Revox ha sviluppato una nuova (!) macchina a nastro

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 16.5.2025

Revox lanciò il registratore B77 Mk II nel 1980. Poco dopo arrivò il B77 Mk III, un modello successivo migliorato.

All'High End di Monaco, Revox presenta una nuova versione Alice Cooper della sua macchina a nastro B77 Mk III. Se vuoi questa versione con tanti occhi rossi e dipinti, dovrai pagare 27.950 franchi svizzeri o euro. Questo probabilmente è dovuto al fatto che sono stati prodotti solo 25 esemplari del pezzo.

Macchina a nastro Alice Cooper: una questione di gusti.

Fonte: Revox

Fino a qui, tutto molto strano. La cosa più interessante è che la versione senza ornamenti di Alice Cooper è anche relativamente nuova. Revox ha lanciato il B77 Mk III nell'ottobre del 2024. Quindi 44 anni dopo l'Mk II.

Questo è notevole. Perché anche nel caso dei lettori di cassette, oggi ci sono notevoli problemi a produrre nuovi dispositivi. Le quantità molto più ridotte rispetto al passato e la mancanza di catene di approvvigionamento fanno lievitare il prezzo.

Il Revox B77 Mk III costa ben 15.950 franchi o euro. Tuttavia, non si tratta di un dispositivo fondamentalmente diverso dal suo predecessore. Funziona ancora senza software, touchscreen, Bluetooth e altre «frivolezze moderne». Anche la disposizione dei pulsanti e delle connessioni è identica. Qual è quindi il vantaggio rispetto a un Mk II completamente rivisto?

Questo è il B77 Mk II

Fonte: Revox

E questo è il B77 Mk III

Fonte: Revox

Revox parla di «un rapporto segnale/rumore notevolmente migliorato e di una risposta in frequenza ulteriormente migliorata». La Mk III dovrebbe quindi avere meno rumore e un suono migliore. Il totalizzatore è ora digitale e può visualizzare anche l'ora. Per il resto, non c'è tecnologia digitale.

Perché le macchine a nastro?

Il fascino delle macchine a nastro è difficile da spiegare. Ha molto a che fare con la nostalgia. Ma ha anche a che fare con l'esperienza sensoriale della riproduzione della musica. L'intero processo è rilassante, quasi meditativo.

Retroscena Revox A77: il mio dispositivo nostalgico di David Lee

Quindi non si tratta della qualità del suono, ma del processo. Questo è ancora più vero per la registrazione in studio che per l'uso a casa. A mio parere, il produttore musicale Billy Hume ha realizzato un video molto azzeccato a questo proposito.

Immagine di copertina: Revox

