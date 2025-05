Novità e trend 13 6

Razer Clio: poggiatesta al posto delle cuffie

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 9.5.2025

Il poggiatesta per sedie da gioco riproduce il suono. Può essere utilizzato per ascoltare musica, guardare film e, grazie alla sua bassa latenza, anche per giocare.

Un numero sorprendente di persone ha problemi con le cuffie. Che sia perché sudano sotto le cuffie, perché non amano la sensazione di essere incapsulati o perché non amano mettere qualcosa nell'orecchio. Razer Clio potrebbe essere un'alternativa per queste persone. Si monta su una sedia da gioco come un normale cuscinetto per la testa e fornisce il suono alle orecchie. Sia come unità stereo indipendente che come parte di un sistema surround, cioè come complemento della tua soundbar. Razer Clio è compatibile con THX Spatial Audio.

Poiché Razer Clio è adatto anche per il gioco, è dotato di una connessione wireless HyperSpeed a bassa latenza. È presente anche una connessione Bluetooth che consente di utilizzare il cuscino anche con dispositivi iOS o Android. Il cuscino è dotato di un sistema di regolazione della temperatura e di un sistema di controllo della temperatura.

Il cuscino è dotato di cinghie regolabili per il fissaggio. Secondo il produttore, può essere fissato a qualsiasi sedia da gioco Razer e alla maggior parte delle altre sedie da gioco e da ufficio.

Con le cinghie regolabili, il cuscino sonoro dovrebbe adattarsi praticamente a qualsiasi sedia da gioco.

Una carica della batteria dovrebbe durare 14 ore di utilizzo. La ricarica del cuscino richiede sei ore. Il cavo USB-C non è incluso nella fornitura.

Al momento non abbiamo il Razer Clio nel nostro assortimento. Presso Razer stesso, costa 230 dollari USA.

Immagine di copertina: Razer

