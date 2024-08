Sony lancia il nuovo obiettivo per ritratti G-Master

L'ultimo obiettivo di Sony ha una lunghezza focale di 85 millimetri e un'apertura di f/1.4, che lo rende ideale per i ritratti. Rispetto al modello precedente, Sony ha ridotto il peso e migliorato la messa a fuoco automatica e la qualità dell'immagine.

Sony presenta il successore dell'obiettivo FE 85mm F/1.4 GM. Questo è del 2016, quindi ha già otto anni. Rimane comunque disponibile come variante più economica.

Ho già avuto modo di provare un po' l'obiettivo, ma senza un confronto diretto con il modello precedente.

Più veloce, più leggero, più silenzioso

GM è l'abbreviazione di "G Master", la classe principale degli obiettivi Sony. I miglioramenti sono simili agli altri obiettivi GM che Sony ha aggiornato negli ultimi anni. Tra questi c'è anche una riduzione del peso. L'85 mm GM II pesa ora solo 642 grammi invece di 820 grammi.

Il nuovo obiettivo da 85 mm utilizza la più recente tecnologia di messa a fuoco automatica di Sony. Secondo il produttore, i motori di messa a fuoco sono tre volte più veloci del loro predecessore e anche più silenziosi. Tuttavia, anche l'autofocus della GM II non è silenzioso.

La messa a fuoco manuale è ora lineare: ciò significa che la stessa rotazione dell'anello di messa a fuoco copre sempre la stessa distanza, indipendentemente dalla velocità di rotazione. Ciò significa che ruotando avanti e indietro si ritorna al punto di partenza. Questo è pratico per i video con messa a fuoco manuale.

L'obiettivo è anche più adatto ai video grazie alla compensazione del focus breathing. A seconda della messa a fuoco, la sezione dell'immagine cambia al massimo di poco nei video.

Bokeh e aberrazione cromatica

Si dice che l'aberrazione cromatica del modello precedente non sia altrettanto buona. Sony sostiene di aver migliorato questo aspetto nell'85 mm GM II. Non ho un confronto diretto, ma il GM II sembra essere a posto da questo punto di vista. Riesco a visualizzare le aberrazioni cromatiche, ma solo se lo faccio in condizioni estreme: diaframma aperto, angolo, vista 1:1 a 61 megapixel e un soggetto suscettibile.

L'aberrazione cromatica: esiste ancora, ma diventa visibile solo in casi estremi.

Secondo Sony, il bokeh non ha più l'effetto anello di cipolla. Posso confermarlo. I punti luce diventano superfici uniformi. Nell'esempio rimane un singolo anello riconoscibile in modo molto debole.

Bokeh ad apertura f/2.5.

Pixel peeping: un anello di cipolla molto debole può ancora essere visto nel punto luminoso a sinistra quando viene ingrandito.

La nitidezza è impressionante, anche a diaframma aperto e negli angoli. Ma il predecessore è già bravo in questo. La vignettatura è abbastanza evidente a f/1.4.

Vignettatura: senza correzione, gli angoli sono molto più scuri del centro dell'immagine.

Cosa resta invariato

Sony non ha migliorato la distanza di messa a fuoco. È ancora di 85 centimetri, o di 80 centimetri con la messa a fuoco manuale. È sufficiente per i ritratti, ma una distanza inferiore sarebbe migliore per molti oggetti come i fiori. Un'altra cosa che è rimasta invariata è che l'obiettivo non ha un proprio stabilizzatore d'immagine. L'immagine viene stabilizzata solo dalla fotocamera.

Il prezzo di vendita consigliato da Sony per la GM II è di 2000 franchi. Il modello precedente costava di più al momento del lancio. Da allora il prezzo è sceso. Sony ha adeguato di conseguenza il prezzo di vendita al pubblico del modello precedente, portandolo a 1599 franchi.