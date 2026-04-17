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Reed Hastings lascia Netflix: la fine di un'era

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 17.4.2026

Ha trasformato lo streaming in un fenomeno di massa, ha portato Blockbuster Video alla rovina e ha cambiato il modo in cui consumiamo serie e film per sempre. Ora Reed Hastings, co-fondatore di Netflix, lascia definitivamente l'azienda.

Tutto è iniziato con 40 dollari e una multa. Quando Reed Hastings dovette pagare la società di videonoleggio Blockbuster per un DVD di «Apollo 13» restituito in ritardo nel 1997, si infastidì a tal punto da fondare Netflix insieme a Marc Randolph. Un gigante dello streaming che oggi conta oltre 300 milioni di abbonati in tutto il mondo e che è nato per pura testardaggine.

Non è una cosa negativa.

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Ora è finita. Come ha annunciato Netflix nei suoi dati trimestrali del primo trimestre, Hastings non si candiderà più al Consiglio di Amministrazione nel giugno 2026 e lascerà quindi completamente l'azienda dopo quasi 30 anni. Aveva già completato il suo ritiro come CEO nel 2023 e aveva assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione: una partenza dolce ma simbolicamente significativa in due atti.

L'uomo che ha seppellito Blockbuster

«Il mio vero articolo in Netflix non è stata una singola decisione», può essere citato, «ma l'attenzione alla gioia dei suoi membri, la costruzione di una cultura che altri possono ereditare e sviluppare, e la costruzione di un'azienda che può essere amata e avere successo attraverso le generazioni.»

Cosa rimane? Molto. Hastings non ha solo dato forma a Netflix, ma ha anche rivoluzionato l'intero settore dell'intrattenimento. Il modello di abbonamento che ha ideato per reagire all'eccessivo numero di blockbuster è ormai uno standard. E gli algoritmi di raccomandazione che Netflix ha sviluppato sotto la guida di Hastings influenzano ciò che guardiamo oggi, che ci piaccia o meno.

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Il suo successore come CEO, Ted Sarandos, ha guidato l'azienda insieme a Greg Peters dal 2023. Ora i due devono dimostrare da soli che Netflix può funzionare anche senza il suo padre fondatore, in un momento in cui l'azienda sta davvero accelerando i tempi: I piani includono feed video verticali, più contenuti in diretta, podcast video e un dispositivo mobile rinnovato che verrà lanciato questo mese.

Se la partenza di Hastings avrà un impatto significativo sull'azienda è un'altra questione. Dopotutto, dal 2023 non era più il capo operativo; le decisioni strategiche erano già state prese da tempo da altri. Eppure: un fondatore nel Consiglio di Amministrazione non è semplicemente una funzione. È anche un correttivo, una memoria istituzionale, una sorta di autorità morale. Ora dovranno scoprire se Sarandos e Peters ne hanno bisogno.

In ogni caso, il primo trimestre del 2026 è stato finanziariamente forte: il colosso ha realizzato un fatturato di 12,25 miliardi di dollari, con un aumento del 16,2 percento rispetto all'anno precedente. Hastings non sta certo abbandonando la nave in tempesta, ma piuttosto con il mare calmo e le vele piene.

Reed Hastings, fondatore di Netflix e CEO di lunga data, lascerà l'azienda nel giugno 2026.

Fonte: Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

Quali sono i suoi progetti futuri? Filantropia e «altre imprese», dice Netflix in modo conciso. Chiunque abbia portato Blockbuster Video alla rovina, troverà sicuramente qualcosa che lo infastidirà durante la pensione e lo trasformerà nella prossima idea.

Immagine di copertina: Luca Fontana

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