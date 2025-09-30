Sony
Sony lancia un nuovo obiettivo macro dopo dieci anni

David Lee
30.9.2025
Il nuovo 100 millimetri macro è stato progettato per soddisfare le esigenze più elevate. È l'alternativa moderna, ma anche più costosa, al Sony FE 90 mm f/2,8.

Sony ha presentato il primo obiettivo macro in qualità G-Master. Con una lunghezza focale di 100 millimetri e una velocità di f/2.8, rientra nell'ambito del precedente Sony FE 90mm f/2.8 del 2015, che rimarrà disponibile. Il nuovo teleobiettivo macro è decisamente più costoso, ma anche più moderno e migliore.

Rispetto al vecchio modello, Sony ha migliorato la nitidezza dell'immagine, che dovrebbe essere chiaramente visibile negli angoli dell'immagine. Il nuovo obiettivo da 100 mm è anche compatibile con i teleobiettivi 1,4x e 2x. Ciò consente di realizzare scatti macro da una distanza molto maggiore. La distanza di messa a fuoco più ravvicinata, cioè la distanza minima tra il sensore e il soggetto, è di 26 centimetri (29 centimetri con il teleconvertitore). Secondo Sony, la già ampia scala di riproduzione di 1,4 può essere estesa fino a 2,8 con un teleconverter. Lo stabilizzatore d'immagine è ottimizzato per le riprese macro.

Come tutti i nuovi obiettivi G-Master, anche il 100 mm macro è dotato di un motore di messa a fuoco automatica veloce e silenzioso. La velocità migliorata dovrebbe essere un vantaggio importante per gli scatti a mano libera e per i soggetti in movimento come gli insetti.

La disponibilità del nuovo GM 100mm F2.8 OSS è prevista a partire dalla fine di ottobre 2025.

Immagine di copertina: Sony

David Lee
