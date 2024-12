Sentenza del tribunale:👍 non significa necessariamente consenso generale

A Monaco di Baviera, un agente immobiliare e un concessionario d'auto erano in lite per un acconto di circa 60.000 euro. L'agente immobiliare aveva utilizzato degli emoji per dare il suo consenso a una proroga del termine di consegna dell'auto. L'agente immobiliare e il Tribunale Regionale Superiore sono stati di parere diverso.

Una causa presso la Corte Regionale Superiore di Monaco di Baviera ha affrontato il significato delle emoji nel contesto delle dichiarazioni di intenti giuridicamente vincolanti. La sentenza afferma fondamentalmente che anche i messaggi di messaggeria sono considerati dichiarazioni di intenti soggette alle regole generali della dottrina dei negozi giuridici. Questo può includere anche le emoji delle chat, in quanto esse sono considerate dichiarazioni di intenti vincolanti.

Questo può includere anche le emoji della chat, in quanto assumono "funzioni come l'intonazione, i gesti, le espressioni facciali e altri elementi del linguaggio del corpo nelle conversazioni reali". Quindi fai attenzione quando usi le emoji quando si tratta di denaro! L'interpretazione delle emoji, invece, è molto più difficile da giudicare.

Il consenso alle emoji dovrebbe valere come consenso alla proroga dei termini

Un agente immobiliare aveva ordinato una nuova Ferrari da un concessionario. Aveva versato un acconto di circa 60.000 euro. Il termine di consegna è stato superato e l'acquirente ha annullato il contratto. Tuttavia, il concessionario non ha voluto far valere l'annullamento del contratto di acquisto e ha trattenuto l'acconto. L'acquirente ha quindi fatto causa per il rimborso e il caso è stato portato davanti al Tribunale Regionale di Monaco II.

Una Ferrari SF90 Stradale come questa.

Fonte: Debora Pape

Il venditore, tuttavia, ha fatto riferimento alla cronologia della chat e ha sostenuto che l'acquirente aveva espresso il consenso per una proroga della scadenza. Ciò significa che il venditore pensava di avere più tempo per consegnare l'auto. Il venditore ha persino chiesto un risarcimento all'acquirente, poiché dopo tutte le controversie ha dovuto vendere la Ferrari a un prezzo significativamente inferiore a quello concordato. Tuttavia, il venditore ha fatto riferimento alla cronologia delle chat e ha sostenuto che l'acquirente aveva espresso il proprio consenso alla proroga della scadenza.

Il tribunale regionale ha però respinto la richiesta dell'acquirente. L'acquirente aveva accettato la proroga del termine e quindi non poteva reclamare la caparra. L'acquirente ha fatto ricorso nel febbraio 2024 e il caso è finito davanti alla Corte Regionale Superiore di Monaco. La cronologia di WhatsApp e le emoji utilizzate sono state dettagliate.

Una cronologia di chat apparentemente non vincolante diventa la base per una sentenza

Il contratto di acquisto prevedeva una data di consegna non vincolante "nel secondo o terzo trimestre del 2021". Un sollecito e, in ultima analisi, un recesso dal contratto erano quindi possibili solo due trimestri più tardi, ovvero a partire dal 1° aprile 2022.

Alla fine del contratto, il cliente è stato costretto a chiedere un'autorizzazione per l'acquisto.

Verso la fine del terzo trimestre, il 21 settembre 2021, il venditore ha informato l'acquirente via WhatsApp che la consegna sarebbe stata posticipata alla prima metà del 2022. L'acquirente ha risposto: "Oops 😬". Su richiesta, il venditore ha fornito un documento del produttore che confermava l'ordine dell'auto come vincolante. L'attore ha risposto con 👍.

Il 27 gennaio 2022, l'acquirente si è messo in contatto: "Il primo semestre dell'anno è iniziato. 😄 Qualche segno di vita da parte di Ferrari per quanto riguarda la data di arrivo dell'auto?". Il venditore ha risposto che la transazione sarebbe stata possibile a partire dal 9 maggio, l'acquirente ha risposto "Passo". Quando anche il concessionario ha segnalato un ritardo il 9 maggio, l'acquirente ha fissato la scadenza del 31 maggio 2022 entro la quale l'auto doveva essere consegnata, cosa che non è avvenuta.

😬, 👍 e 😄 sotto la lente di ingrandimento del Tribunale Superiore di Monaco

Di conseguenza, il 1° giugno l'acquirente frustrato si è ritirato dal contratto e ha chiesto il rimborso della caparra. Il rivenditore, invece, ha sostenuto che il periodo di consegna era stato prorogato di comune accordo fino al 30 giugno 2022. L'argomentazione si basava sulla cronologia delle chat: L'acquirente aveva dato il suo consenso alla proroga della scadenza attraverso le emoji.

La faccina smorfiosa 😬 è difficile da interpretare come un consenso di uso generale, come ha ritenuto anche la corte d'appello. Anche se c'è spazio per l'interpretazione, non è "in alcun modo associata" a una dichiarazione affermativa. Con "oops 😬", l'acquirente voleva semplicemente esprimere sorpresa o stupore.

L'emoji del pollice in su 👍, che, secondo i comuni dizionari di emoji e l'uso nella vita reale, segnala sostanzialmente "approvazione, accordo o riconoscimento", è più inequivocabile. Tuttavia, non si riferiva alla consegna ritardata, ma al fatto che il produttore aveva effettivamente ricevuto l'ordine.

L'emoji che ride 😄 trasmette uno stato d'animo positivo e caloroso, secondo il tribunale. Tuttavia, la sentenza afferma che "non è possibile dedurre da ciò il consenso alla proroga del termine". Al massimo, doveva essere considerato come un'espressione di "anticipazione o speranza non specifica" da parte dell'acquirente.

Il tribunale ha infine deciso di dare ragione all'acquirente.

Il tribunale ha infine dato ragione al querelante, l'ex acquirente, e ha stabilito che la caparra, comprensiva di interessi, dovesse essere restituita.