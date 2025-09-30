Novità e trend 7 1

Sony lancia un nuovo obiettivo macro dopo dieci anni

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 30.9.2025

Il nuovo 100 millimetri macro è stato progettato per soddisfare le esigenze più elevate. È l'alternativa moderna, ma anche più costosa, al Sony FE 90 mm f/2,8.

Sony ha presentato il primo obiettivo macro in qualità G-Master. Con una lunghezza focale di 100 millimetri e una velocità di f/2.8, rientra nell'ambito del precedente Sony FE 90mm f/2.8 del 2015, che rimarrà disponibile. Il nuovo teleobiettivo macro è decisamente più costoso, ma anche più moderno e migliore.

Obiettivo Nuovo CHF 1499.– Sony FE 100 mm F2.8 Macro GM Sony E, Full frame

Rispetto al vecchio modello, Sony ha migliorato la nitidezza dell'immagine, che dovrebbe essere chiaramente visibile negli angoli dell'immagine. Il nuovo obiettivo da 100 mm è anche compatibile con i teleobiettivi 1,4x e 2x. Ciò consente di realizzare scatti macro da una distanza molto maggiore. La distanza di messa a fuoco più ravvicinata, cioè la distanza minima tra il sensore e il soggetto, è di 26 centimetri (29 centimetri con il teleconvertitore). Secondo Sony, la già ampia scala di riproduzione di 1,4 può essere estesa fino a 2,8 con un teleconverter. Lo stabilizzatore d'immagine è ottimizzato per le riprese macro.

Come tutti i nuovi obiettivi G-Master, anche il 100 mm macro è dotato di un motore di messa a fuoco automatica veloce e silenzioso. La velocità migliorata dovrebbe essere un vantaggio importante per gli scatti a mano libera e per i soggetti in movimento come gli insetti.

La disponibilità del nuovo GM 100mm F2.8 OSS è prevista a partire dalla fine di ottobre 2025.

Immagine di copertina: Sony

