Proiettore laser da toccare con mano: VisionMaster Max è un punto di riferimento per i giochi

Un proiettore laser con un ritardo di ingresso di soli quattro millisecondi? AWOL Vision presenta all'IFA il VisionMaster Max, che mira a coniugare home cinema e gaming. Sono andato a vedere di persona se soddisfa le alte aspettative.

"Solo quattro millisecondi!", dico stupito. Andy Zhao, CEO di AWOL Vision e Valerion, mi sta spiegando quanto sia basso l'input lag del suo nuovo proiettore quando si gioca. È buio pesto intorno a noi; siamo seduti in un cinema improvvisato nel bel mezzo della fiera tecnologica IFA di Berlino. Il VisionMaster Max, il proiettore di cui sopra, sta riproducendo una scena di "Aquaman" con una risoluzione 4K nitidissima su uno schermo da 210 pollici.

Chi sono AWOL Vision e Valerion? AWOL Vision è un'azienda americana specializzata nella produzione di proiettori laser. Valerion è un marchio di AWOL Vision che si rivolge meno al grande pubblico e più agli appassionati di home cinema e ai giocatori, sia in termini di hardware che di design.

Andy continua a parlare. Ma non capisco una parola. È troppo rumoroso per me, in mezzo al rumore bruto della scena d'azione. Ma ciò che vedo mi lascia profondamente colpito. Quando finalmente usciamo dalla stanza, riesco a percepire l'entusiasmo del fondatore dell'azienda, che sta ancora parlando, in ogni singola frase.

Non c'è da stupirsi: il VisionMaster Max è senza dubbio uno dei migliori proiettori visti alla fiera, soprattutto per i giocatori.

Il design incontra la tecnologia: mi piace l'aspetto insolito

Parlando con Andy Zhao mi è subito chiara una cosa: il VisionMaster Max non vuole solo farsi notare in termini di hardware, ma anche visivamente. Le scanalature e le nervature laterali in particolare, insieme all'elegante alloggiamento, conferiscono al proiettore l'aspetto di un moderno PC da gioco di fascia alta. Andy non risponde direttamente alla mia domanda se le scanalature metalliche siano una forma di dissipazione del calore, simile a quella di una scheda grafica. Invece, mi fa sedere accanto a un VisionMaster Max in esposizione.

"Sì, si sente davvero il vento caldo", penso tra me e me.

Secondo la scheda tecnica, le scanalature e le nervature servono solo per la stabilizzazione. Tuttavia, non mi sorprenderebbe se dissipassero anche il calore.

Fonte: Luca Fontana

Il proiettore da gioco utilizza un triplo sistema laser come fonte di luce. In altre parole, a differenza dei vecchi proiettori laser, non utilizza un singolo laser la cui luce viene poi colorata tramite una ruota cromatica. Al contrario, c'è un raggio laser dedicato per ogni colore di base, rosso, verde e blu (RGB). Si tratta di un proiettore di fascia alta. Questa è una tecnologia di alto livello. Solo in questo modo VisionMaster Max è in grado di raggiungere un'eccezionale copertura dello spazio colore. In cifre: 110 percento dello spazio colore Rec.2020. Si tratta di una percentuale nettamente superiore a quella che ho misurato in tutte le prove TV. Inoltre, la fedeltà dei colori nella modalità immagine certificata ISF è particolarmente elevata

Perché la copertura dello spazio colore e la fedeltà cromatica sono importanti? Maggiore è la copertura dello spazio colore, più colori possono essere visualizzati e più naturale appare l'immagine. La copertura dello spazio colore - nota anche come gamut - è importante per i contenuti HDR, poiché utilizza spazi colore ampi con l'omonima alta gamma dinamica e i relativi valori di contrasto elevati. La fedeltà cromatica, invece, indica l'accuratezza con cui vengono visualizzati i colori. Migliore è la fedeltà cromatica, più il proiettore è accurato nella visualizzazione dei colori desiderati.

Anche il sistema a iride flessibile, installato davanti alle lenti del proiettore, sembra interessante. Simile all'iride dell'occhio umano, regola il diametro della sua apertura in base alla luminosità: nelle scene buie, lascia passare meno luce per consentire livelli di nero profondi. Nelle scene luminose, lascia passare più luce sullo schermo per ottenere picchi di luminosità elevati. Andy parla di ben 3000 lumen ISO e di un rapporto di contrasto di 15.000:1, senza alcun fronzolo di software dinamico. Potente.

Non guarderei mai direttamente nella luce; i diodi laser brillano fino a ben 3000 ISO lumen.

Fonte: Luca Fontana

A questo si aggiunge la possibilità di spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso del 100% senza muovere il proiettore stesso, così come l'altrettanto potente zoom ottico da 0,9 a 1,5x. Questo è importante se hai bisogno di una maggiore flessibilità nell'installazione del proiettore. Senza entrare troppo nel merito della questione, non è possibile fare a meno di notare che il proiettore è un'altra cosa. Senza entrare troppo nel merito della questione: La lunghezza focale da 0,9 a 1,5 significa che puoi posizionare il proiettore sia vicino alla parete che lontano, senza dover accettare un peggioramento della risoluzione durante lo zoom. Il lettore schnellchecker ha già notato correttamente questo aspetto in questo articolo:

Il VisionMaster Max è perfetto per guardare film e serie. Anche perché visualizza un'immagine da 100 a 300 pollici in 4K e supporta i formati HDR come Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+ e HLG.

Si tratta di una soluzione ideale per la visione di film e serie.

Puoi guardare in streaming tramite Google TV. In questo modo potrai accedere ai servizi di streaming più popolari come Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ e YouTube. Grazie ad Apple AirPlay 2 e a Chromecast integrato, puoi anche trasmettere direttamente dal tuo smartphone al proiettore. Inoltre: VisionMaster Max comunica con Google Home, Apple Home e Alexa.

"Andy, cosa non può fare il proiettore?" chiedo a un certo punto al fondatore dell'azienda. Lui sorride in modo peccaminoso, senza rispondere.

All'inizio, il fondatore dell'azienda mi chiede che cosa non può fare il proiettore.

Ottime prestazioni di gioco grazie a un input lag incredibilmente basso

Alla fine, torno al gioco. Prima riuscivo a malapena a capire una parola al cinema. Andy è paziente. Sembra particolarmente orgoglioso del processore MT-9618 installato nel proiettore. Non solo dovrebbe garantire un buon upscaling e far funzionare l'intero sistema operativo senza problemi. Dovrebbe anche garantire un basso input lag di quattro millisecondi. Almeno con una risoluzione Full HD a 240 fotogrammi al secondo. Con contenuti 4K a 60 fotogrammi al secondo, invece, il VisionMaster Max raggiunge comunque un eccellente input lag di 15 millisecondi - ho già avuto modo di provare televisori peggiori da questo punto di vista.

Il design del VisionMaster Max di Valerion è decisamente diverso.

Fonte: Luca Fontana

Collega il PC o la console di gioco tramite uno dei due ingressi HDMI 2.1, che riconoscono automaticamente l'avvio di un gioco grazie all'ALLM e passano di conseguenza alla modalità gioco. Se hai una soundbar, c'è anche un terzo ingresso HDMI 2.0 con eARC. Altrimenti, il VisionMaster Max ha due altoparlanti da 10 watt che supportano sia il Dolby Digital che il DTS Virtual:X.

Kickstarter per il lancio

Ci vorrà un po' di tempo prima che il VisionMaster Max arrivi nei negozi: il dispositivo non sarà disponibile prima di marzo 2025. Per prima cosa, alla fine di settembre verrà lanciata una campagna Kickstarter che ti permetterà di assicurarti un prezzo particolarmente vantaggioso per il dispositivo. Basta cliccare su questo link e poi su "Paga il deposito".

Guardo l'immagine nitidissima del VisionMaster Max su un impressionante schermo da 210 pollici.

Fonte: Luca Fontana

Nel caso in cui ti stia chiedendo perché si chiama "Deposito": fino all'inizio della campagna a fine settembre, puoi pagare un deposito di 50 dollari per ottenere un buono acquisto di 200 dollari, che verrà poi detratto dal prezzo di acquisto del VisionMaster Max. Quindi, se paghi il deposito e partecipi alla campagna Kickstarter, puoi ottenere il proiettore a un prezzo piuttosto equo di circa 1799 dollari. I proiettori analoghi sono più costosi. Alcuni sono addirittura molto più costosi.

"Una cosa è già chiara", dico a Andy Zhao, "non appena uno di questi proiettori sarà disponibile per la prova, voglio essere informato!"