Si intensificano le voci sullo smartphone bi-fold di Samsung

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 14.11.2025

Samsung è pronta a presentare il suo smartphone pieghevole con due cerniere il 5 dicembre. Al momento trapelano sempre più dettagli sullo smartphone, che può essere aperto fino alle dimensioni di un tablet.

Negli ultimi mesi, Samsung ha più volte lasciato intendere di essere al lavoro su uno smartphone composto da tre parti. Ora, l'insider del settore Evan Blass ha rilasciato una serie di dettagli sullo smartphone.

Lo smartphone da 6,5 pollici diventerà un tablet da 10 pollici

Tra le informazioni trapelate da Blass c'è il nome dello smartphone: Samsung Galaxy Z TriFold. Tri sta per i tre elementi mobili e non per il numero di pieghe possibili. Quando è piegato, il dispositivo dovrebbe avere un display da 6,5 pollici con una luminosità di 2600 nit. Quando è aperto, diventa un tablet con uno schermo touchscreen da 10 pollici. Con una luminosità di 1600 nits, il display interno è leggermente più scuro.

Le tre sezioni hanno uno spessore di 3,9, 4,0 e 4,2 millimetri. Una volta ripiegato, lo Z TriFold dovrebbe misurare 12,1 millimetri. Questo lo renderebbe leggermente più sottile del Huawei Mate XT.

Samsung si dice che stia equipaggiando il suo tablet ibrido con una fotocamera da 200 megapixel. Se questo è vero, probabilmente si tratta della fotocamera già utilizzata come fotocamera principale sui Galaxy S25 Ultra e S25 Edge.

Blass menziona anche la presenza di una fotocamera da 200 megapixel.

Blass menziona anche un chipset Snapdragon non specificato e una batteria da 5437 mAh, che sarà utilizzata nel Galaxy Z TriFold.

Presentazione a dicembre?

Il 5 dicembre 2025 potremmo avere la certezza delle caratteristiche dell'ultimo smartphone di Samsung. In questo giorno, infatti, si vocifera che l'azienda presenterà il dispositivo in Corea del Sud e potrebbe essere disponibile solo in quel paese per la prima volta. Con un prezzo che si dice si aggiri intorno ai 3.000 dollari USA, non è certo un dispositivo che finirà spontaneamente sotto l'albero di Natale.

