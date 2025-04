Novità e trend 34 10

Sony FE 50-150 mm F2 GM: un mostro di luce versatile

L'apertura ƒ/2 è normalmente disponibile solo con le focali fisse. È la seconda volta che Sony introduce l'alta velocità in uno zoom. Funziona sorprendentemente bene, ma costa molto.

Sony ha presentato un nuovo obiettivo sorprendente: L'FE 50-150 mm F2 GM non si adatta a nessuna nicchia tradizionale. Non è né un classico teleobiettivo né uno zoom standard. Tuttavia, la sua gamma di lunghezze focali è perfetta per la fotografia di ritratto e di eventi o per alcuni tipi di sport. Grazie alla sua elevata velocità continua e alle eccezionali prestazioni di imaging, può sostituire diverse focali fisse nella tua borsa fotografica.

L'FE 50-150 mm F2 GM è il secondo zoom ƒ/2 di Sony. Si affianca al FE 28-70 mm F2 GM, lanciato lo scorso autunno, e le lunghezze focali si sovrappongono in qualche modo. La lunghezza focale iniziale più corta rispetto al classico 70-200 mm rende il nuovo teleobiettivo zoom più flessibile in determinate situazioni. In compenso, si perde un po' di portata all'estremità lunga.

L'apertura ƒ/2 a 150 millimetri si traduce in un piano focale estremamente sottile.

Il massimo di 150 mm tiene sotto controllo le dimensioni dell'obiettivo. Con i suoi 20 centimetri, è lungo quanto il modello Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II, anche se è molto più grasso. Con 1340 g, il peso è superiore a quello del fratello più sottile (1045 g). Considerando l'apertura costante ƒ/2, tuttavia, anche questo è ancora leggero. Sia lo zoom che la messa a fuoco sono interni. Ciò significa che la polvere non può penetrare.

L'FE 50-150 mm F2 GM è notevolmente più spesso dell'FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II a causa della doppia velocità. Fortunatamente, il peso rimane entro limiti ragionevoli.

Eccellente qualità dell'immagine

Anche a ƒ/2, l'FE 50-150 mm F2 GM offre immagini molto nitide, quasi quanto l'FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II a ƒ/2.8. Le prestazioni d'immagine sono meno elevate a 150 mm. Inoltre, la risoluzione diminuisce leggermente verso gli angoli dell'intera gamma di lunghezze focali. Tuttavia, rimane sempre ad un livello solido. In conclusione, il nuovo mostro di luce di Sony può essere utilizzato senza esitazione con un'apertura di diaframma aperta. Gli errori di imaging, come le frange di colore, il flare e le immagini fantasma, non sono certo un problema. Le undici lamelle di apertura garantiscono inoltre un bokeh armonioso.

Sezione fortemente ingrandita dal centro dell'immagine a 150 mm: FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II a ƒ/2.8 (sinistra) vs. FE 50-150 mm F2 GM a ƒ/2 (centro) vs. FE 50-150 mm F2 GM a ƒ/5.6 (destra).

Per muovere tutto questo vetro, Sony ha installato quattro motori lineari XD. Questi garantiscono una messa a fuoco veloce e silenziosa. Se non hai una fotocamera con un sensore impilato (cioè Alpha 1 o Alpha 9), è più probabile che questo diventi il collo di bottiglia della velocità di messa a fuoco automatica.

Ho assolutamente bisogno di una fotocamera con IBIS

Manca uno stabilizzatore d'immagine («OSS»). Anche se tutte le moderne fotocamere Sony hanno un sensore stabilizzato, questo è teoricamente uno svantaggio. Soprattutto con le lunghezze focali elevate, un obiettivo stabilizzato compensa più efficacemente il tremolio della mano. In pratica, però, il 70-200 mm F2.8 GM OSS II non mi permette di ottenere tempi di posa più lenti. Con entrambi gli obiettivi, il mio limite personale per ottenere scatti nitidi a 150 millimetri è di circa 1/8 di secondo.

Anche in controluce diretto, il contrasto è mantenuto e il lens flare è molto ben controllato. La vignettatura è pronunciata a diaframma aperto, ma può essere facilmente corretta.

Questo dovrebbe essere sufficiente nella pratica, dato che questi obiettivi sono solitamente utilizzati per soggetti in movimento. Questi richiedono comunque una velocità dell'otturatore significativamente maggiore, che l'FE 50-150 mm F2 GM raggiunge più facilmente grazie alla sua elevata velocità. Posso quindi capire la decisione di Sony di sacrificare lo stabilizzatore aggiuntivo per un peso inferiore. In generale, ritengo che il concetto del nuovo obiettivo sia un successo assoluto. L'unica pecca è che, con il suo prezzo elevato, si rivolge principalmente ai professionisti.

