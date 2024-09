Proiettori portatili: XGIMI e LG presentano i loro nuovi mini proiettori

I proiettori portatili sono più popolari che mai. Lo hanno capito anche produttori come XGIMI e LG. Ho dato un'occhiata ai loro due ultimi prodotti alla fiera tecnologica IFA.

"Un 'proiettore da portare via', per favore", è lo slogan corrente all'IFA di Berlino. O almeno questo è quello che si potrebbe pensare. Non ricordo di aver mai visto così tanti proiettori e proiettori portatili in mostra alla più grande fiera tecnologica d'Europa. Sembra che stiano guadagnando popolarità e che i produttori stiano rispondendo a questo fenomeno. In breve: i proiettori portatili sono sempre più diffusi. In breve: i proiettori portatili fanno tutto quello che fanno i loro fratelli maggiori, ma un po' meno bene. Ma sono molto più piccoli, maneggevoli, a volte anche alimentati a batteria e possono quindi essere portati ovunque, anche all'aperto. Così dicono i produttori. XGIMI e LG hanno presentato per la prima volta in Europa due proiettori di questo tipo. Sono andato a dare un'occhiata.

XGIMI MoGo 3 Pro - Grande come una tazza di caffè Starbucks Venti

Piccolo non vuol dire piccolo suono. Al contrario. Con il MoGo 3 Pro, XGIMI vuole "cambiare l'esperienza del cinema all'aperto mobile". Ma ciao!

Il MoGo 3 Pro è stato il preferito segreto di noi giornalisti allo stand XGIMI.

Fonte: Luca Fontana

A proposito, l'anno scorso ho definito XGIMI ("X-Tschimi") la TCL del settore dei proiettori, perché entrambe le aziende provengono dalla Cina, ricercano, sviluppano e producono tutto l'hardware nelle proprie fabbriche - e sono riuscite con successo a conquistare il mercato da dietro.

Ma cosa rende il MoGo 3 Pro così speciale? Innanzitutto il suo design. Quando è chiuso, sembra una tazza di Starbucks. In effetti, le sue dimensioni sono simili a quelle di una tazza di caffè Venti, ovvero circa 20 centimetri di altezza e nove di diametro. Tuttavia, è più pesante: la piccola pesa 1,1 kg. Mi sembra un po' poco. Ma XGIMI preferisce definirlo leggero e compatto.

Vorrei quasi provare a bere il mio latte macchiato alla zucca. Quasi.

Fonte: Luca Fontana

Luminosità: raggiunge i 450 lumen ISO. Si tratta di una cifra piuttosto decente per un proiettore portatile. Il proiettore Samsung il Freestyle di seconda generazione, anch'esso portatile, brilla con 550 ISO lumen - ma costa circa 100 euro in più.

Il MoGo 3 Pro ha una risoluzione fino al FullHD - che ha anche il Freestyle di Samsung -, supporta anche l'HDR10 e, a seconda della distanza, può visualizzare una superficie di proiezione da 40 a 200 pollici in modo nitido. Il materiale proiettato, come ad esempio un coloratissimo trailer del prossimo film d'animazione Dreamworks "The Wild Robot", aveva un aspetto fantastico.

Non è uno scherzo, ma una caratteristica: se estrai un po' il proiettore senza ruotare l'obiettivo verso l'esterno, puoi usare il MoGo 3 Pro anche come lampada da terra.

Fonte: Luca Fontana

Una parola sul suono: la base del proiettore ha due altoparlanti da 5 watt di Harman/Kardon, che supportano il Dolby Digital Plus. Non c'è problema. Il MoGo 3 Pro accetta micro HDMI (ARC), USB 2.0 e, naturalmente, i contenuti che trasmetti in streaming tramite WiFi e Google TV da tutti i servizi di streaming più diffusi - quest'anno finalmente anche con Netflix su licenza. Puoi anche riprodurre i contenuti direttamente dal tuo smartphone grazie al Chromecast integrato. E: il MoGo è in grado di riprodurre i contenuti in streaming tramite WiFi e Google TV. Ecco: il MoGo 3 Pro è dotato di correzione trapezoidale automatica, allineamento intelligente dello schermo e prevenzione degli ostacoli. Questo lo rende incredibilmente facile da configurare e installare ovunque.

