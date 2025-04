Novità e trend 14 1

Moto razr 60 Ultra: lo smartphone pieghevole di Motorola diventa più robusto e si ricarica più velocemente

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 25.4.2025

Si dice che lo smartphone pieghevole Razr 60 Ultra sia più robusto e più veloce della concorrenza e che Motorola gli abbia fornito nuovi strumenti di intelligenza artificiale.

La cerniera rinforzata in titanio del razr 60 resiste al 35 percento di pieghe in più rispetto alla generazione precedente. Insieme al vetro ultra sottile «» , la nuova cerniera dovrebbe anche garantire che la piega al centro del display sia la più fluida mai vista su uno smartphone pieghevole Motorola.

Molte novità per uno smartphone pieghevole

Motorola vanta anche una migliore protezione dalla polvere e dall'acqua del razr 60 Ultra. È protetto contro la polvere fino a IP48 e può resistere 30 minuti in 1,5 metri di acqua dolce. Secondo il produttore, il razr 60 Ultra è il primo smartphone pieghevole con Snapdragon 8 Elite e, con i suoi 68 watt, quello con la velocità di ricarica più elevata. La batteria da 4700 mAh dovrebbe caricare abbastanza energia per un giorno in otto(!) minuti.

Motorola si è sbizzarrita con il design e continua a utilizzare i colori del partner Pantone e vari materiali. Con l'uso del legno, il produttore può così realizzare il prossimo gancio dietro un punto di vendita unico per uno smartphone pieghevole.

Le varianti di colore e materiale del razr 60 Ultra

Fonte: Motorola

Il razr 60 Ultra è dotato di uno speciale pulsante AI per accedere rapidamente a «Moto AI». A seconda delle impostazioni, l'AI può essere attivata anche tramite il contatto visivo o la voce. Per gli strumenti di intelligenza artificiale, Motorola utilizza funzioni di Google, Meta e Microsoft e, per la prima volta, di Perplexity.

Con «What's new?», «Pay attention» e «Remember», Motorola offre tre nuovi suggerimenti per i suoi smartphone che gli utenti hanno spesso desiderato. Con la funzione «Next Move» l'intelligenza artificiale riconosce anche ciò che è visualizzato sul display e suggerisce cosa fare dopo. Può anche generare playlist e immagini. Con «Smart Connect with AI» dovrebbe essere facile eseguire il mirroring dei contenuti su TV, tablet o PC o riprodurli in streaming utilizzando comandi vocali o di testo. Gemini e Gemini Live sono accessibili tramite il display esterno.

Grazie alla sua cerniera, lo smartphone pieghevole può essere posizionato in diversi modi.

Fonte: Motorola

Il display esterno del razr 60 Ultra è di quattro pollici. Il display OLED all'interno - il primo display con certificazione Pantone in uno smartphone pieghevole - misura sette pollici. Sul retro, puoi scegliere tra una fotocamera principale e una ultra-grandangolare da 50 megapixel ciascuna.

Senza Ultra, meno funzioni per meno soldi

Con il razr 60, Motorola offre una versione più economica del suo smartphone pieghevole. Gli strumenti AI sono gli stessi, ma ci sono molte differenze nell'hardware. I display sono più piccoli: 6,9 e 3,6 pollici. Questo vale anche per la capacità della batteria di 4500 mAh e per la velocità di ricarica di 30 watt.

Il razr 60 ha un display più piccolo rispetto alla variante Ultra.

Fonte: Motorola

Con il Dimensity 7400X, avrà una potenza leggermente inferiore e la fotocamera ultra-grandangolare avrà una risoluzione inferiore a 13 megapixel.

Prezzo e disponibilità

Il Razr 60 Ultra è disponibile da subito a un prezzo consigliato di 1299 franchi o euro. Il Razr 60 costa 799 franchi ed è disponibile da subito in Germania. In Svizzera sarà disponibile su «in un secondo momento».

Immagine di copertina: Motorola

