

Il sensore d'immagine «Exmor T» degli anni precedenti è installato anche questa volta nella fotocamera principale. Secondo Sony, dovrebbe essere particolarmente sensibile alla luce, ma nelle mie prove non si è distinto. Le novità sono le funzioni AI. Una di queste regola automaticamente i dettagli nei video per mettere a fuoco il soggetto.

Software: finalmente periodi di aggiornamento più lunghi

Sony fornisce l'Xperia 1 VII con Android 15. Negli ultimi anni, il produttore ha fornito solo tre aggiornamenti per Android e quattro anni di patch di sicurezza. Per uno smartphone di fascia alta in questa fascia di prezzo, questo era troppo poco e la mia più grande critica. Ora il produttore sta finalmente alzando la posta: sono previsti quattro aggiornamenti di Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Il Sony Xperia 1 VII è ora disponibile a un prezzo consigliato di 1499 euro. Non è ancora chiaro se arriverà in Svizzera. Se il dispositivo sarà disponibile in negozio, te lo farò sapere qui e ti linkerò il prodotto.

Immagine di copertina: Sony

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo