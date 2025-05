Novità e trend 6 5

Sony FX2: videocamera con mirino mobile

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2025

La nuova videocamera professionale assomiglia alla FX3, ma ha un mirino e un sensore non particolarmente ottimizzato per i video.

Sony presenta una nuova videocamera. L'assortimento di videocamere dell'azienda giapponese è già molto vasto. Questo non le impedisce di individuare costantemente nuove nicchie di prodotto per immettere sul mercato ulteriori modelli. La FX2 fa parte della linea Cinema ed è dotata di un sensore full-frame.

La FX2 fa parte della linea Cinema e ha un sensore full-frame. Si rivolge ai produttori di video professionali. All'interno di questa linea, la FX2 è la seconda più economica. Si rivolge quindi principalmente a chi lavora da solo e ha un budget limitato.

I parenti più stretti sono la FX3 e la FX30. La FX2 è chiaramente posizionata al di sopra della FX30, che ha solo un sensore APS-C. E al di sotto della FX3, che ora è disponibile in una versione leggermente aggiornata FX3 A. Tuttavia, presenta anche dei vantaggi rispetto all'FX3.

Con mirino mobile

Il vantaggio più importante è il mirino. Questo manca nella FX3 e nella FX30. Il mirino può essere inclinato verso l'alto fino a 90 gradi, in modo che la fotocamera possa essere utilizzata anche dall'alto attraverso il mirino. La risoluzione è mediocre: 1280×960 pixel (in termini di marketing: 3,69 milioni di pixel «» ). È inclusa anche una conchiglia oculare rimovibile.

Il mirino può essere inclinato verso l'alto fino a 90 gradi.

Fonte: Sony

La risoluzione del display ribaltabile è una vera delusione. È di soli 480×720 pixel (1,04 milioni di pixel). Si tratta della metà della risoluzione di altre fotocamere Sony moderne come la Alpha 7RV - e quindi sorprendentemente bassa per una videocamera professionale «» run-and-gun, dove l'LCD è necessario quasi costantemente per valutare la messa a fuoco.

Eccetto il display ribaltabile è una vera delusione.

Ad eccezione del mirino, l'alloggiamento è molto simile a quello della FX3. Il funzionamento è quindi completamente progettato per il video. Tuttavia, la FX2 dispone di un interruttore per passare rapidamente dalla modalità video a quella fotografica. Grazie al mirino e alla risoluzione molto più alta, 33 megapixel anziché 12, la FX2 è un po' più adatta alle foto. Con la FX2, tutti i registri video sono disponibili anche per le foto (JPEG o HEIF). In questo modo è possibile creare foto con lo stesso aspetto delle immagini in movimento.

Crop per 4K a 60 FPS

La fotocamera è ovviamente in grado di raggiungere il 4K e lo calcola con il sovracampionamento, il che significa che i video 4K sono nitidi e brillanti. Con 50 o 60 fotogrammi al secondo, tuttavia, si verifica un crop: la sezione dell'immagine si restringe alla gamma APS-C. Questo nonostante la fotocamera sia dotata di una ventola incorporata per evitare il surriscaldamento.

Sony utilizza il sensore di una fotocamera 4K.

Sony utilizza il sensore della Sony Alpha 7 IV nella FX2. Questo sensore è presumibilmente il motivo del crop. L'Alpha 7 IV ha quasi quattro anni, non è un dispositivo di fascia alta e non è stato progettato specificamente per i video. Non riesco a capire la decisione di Sony di utilizzare questo sensore per una nuova videocamera professionale.

Apparecchio versatile

Poiché la fotocamera lascia poco altro a desiderare. La Sony FX2 offre 16 LUT utente importabili per l'anteprima, una connessione HDMI a tutti gli effetti, filettature per il montaggio in un rig, uscita RAW a 16 bit e la stessa impugnatura della FX3, solo per citare alcuni aspetti. Dalla ZV-E1 - un'altra videocamera per progetti individuali - la FX2 eredita le funzioni AI per l'autofocus, la stabilizzazione dinamica attiva dell'immagine e la stabilizzazione dell'inquadratura.

Il display informativo mostra i sei parametri più importanti: FPS, ISO, otturatore, apertura, aspetto e bilanciamento del bianco. Il funzionamento dovrebbe essere identico a quello delle videocamere di fascia alta Burano, Venice e Venice 2. Se la videocamera viene ruotata in formato verticale, il display si adatta di conseguenza.

La FX2 dovrebbe essere la prima videocamera di fascia alta ad avere un formato verticale.

La FX2 dovrebbe essere disponibile a partire da luglio 2025 e costerà 3199 franchi al momento del lancio sul mercato.

Immagine di copertina: Sony