Che cosa sono la Correzione trapezoidale automatica, l'Allineamento intelligente dello schermo e l'Evitamento ostacoli? La prima funzione corregge automaticamente la distorsione prospettica. Ad esempio, se il proiettore non può essere posizionato frontalmente rispetto allo schermo e quindi proietta lateralmente sulla superficie. Il sensore lo riconosce e deforma l'immagine fino a formare un rettangolo perfetto. La seconda funzione riconosce automaticamente la grandezza della superficie di proiezione e regola di conseguenza le dimensioni e lo zoom della proiezione. La terza funzione, invece, riconosce la presenza di ostacoli sulla superficie di proiezione. Un quadro, ad esempio. O una lampada a muro. Il proiettore cerca automaticamente un'area libera tra questi ostacoli.

Il prezzo del proiettore è di 499 euro (RRP). Purtroppo non è ancora chiaro quando e a che prezzo il MoGo 3 Pro sarà disponibile nel nostro negozio. Tuttavia, come l'anno scorso con i nuovi prodotti, mi aspetto che le vendite inizino alla fine di settembre.

Un'ultima cosa: la MoGo 3 Pro non ha una batteria integrata. Credo sia un peccato, soprattutto considerando il prezzo; nulla funziona senza un cavo e una presa. Almeno c'è una porta USB-C. In questo modo potrai alimentare il proiettore anche in viaggio tramite un power bank. Oppure puoi acquistare il supporto separato a 129 euro. Il prezzo è così alto perché ha un power bank integrato che alimenta il MoGo 3 Pro fino a 2,5 ore.

Il CineBeam Q di LG può fare anche 4K

Secondo LG, il CineBeam Q sarà presentato in "anteprima europea" alla fiera tecnologica IFA di Berlino. Tuttavia, lo abbiamo nel nostro negozio da molto tempo. In ogni caso, questa è la prima volta che ho potuto mettere le mani sul CineBeam Q da un chilo e mezzo. O come lo chiama LG: il più piccolo proiettore 4K. Il costo, ad oggi, è di ben 927 franchi.

Il CineBeam Q di LG potrebbe essere il proiettore 4K più piccolo che abbia mai visto.

Fonte: Luca Fontana

Ha la forma di un mini PC desktop con una maniglia. Dimensioni: 13,5 × 13,5 × 8 centimetri. In termini di design, non sembra così attraente come il MoGo 3 Pro di XGIMI. Ma il manico può essere ruotato di 360 gradi in un cerchio. Ciò significa che la maniglia funge da supporto o non è d'intralcio se vuoi inclinare il proiettore e proiettarlo sul soffitto.

Se vuoi, puoi anche acquistare un'elegante cover per il CineBeam Q. Proprio come gli smartphone.

Fonte: Luca Fontana

Anche il CineBeam Q ha molto da offrire. O nella scatola. In particolare un sistema laser RGB che emette fino a 500 nit e può visualizzare un'immagine nitida da 50 a 120 pollici. Si tratta di un valore nettamente inferiore a quello di XGIMI, ma in 4K. Tuttavia, è piuttosto sorprendente che LG non abbia ottenuto la certificazione HDR con il CineBeam Q. Non solo è più luminoso dei suoi concorrenti cinesi, ma copre anche il 154% dello spazio colore DCI-P3 comunemente utilizzato per i contenuti HDR, secondo un rappresentante locale. Quindi, in termini di hardware, la potenza è più che sufficiente.

Il CineBeam Q ha una correzione trapezoidale automatica in tempo reale. In altre parole, se lo sposti e l'immagine proiettata sulla parete risulta distorta, l'immagine si corregge da sola in meno di un secondo. Quindi quasi in tempo reale. L'aspetto è quindi simile a questo:

Figo, vero?

Ciò che è meno cool è la mancanza di una batteria integrata. Tuttavia, come il MoGo 3 Pro di XGIMI, il proiettore può essere alimentato tramite una power bank lontano dalle prese di corrente grazie alla connessione USB-C. Il materiale dimostrativo mostrato è apparso, senza sorpresa, fantastico e nitido come un rasoio. Grazie all'HDMI o al sistema operativo interno di LG, webOS, puoi anche trasmettere contenuti da Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV.

Mentre il rappresentante di LG mi lascia pazientemente scattare delle foto alla fine dell'hands-on, sto già pensando a un test a tre in cui metto a confronto il CineBeam Q di LG, il MoGo 3 Pro di XGIMI e il Freestyle di seconda generazione di Samsung. Che ne pensi, vorresti leggere qualcosa del genere?