Lo smartphone pieghevole di Huawei diventa un tablet da 10 pollici

I precedenti smartphone pieghevoli di Huawei erano troppo piccoli quando venivano aperti. Ecco perché il Mate XT sta diventando un tablet da 10 pollici.

Secondo alcune foto trapelate "accidentalmente", Huawei ha presentato il Mate XT Ultimate Design. Lo smartphone pieghevole ha tre display e due cerniere. Questo triplica le sue dimensioni quando viene piegato in formato tablet.

Uno smartphone con tre display

Quando è ripiegato, il Mate XT è un classico smartphone con display da 6,4 pollici, solo leggermente più spesso e pesante. Misura 12,8 millimetri e pesa 298 grammi. Puoi scegliere di aprirlo una sola volta. In questo modo avrai a disposizione uno schermo da 7,9 pollici. Se lo apri completamente, avrai in mano un tablet da 10,2 pollici. La risoluzione è di 3184 × 2232 pixel. Il rapporto d'aspetto è quindi di 16:11 e il rapporto schermo/corpo è del 92 percento.

A differenza dei tradizionali smartphone pieghevoli, non c'è un display sul retro. Grazie al meccanismo di piegatura, il Mate XT ha uno schermo continuo con due sezioni pieghevoli. Secondo il produttore, è robusto, stabile e ampiamente provato. Huawei riveste il retro in pelle.

Apertura variabile e zoom ottico

Secondo Huawei, il Mate XT è il primo pieghevole con apertura variabile. Con la fotocamera principale da 50 megapixel puoi scegliere tra f/1.4 e f/4.0. Tuttavia, Huawei è attualmente l'unico produttore a offrire questa caratteristica sui suoi smartphone.

Nonostante il nuovo display, Huawei non lesina sulla fotocamera.

Fonte: Huawei

Inoltre, sono presenti una fotocamera ultragrandangolare e un teleobiettivo a periscopio, ciascuno con una risoluzione di 12 megapixel. Le lunghezze focali convertite in formato 35 mm - 24 mm, 13 mm e 125 mm - si traducono in uno zoom ottico di circa 5,5x. È possibile un ingrandimento digitale di 50x. La fotocamera frontale offre selfie da 8 megapixel.

Equipaggiato per il mercato cinese

Il Huawei Mate XT è dotato di 16 gigabyte di RAM. Il produttore offre una scelta tra 256 e 512 gigabyte e 1 terabyte di memoria interna. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2. La mancanza dei servizi Google dovrebbe essere un problema minore in Cina che in Europa. Huawei non ha fornito informazioni sul chipset utilizzato, ma di recente si è affidata ai propri chip Kirin. In ogni caso, supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2.

Huawei distribuisce la batteria nei tre elementi del Mate XT.

Fonte: Huawei

La batteria del Mate XT ha una capacità di 5600 mAh. Lo smartphone assorbe fino a 66 watt quando viene ricaricato tramite la porta USB-C - in modalità wireless e con il caricabatterie giusto, assorbe fino a 50 watt.

Il Mate XT è in grado di stabilire una rete di distribuzione di energia elettrica e di trasmissione di energia.

Il Mate XT può stabilire connessioni tramite la rete satellitare cinese Tiantong se non è disponibile alcuna rete mobile a terra.

Milioni di preordini

In Cina, Huawei vende il Mate XT Ultimate Design a partire da 19.999 renminbi. Al momento in cui scriviamo, si tratta dell'equivalente di circa 2500 euro. Considerando i dazi doganali, le tasse e altri costi, credo che il prezzo si aggirerà intorno ai 3.000 euro, sempre che lo smartphone arrivi in Europa. Il produttore non ha ancora commentato la notizia e venderà lo smartphone solo in Cina a partire dal 20 settembre. Ma con un certo successo. Al momento della pubblicazione di questo articolo, oltre 4,3 milioni di preordini erano già stati ricevuti il primo giorno.