Sonos Arc Ultra e Sub 4: nuovi standard per soundbar e subwoofer?

Sonos ha presentato l'attesissimo Arc Ultra, il successore della famosa soundbar Arc. Con un prezzo di 999 franchi, l'Arc Ultra si posiziona nel segmento premium e promette un'esperienza sonora di prima classe.

Ieri Sonos ha presentato due dei suoi ultimi prodotti: Sonos Arc Ultra, un'evoluzione della famosa soundbar Arc, e Sub 4, la quarta generazione di subwoofer.

Sebbene lo sviluppo tecnologico dell'azienda non si sia praticamente fermato negli ultimi anni, il lancio di questi due dispositivi porta con sé una serie di innovazioni che dovrebbero fare la gioia degli appassionati di home cinema e degli amanti della musica.

Un'occhiata al Sonos Arc Ultra

La Sonos Arc Ultra è una soundbar progettata da zero. Il cuore della Arc Ultra è la tecnologia "Sound Motion", che Sonos descrive come "una delle scoperte più significative nella tecnologia audio in quasi 100 anni".

Si tratta di una tecnologia che permette di ottenere un suono di qualità.

Si tratta di una tecnologia di conversione del suono che dovrebbe consentire di produrre una pienezza di suono ancora maggiore nonostante gli altoparlanti più compatti. Sonos sostiene addirittura di aver raddoppiato le prestazioni dei bassi dell'Arc Ultra rispetto al modello precedente, a fronte di un involucro leggermente più compatto.

Sonos ha dichiarato di aver raddoppiato le prestazioni dei bassi dell'Arc Ultra rispetto al modello precedente.

Test del prodotto Test: Sonos Arc – attualmente la migliore soundbar Dolby Atmos? di Luca Fontana

Questa tecnologia proviene probabilmente da Mayht, una startup che Sonos ha acquisito nel 2022. Nonostante l'involucro leggermente più piccolo, l'Arc Ultra ospita in realtà 14 altoparlanti, tre in più rispetto al suo predecessore.

In termini concreti, sette altoparlanti sono stati utilizzati per la riproduzione del suono.

In concreto, sono installati sette tweeter, sei midrange e un woofer con tecnologia Sound Motion. Due dei tweeter sono diretti verso l'alto per consentire l'audio 3D con Dolby Atmos. Sonos parla di un sistema 9.1.4, il che mi sorprende a prima vista, dato che ci sono solo due altoparlanti rivolti verso l'alto. È molto probabile che Sonos stia includendo dei canali virtuali in altezza per creare l'illusione di quattro diffusori che si diffondono verso l'alto.

Si dice che il Sonos Arc Ultra crei l'illusione di quattro altoparlanti da soffitto con solo due driver rivolti verso l'alto.

Fonte: Sonos

Interessante anche la nuova architettura del canale centrale. Si dice che sia stata sviluppata in stretta collaborazione con ingegneri del suono dell'industria cinematografica per creare un'esperienza sonora in grado di competere con i sistemi audio professionali. La nuova architettura del canale centrale è pensata per garantire una maggiore chiarezza della voce, particolarmente utile per i film e le serie ad alto contenuto di dialogo. Inoltre, nell'app Sonos sarà disponibile una funzione avanzata di miglioramento della voce che consentirà di regolare individualmente la chiarezza dei dialoghi.

A proposito: Sonos prevede di rilasciare un aggiornamento software completo per l'app Sonos in concomitanza con il lancio di Sonos Arc Ultra. L'aggiornamento dovrebbe migliorare notevolmente le prestazioni dell'app e reintrodurre molte delle funzioni che sono state recentemente rimosse - Sonos parla del 90 percento. Inoltre: la regolazione dell'equalizzazione Trueplay, ovvero la calibrazione dei dispositivi Sonos, è ora finalmente disponibile anche per gli utenti Android. In precedenza, solo gli utenti Apple potevano farlo.

Novità e trend Sonos è infastidita dall'aggiornamento dell'app e deve fornire di più di Lorenz Keller

Nuove opzioni di streaming e design sostenibile

Un'altra caratteristica è l'ampliamento delle opzioni di streaming: Il Bluetooth è diventato uno standard su molti prodotti Sonos e questo vale anche per Arc Ultra. La soundbar non sarà utilizzata solo per l'home cinema, ma anche come altoparlante Bluetooth di grandi dimensioni per la musica e i podcast. Tuttavia, la soundbar sarà ancora collegata al televisore tramite un singolo HDMI eARC; purtroppo, l'Arc Ultra non disporrà di porte HDMI aggiuntive.

Sono sicuro che la soundbar sarà in grado di funzionare anche come altoparlante Bluetooth di grandi dimensioni per la musica e i podcast.

In termini di design, Sonos continua a puntare su un design semplice ma elegante. L'Arc Ultra è disponibile in bianco o nero, con un profilo curvo minimalista e una finitura opaca che ricorda molto il suo predecessore. D'altra parte, Sonos sta facendo progressi in termini di sostenibilità: La soundbar è stata progettata per essere più facile da riparare, utilizza meno silicone ed è prodotta in modo più sostenibile grazie all'utilizzo di materiali privi di alogeni.

Encore: il Sub 4 - ancora più profondo, ancora più potente

Il Sonos Sub 4, la quarta generazione del subwoofer Sonos, è stato presentato contemporaneamente all'Arc Ultra. Contiene due woofer rivolti verso l'interno che creano il cosiddetto effetto di "cancellazione della forza". In questo modo si evitano vibrazioni o distorsioni indesiderate, un problema che spesso si verifica con i subwoofer più potenti. Non è una novità.

Questa non è una novità in sé. I vecchi subwoofer di Sonos, come il Sub Mini, erano già in grado di annullare la forza. Forse il produttore audio americano sta parlando di un nuovo tipo di sofisticazione tecnica perché il Sub 4 punta a raggiungere frequenze basse fino a 25 Hz nonostante la sua forma compatta.

Test del prodotto Sub Mini alla prova: il piccolo subwoofer di Sonos ha una sorprendente quantità di bassi di Luca Fontana

All'esterno, il Sub 4 rimane fedele al suo iconico predecessore. Il design con la caratteristica apertura centrale è ancora presente, ma è stato leggermente modernizzato. In combinazione con l'Arc Ultra o altri prodotti Sonos come il Beam, il Sub 4 mira a creare un'esperienza di home cinema che riproduce i bassi profondi in modo ancora più intenso. Inoltre, la possibilità di collegare due subwoofer aumenta ulteriormente la pressione dei bassi, il che può essere un vantaggio per le stanze grandi o per i film e la musica particolarmente ricchi di bassi.

Prezzo e disponibilità

Il Sonos Arc Ultra e il Sonos Sub 4 saranno disponibili dal 29 ottobre 2024. Puoi anche preordinarli adesso qui: