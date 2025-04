Novità e trend 6 1

Provato: Mascheramento del paesaggio in Lightroom

Lightroom può ora mascherare automaticamente le parti del paesaggio. Questo funziona molto bene con alcune immagini e le migliora notevolmente.

Adobe ha recentemente rilasciato rispettivamente la versione 8.3 di Lightroom e la versione 14.3 di Lightroom Classic. La novità più importante è la mascheratura del paesaggio: Lightroom riconosce automaticamente le parti di un paesaggio, come il cielo, le strade, la vegetazione e simili. Le maschere possono essere create a partire dalle parti riconosciute e modificate indipendentemente dal resto dell'immagine.

Questo era già possibile con il cielo. Penso che sia un'ottima funzione. Il cielo è spesso troppo luminoso rispetto al resto dell'immagine e a volte il colore non corrisponde. In questi casi, sono molto felice di poter correggere il valore tonale e il bilanciamento del bianco del cielo separatamente dal resto dell'immagine. L'opzione «Seleziona il cielo» è ancora disponibile direttamente con lo strumento maschera, senza dover ricorrere alla maschera paesaggio.

Lo strumento di mascheratura ora ha una voce relativa al paesaggio. Il resto rimane come prima.

Lo strumento di mascheratura (piccolo cerchio sulla destra) apre questo menu. In alto è possibile selezionare direttamente il cielo, in basso c'è la selezione del paesaggio, in cui vari elementi come il cielo, il terreno, la vegetazione ecc. possono essere selezionati in un secondo momento.

Questo riconoscimento a volte funziona perfettamente, a volte a metà e a volte non funziona affatto. Dipende molto dall'immagine.

In questa immagine, il riconoscimento funziona perfettamente.

Questa, invece, è inutilizzabile.

Provato brevemente

Per cosa è utile? Lo provo su una foto di paesaggio medio: Un sentiero escursionistico, vegetazione, montagne e cielo azzurro sullo sfondo.

Una foto di paesaggio completamente normale.

In questo caso vorrei schiarire in particolare le piante a destra del sentiero, che per me sono troppo scure. Posso ottenere questo risultato abbastanza bene con l'elaborazione RAW convenzionale, cioè schiarendo le profondità.

Con l'elaborazione convenzionale, schiarisco un po' le ombre.

Ma il percorso è troppo bluastro per i miei gusti, soprattutto le zone d'ombra. E anche troppo luminoso. Le piante, invece, dovrebbero essere ancora più luminose. Quindi attivo la funzione di riconoscimento del paesaggio.

Questo riconosce il sentiero come «terreno naturale», ma include anche le montagne. Poiché le due aree sono chiaramente separate, posso facilmente sottrarre le montagne dalla maschera con un pennello grande. In altre parole, il riconoscimento errato non è un problema in questo caso.

La montagna è stata riconosciuta come un sentiero, ma questo può essere facilmente corretto. Anche la piccola macchia in basso a sinistra è sparita con un clic.

Le altre parti vengono riconosciute correttamente. Quindi scurisco un po' il sentiero, riscaldo il bilanciamento del bianco e ravvivo un po' la vegetazione. Ora l'immagine mi piace di più.

Risultato con la mascheratura del paesaggio.

Probabilmente utilizzerò questa funzione più spesso. Non è importante come la selezione del cielo, ma è sicuramente utile. Tuttavia, probabilmente in futuro la utilizzerò in modo più discreto. Sono intervenuto molto a scopo dimostrativo. In questo modo si ottiene subito un aspetto innaturale.

