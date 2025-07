Novità e trend 5 10

Sony RX1R III: fotocamera compatta di lusso da 61 megapixel

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 16.7.2025

Del tutto inaspettatamente, Sony presenta una concorrente della Leica Q3. La RX1R III è essenzialmente una Alpha 7RV con obiettivo fisso in un corpo compatto senza stabilizzazione dell'immagine.

Sony presenta la RX1R III, una nuova sorprendente versione della sua serie di fotocamere compatte con un sensore full-frame dopo quasi dieci anni. Il fulcro è il sensore da 61 megapixel della Alpha 7RV. La RX1R III combina questo sensore con un obiettivo fisso da 35 mm f/2 di Zeiss con otturatore centrale. È uguale al modello precedente.

Fotocamera Nuovo CHF 4199.– Sony RX1R III‎ 35 mm, 61 Mpx, Full frame / FX

Il concetto è simile a quello della Leica Q3 o della Fujifilm GFX100RF. Come Fujifilm, Sony non dispone di uno stabilizzatore d'immagine, uno svantaggio decisivo rispetto alla Leica Q3. Tuttavia, la fotocamera compatta premium di Sony è molto più leggera e «più economica». Le specifiche tecniche:

Anche il sistema di messa a fuoco automatica adotta la tecnologia della Alpha 7RV, compreso il chip AI dedicato per il riconoscimento e l'inseguimento della scena. L'AF ibrido funziona con 693 punti e copre circa il 78 percento del campo dell'immagine. Il collo di bottiglia della velocità è probabilmente l'obiettivo relativamente vecchio. La fotocamera riconosce persone, animali, uccelli, insetti e veicoli e può mettere a fuoco con precisione occhi e teste. Registra video fino a 30 fotogrammi al secondo in 4K.

Il mirino elettronico offre una risoluzione di 2,36 milioni di pixel e un ingrandimento di 0,7x: valori relativamente scarsi che possono essere dovuti alla compattezza della fotocamera. Il display LCD da 3 pollici con funzione touch sul retro ha un aspetto migliore. Anch'esso ha una risoluzione di 2,36 milioni di pixel, ma non può essere aperto.

Pesa solo mezzo chilo

L'alloggiamento, completamente riprogettato, è realizzato in lega di magnesio. È semplice e largamente piatto. Non c'è un'impugnatura pronunciata. Sono disponibili come optional un'impugnatura per il pollice, una copertura protettiva e un paraluce. Le dimensioni compatte (113 × 68 × 88 mm) e il peso ridotto (498 g) sono notevoli per una fotocamera full-frame. Questo rende la RX1R III ancora più leggera della Fujifilm X100VI, che offre solo un sensore APS-C e un obiettivo equivalente a 35 mm ƒ/2.8 - ma uno stabilizzatore d'immagine.

Con un peso di 498 grammi, la Sony RX1R III pesa un terzo in meno della Leica Q3. È anche meno ingombrante del 40 percento.

Fonte: Sony

Secondo lo standard CIPA, la durata della batteria è di circa 300 foto. Per gli scatti ravvicinati è disponibile una modalità macro che consente di fotografare soggetti a 20 centimetri di distanza con un ingrandimento massimo di 0,26x. Utilizzando la funzione «Step Crop» è possibile selezionare digitalmente tre sezioni dell'immagine: 35 mm (60 MP), 50 mm (29 MP) e 70 mm (19 MP). Quando si scatta in formato RAW, l'immagine completa viene conservata in modo da consentire le successive regolazioni.

La Sony RX1R III sarà disponibile dalla fine di luglio e potrà essere preordinata a partire dal 16 luglio alle ore 16.00. Il prezzo è di 4199 franchi svizzeri o 4900 euro.

Immagine di copertina: Sony

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo