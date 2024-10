Smartring di Samsung viene lanciato in Svizzera a metà novembre

Il Galaxy Ring di Samsung sarà in vendita a metà novembre invece che all'inizio del 2025. Il prezzo è di 429 franchi.

È successo più velocemente del previsto: Il marchio coreano Samsung ha annunciato il suo primo anello intelligente quasi un anno fa e lo ha mostrato alla stampa per la prima volta in estate. Tuttavia, la Svizzera è rimasta indietro rispetto ai paesi vicini. L'indossabile era già stato lanciato a luglio e agosto, mentre il suo lancio sul mercato è previsto solo per l'inizio del 2025. Ora le cose si stanno muovendo.

Ora le cose si stanno muovendo più velocemente: Samsung ha annunciato a sorpresa in un comunicato stampa che il Ring sarà disponibile in Svizzera a metà novembre. Il produttore ha anche annunciato il prezzo: 429 franchi. Nella zona euro, il prezzo ufficiale di vendita è di 449 euro.

La superficie dell'anello è curvata verso l'interno.

Questo rende l'anello significativamente più costoso di molti concorrenti, come gli anelli di Ultrahuman o RingConn, che abbiamo già provato. Tuttavia, Samsung ha anche rinunciato all'abbonamento. Tutte le funzioni sono disponibili senza costi aggiuntivi al momento del lancio. Per il momento, le funzioni AI possono essere utilizzate senza abbonamento solo fino alla fine del 2025; quello che succederà in seguito è ancora da vedere.

Gli elogi per le misure accurate, le critiche per le caratteristiche esclusive

Le caratteristiche più importanti del Galaxy Ring sono la durata della batteria di sette giorni, il design concavo, la misurazione del russamento, l'elegante custodia di ricarica e il controllo gestuale tramite il tocco del dito che lo indossa sul pollice.

Alle prime prove sono stati apprezzati il comfort di utilizzo, il design leggero e compatto, l'accuratezza delle misurazioni e il controllo dei gesti. Anche la gamma di funzioni dell'app è stata apprezzata positivamente.

Le critiche sono state rivolte ai requisiti di account, al prezzo elevato e al fatto che alcune funzioni, come il controllo dei gesti, sono disponibili solo in combinazione con uno smartphone Samsung. Non appena saranno disponibili i campioni di prova, ovviamente testeremo nel dettaglio anche il primo anello intelligente di Samsung.