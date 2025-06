Novità e trend 3 1

OM-System OM-5 Mark II: un piccolo aggiornamento per la piccola fotocamera da viaggio

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 17.6.2025

Quando il produttore enfatizza la porta USB-C in una nuova fotocamera, diventa subito chiaro che la OM-5 Mark II migliora solo i dettagli minori rispetto al suo predecessore.

La OM-5 è una fotocamera compatta di fascia media con sensore micro quattro terzi (MFT) di OM-Systems. Ora riceve un aggiornamento. È piccolo, ma almeno porta alcune cose allo stato dell'arte. Il prezzo rimane invariato: la OM-System OM-5 Mark II costa 1149 franchi o 1299 euro. Sarà disponibile da luglio.

Larga stagnazione nell'hardware

Molto rimane invariato rispetto al modello precedente: il sensore BSI (backside-illuminated) da 20 megapixel ha già molti anni. La sua qualità d'immagine è buona, anche se rimane un po' indietro rispetto ai sensori APS-C. Nei modelli più costosi, OM-System utilizza sensori impilati che consentono una messa a fuoco automatica più rapida. Ad esempio nella nuova OM-3.

Anche il corpo della OM-5 Mark II è praticamente identico a quello del suo predecessore. Almeno l'impugnatura è cresciuta un po' e dovrebbe quindi offrire un maggiore supporto. Per quanto riguarda il software, viene utilizzato un nuovo menu, un gradito miglioramento rispetto alla vecchia struttura che sembrava un labirinto. Inoltre la fotocamera è ora disponibile in un nuovo colore chiamato «Sand Beige» accanto al nero e all'argento.

Benvenuta anche la transizione da micro USB a USB-C per la porta di ricarica. Sfortunatamente, OM-System rimane fedele all'unico slot per schede SD. Questo vale anche per i display: il mirino ha ancora una risoluzione di soli 2,36 milioni di pixel, mentre l'LCD ha 1,03 milioni di pixel. Entrambi non sono insoliti per questa fascia di prezzo, ma sono comunque una delusione.

La resistenza alle intemperie è sempre stata un punto di forza delle fotocamere OM System.

Fonte: OM System

Come il marchio I, la OM-5 Mark II è resistente alla polvere e agli schizzi. A differenza della concorrenza, OM-System fa un passo in più per ottenere la classificazione ufficiale IP53. Questo garantisce una fotografia spensierata anche in caso di maltempo. Un altro punto di forza ben noto sono le funzioni di fotografia computazionale «» direttamente nella fotocamera: immagini multiscatto per una risoluzione più elevata o una maggiore gamma dinamica, filtro ND live e focus stacking.

Autofocus leggermente migliorato

In termini di autofocus, il sistema OM ha migliorato il rilevamento dei volti e degli occhi. Ma la OM-5 Mark II è ancora indietro rispetto alla concorrenza. Non ha ancora il riconoscimento degli oggetti supportato dall'AI e cercherai invano programmi per uccelli, treni o aerei. Inoltre, la copertura dell'autofocus non si estende fino al bordo del sensore. Tutto questo è da tempo uno standard di Sony, Fujifilm e co. anche in questa fascia di prezzo.

Se la registrazione video è importante per te, dovresti guardare altrove. La OM-5 Mark II aggiunge due profili colore Cinema ma, come il suo predecessore, può registrare solo a 8 bit. Un vero peccato. Perché la stabilizzazione dell'immagine del sistema OM (6,5 stop nel corpo macchina, 7,5 stop insieme all'obiettivo stabilizzato) permette di effettuare riprese a mano libera in modo stabile.

