Sony sviluppa un nuovo film della serie "Men in Black

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 8.12.2025

Sony sta preparando un nuovo capitolo della serie "Men in Black". Chris Bremner, autore esperto del franchise, si occuperà della sceneggiatura. Lo studio spera in un nuovo inizio dopo il deludente reboot.

I vestiti neri e gli occhiali da sole stanno per tornare sul grande schermo: Sony Pictures sta lavorando a un nuovo film della serie «Men in Black». Lo studio ha ingaggiato l'autore Chris Bremner, che si è già fatto un nome con gli ultimi due film di «Bad Boys», per scrivere la sceneggiatura. Sony si affida quindi a uno scrittore che ha dimostrato di saper rivitalizzare con successo un franchise consolidato.

Un progetto in fase iniziale

Il nuovo film è ancora in una fase iniziale. Né il regista né gli attori sono ufficialmente a bordo. L'unica cosa chiara è che Bremner finalizzerà la sceneggiatura. Successivamente, Will Smith sarà tra i primi a leggerla. Sony spera di poterlo riavere nei panni dell'Agente J. Resta da vedere se rimarrà il protagonista o passerà il testimone in un ruolo di mentore. Un ritorno di Tommy Lee Jones nel ruolo dell'Agente K è considerato improbabile.

Continuazione o reboot?

Officialmente, questo è il quinto film della serie. Dopo il reboot «Men in Black: International» del 2019 con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che ha deluso dal punto di vista finanziario, Sony sembra voler tornare alle origini. Al momento non è chiaro se la storia sarà una continuazione diretta della trilogia originale o se adotterà un nuovo approccio. Una cosa è certa: il franchise rimane un bene prezioso per Sony. I film precedenti hanno incassato circa 1,9 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Perché il reboot di « International» ha deluso

In totale, «Men in Black: International» ha incassato circa 253,9 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra nettamente inferiore a «Men in Black 3», che ha incassato oltre 624 milioni di dollari nel 2012. Con costi di produzione tra i 94 e i 110 milioni di dollari (escluso il marketing), il film è stato chiaramente inferiore alle aspettative di un blockbuster estivo. L'uscita nei cinema nordamericani lasciava già intendere questo sviluppo: Con circa 30 milioni di dollari, il film ha avuto l'apertura più debole dell'intero franchise.

Critica e pubblico non hanno mai visto il film come un blockbuster estivo.

Le reazioni della critica e del pubblico sono state di conseguenza modeste. Sono state criticate la trama debole e poco ispirata e la mancanza di personaggi familiari. Su Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto un punteggio di appena il 23 percento sul Tomatometer sulla base di 318 recensioni: il peggior risultato dell'intera serie. Le cose sembrano andare meglio per quanto riguarda il pubblico, ma anche in questo caso la risposta è stata molto debole: Il Popcornmetro si attesta al 66 percento, sulla base di oltre 10.000 recensioni verificate.

La stessa Sony ha in seguito descritto «International» come «non un vero e proprio flop finanziario», perché i co-produttori e i successivi ricavi hanno ampiamente coperto i costi. Allo stesso tempo, però, lo studio ha ammesso che il film «non è stato il reboot sperato».

Resta da vedere se il nuovo film soddisferà le aspettative. Una cosa è chiara: Sony vuole fare tutto bene questa volta: Con un'idea forte e un autore che ha dimostrato di saper sviluppare con successo un franchise. Quindi i vestiti neri sono tutt'altro che fuori moda.

Immagine di copertina: Sony Pictures

