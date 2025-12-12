Questi sono i vincitori dei "The Game Awards" 2025

Recensione
«Clair Obscur: Expedition 33» è il mio JRPG preferito dell'anno
di Kevin Hofer
13 nomination, nove premi. Come previsto, "Clair Obscur: Expedition 33" vince ai "The Game Awards" 2025. Non ci sono state grandi sorprese.
L'industria del gioco ha festeggiato per oltre quattro ore al Peacock Theatre di Los Angeles. Per molti, i nuovi trailer sono il momento clou dello show. Ma vengono anche consegnati i premi.
Il più grande trionfo viene celebrato da «Clair Obscur: Expedition 33». Il gioco di Sandfall Interactive ha vinto il premio in nove categorie su tredici. Sia le 13 nomination che le nove vittorie rappresentano un record nei dodici anni di storia dei Game Awards. Questo include anche il premio più importante: il Gioco dell'Anno. Il record era precedentemente detenuto da «The Last of Us: Part II» con sette vittorie. Con cinque premi ciascuno, «God of War: Ragnarok» e «Baldur's Gate 3» già grandi vincitori dei premi.
«Expedition 33» mi ha completamente conquistato: gameplay, presentazione e storia sono tra i migliori che abbia mai giocato. Non solo la critica è stata entusiasta, ma anche la Community: il gioco ha venduto oltre cinque milioni di copie. Un successo enorme per il piccolo studio di Montpellier.
Tra gli altri nominati per il Gioco dell'Anno, «Kingdom Come Deliverance 2», «Hollow Knight: Silksong», «Hades 2», «Death Stranding 2» e «Donkey Kong: Bananza».
Oltre a «Expedition 33», quest'anno anche altri giochi hanno fatto incetta di premi, anche se non sembrava durante lo show. Tra questi «Hades 2», «Hollow Knight: Silksong», «Donkey Kong Bananza», «Battlefield 6», «Doom: The Dark Ages», «South of Midnight» e «Arc Raiders».
Questo significava che non c'erano grandi sorprese. Non c'era bisogno di essere un indovino per sapere che, ad esempio, «GTA VI» avrebbe vinto il premio per il Gioco più atteso o «The Last of Us: Season 2» avrebbe vinto il premio per il Miglior adattamento.
Tutte le informazioni sono disponibili su .
Trova tutti i vincitori delle singole categorie qui di seguito:
Cosa ne pensi? Hanno vinto le persone giuste? Unisciti alla discussione nei commenti.
Tecnologia e società mi affascinano. Combinarle entrambe e osservarle da punti di vista differenti sono la mia passione.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti