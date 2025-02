Novità e trend 2 0

OM System OM-3: fotocamera da viaggio vintage con sensore sovrapposto

La nuova fotocamera mirrorless con sensore MFT racchiude molta tecnologia dell'ammiraglia OM-1 Mark II in un corpo più piccolo. Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi.

Il produttore di fotocamere OM System (ex Olympus) ha introdotto una nuova linea di modelli. La OM-3 utilizza lo stesso sensore in formato Micro-Four-Thirds (MFT) della OM-1 Marchio II. Questo la rende attualmente la fotocamera di sistema più conveniente con un sensore impilato. Questa tecnologia è stata finora utilizzata soprattutto nei modelli di fascia alta e consente di ottenere una messa a fuoco automatica particolarmente veloce e un minor numero di effetti di rolling shutter.

Il corpo macchina è completamente nuovo. Il design è storicamente ispirato alla Olympus OM-1, scrive il produttore. Di conseguenza, la OM-3 si presenta con un look retrò senza impugnatura. La parte anteriore del corpo ha una texture in pelle, mentre il metallo argentato domina la parte superiore e inferiore.

La OM-3 si ispira al design delle vecchie fotocamere a pellicola.

Oltre a questo, la OM-3 eredita molte caratteristiche dalla sua sorella maggiore, la OM-1 Mark II. Ad esempio, il suo chip con funzioni di "fotografia computazionale". In queste funzioni, la fotocamera combina diversi scatti in un'unica immagine per ottenere una risoluzione più elevata o una migliore gamma dinamica. L'elaborazione avviene direttamente nella fotocamera, non in un software esterno.

Anche l'autofocus a rilevamento di fase è lo stesso che ha già dato prova di sé nella OM-1 Mark II. Riconosce i volti e diversi tipi di oggetti come animali, aerei o automobili. La OM-3 può registrare video fino a 60 fotogrammi al secondo (FPS) in 4K. Ecco un confronto dei dati tecnici più importanti con la OM-1 Mark II e con la Fujifilm X-T5:

Sia il mirino elettronico che il display posteriore hanno una risoluzione inferiore alla media per questa fascia di prezzo. Se vuoi di più, devi scegliere la OM-1 Mark II. Questo vale anche per una maggiore velocità meccanica di scatto continuo e per la soluzione di memoria ridondante: la OM-3 ha solo uno slot per schede SD. Con l'attuale piccola differenza di prezzo, è probabile che molti fan del sistema OM continuino a preferire l'ammiraglia.

