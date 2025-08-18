Novità e trend 13 7

Scoperto un laboratorio di contraffazione di dischi rigidi

HDD usato invece che nuovo: questo scenario è stato una realtà per alcune persone che hanno acquistato un hard disk presumibilmente nuovo all'inizio dell'anno. Ora il produttore interessato, Seagate, può rivendicare il successo contro i contraffattori.

Le indagini del produttore di dischi rigidi Seagate stanno iniziando a dare i loro frutti: insieme ai proiettori del Ministero del Commercio Interno malese, il produttore ha scoperto un laboratorio di contraffazione vicino a Kuala Lumpur. Secondo l'azienda, questo laboratorio avrebbe incassato diverse migliaia di dollari americani al mese, come riporta Heise.

All'inizio dell'anno, la rivista ha rivelato che centinaia di acquirenti di hard disk sono stati vittime di contraffazione. Invece di un disco rigido nuovo, hanno ricevuto dischi usati. La maggior parte dei casi proveniva da paesi di lingua tedesca. Anche i clienti di Digitec Galaxus sono stati colpiti.

Quasi 700 hard disk interni Seagate di diverse varianti e capacità sono stati sequestrati durante il raid. Sono stati trovati anche dischi di Toshiba e Western Digital. Il laboratorio di contraffazione non si occupava solo di contraffazione, ma anche di vendita, logistica ed evasione degli ordini.

Lotta alla contraffazione

Seagate e le autorità investigative hanno scoperto i contraffattori grazie a un responsabile delle vendite malese. Ha trovato unità a prezzi insolitamente bassi sulle piattaforme di e-commerce Shopee e Lazada. Ha avvertito il produttore, che ha controllato le unità e ha scoperto la contraffazione.

Seagate sta rafforzando il suo programma per i partner in risposta alle contraffazioni. I partner ufficiali di Seagate saranno obbligati per contratto ad acquistare e rivendere le unità disco solo da distributori autorizzati.

Non è certo che in futuro non ci saranno più contraffazioni, anche se negli ultimi mesi i casi di HDD contraffatti sono diminuiti. Il business sembra ancora troppo attraente. Soprattutto perché ora sono stati confermati anche i casi di hard disk Toshiba e Western Digital. La loro contraffazione è secondo Heise ancora più difficile da dimostrare rispetto a quella di Seagate.

