Questi sono i vincitori dei "The Game Awards" 2025

12.12.2025

13 nomination, nove premi. Come previsto, "Clair Obscur: Expedition 33" vince ai "The Game Awards" 2025. Non ci sono state grandi sorprese.

L'industria del gioco ha festeggiato per oltre quattro ore al Peacock Theatre di Los Angeles. Per molti, i nuovi trailer sono il momento clou dello show. Ma vengono anche consegnati i premi.

Il più grande trionfo viene celebrato da «Clair Obscur: Expedition 33». Il gioco di Sandfall Interactive ha vinto il premio in nove categorie su tredici. Sia le 13 nomination che le nove vittorie rappresentano un record nei dodici anni di storia dei Game Awards. Questo include anche il premio più importante: il Gioco dell'Anno. Il record era precedentemente detenuto da «The Last of Us: Part II» con sette vittorie. Con cinque premi ciascuno, «God of War: Ragnarok» e «Baldur's Gate 3» già grandi vincitori dei premi.

«Expedition 33» mi ha completamente conquistato: gameplay, presentazione e storia sono tra i migliori che abbia mai giocato. Non solo la critica è stata entusiasta, ma anche la Community: il gioco ha venduto oltre cinque milioni di copie. Un successo enorme per il piccolo studio di Montpellier.

Tra gli altri nominati per il Gioco dell'Anno, «Kingdom Come Deliverance 2», «Hollow Knight: Silksong», «Hades 2», «Death Stranding 2» e «Donkey Kong: Bananza».

Oltre a «Expedition 33», quest'anno anche altri giochi hanno fatto incetta di premi, anche se non sembrava durante lo show. Tra questi «Hades 2», «Hollow Knight: Silksong», «Donkey Kong Bananza», «Battlefield 6», «Doom: The Dark Ages», «South of Midnight» e «Arc Raiders».

Questo significava che non c'erano grandi sorprese. Non c'era bisogno di essere un indovino per sapere che, ad esempio, «GTA VI» avrebbe vinto il premio per il Gioco più atteso o «The Last of Us: Season 2» avrebbe vinto il premio per il Miglior adattamento.

Trova tutti i vincitori delle singole categorie qui di seguito:

Miglior gioco per famiglie - «Donkey Kong Bananza»

Innovazione nell'accessibilità - «Doom: The Dark Ages»

Miglior Gioco Esports - «Counter-Strike 2»

Miglior Atleta Esports - «Chovy»

Miglior squadra Esports - Team Vitality - «Counter-Strike 2»

Miglior Dispositivo Mobile - «Umamusume: Pretty Derby»

Miglior gioco indipendente - «Clair Obscur: Expedition 33»

Miglior adattamento - «The Last of Us: Season 2»

Miglior Gioco d'Azione - «Hades II»

Miglior Interpretazione - Jennifer English («Expedition 33»)

Giochi d'impatto - «South of Midnight»

Miglior gioco in corso - «No Man's Sky»

Miglior design audio - «Battlefield 6»

Creatore di contenuti dell'anno - MoistCr1TiKaL

Miglior gioco di combattimento - «Fatal Fury: City of the Wolves»

Gioco più atteso - «Grand Theft Auto VI»

Game Changer - Girls Make Games

Miglior gioco d'azione e avventura - «Hollow Knight: Silksong»

Migliore direzione artistica - «Clair Obscur: Expedition 33»

Miglior gioco di simulazione/strategia - «Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles»

Miglior gioco indie d'esordio - «Clair Obscur: Expedition 33»

Miglior colonna sonora e musica - Lorien Testard («Expedition 33»)

Miglior gioco sportivo/di corsa - «Mario Kart World»

Migliore supporto della Community - «Baldur's Gate 3»

Miglior gioco VR/AR - «The Midnight Walk»

Miglior gioco di ruolo - «Clair Obscur: Expedition 33»

Voce del Giocatore - «Wuthering Waves»

Migliore narrazione - «Clair Obscur: Expedition 33»

Miglior Multiplayer - «Arc Raiders»

Migliore direzione di gioco - «Clair Obscur: Expedition 33»

Gioco dell'anno - «Clair Obscur: Expedition 33»

Cosa ne pensi? Hanno vinto le persone giuste? Unisciti alla discussione nei commenti.

