"Principessa Mononoke" in IMAX: Quando il cinema diventa una forza della natura

Retroscena
Anime invece di Hollywood: come il Giappone ridefinisce la narrazione
di Luca Fontana
Nitido come un rasoio, di dimensioni travolgenti e più emozionante che mai: il 27 agosto, "La Principessa Mononoke" di Hayao Miyazaki sarà proiettato per la prima volta in Svizzera in IMAX, in esclusiva al Pathé Balexert di Ginevra. È previsto anche un inizio nella Svizzera tedesca.
Ci sono film che si vedono e film che si vivono. «Princess Mononoke» appartiene alla seconda categoria. L'epopea naturalistica di Hayao Miyazaki è una pietra miliare del cinema anime dal 1997. Una danza selvaggia e visivamente stupefacente tra uomo e natura, bellezza e distruzione, amore e guerra. Ora sta tornando - e come non l'hai mai visto prima: in IMAX.
Il 27 agosto, «Princess Mononoke» sarà proiettato al Pathé Balexert di Ginevra - come primo film del maestro dello Studio Ghibli ad essere completamente rielaborato per IMAX. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra Digitec Galaxus, The Ones We Love e Pathé Switzerland.
Questo significa che il film è stato rielaborato in modo estremamente nitido.
Questo significa immagini nitidissime, schermi di dimensioni spropositate e ogni minimo movimento - dal fruscio delle foglie all'emozione sul volto di Ashitaka e San - con un'intensità che sorprenderà anche i fan più accaniti.
Purtroppo, non c'è ancora una data di uscita del film nella Svizzera tedesca. Ma seguirà. Fino ad allora, Ginevra rimane l'unico posto in Svizzera dove le forze della natura di Miyazaki si scateneranno in formato IMAX. E chissà, forse dopo dirai: «Ora ho finalmente visto 'Principessa Mononoke' davvero.»
Il momento in cui il capolavoro di Miyazaki arriva in IMAX non potrebbe essere migliore. Gli anime stanno vivendo un boom mondiale come mai prima d'ora - anche al cinema.
Negli Stati Uniti, le nuove uscite Ghibli stanno festeggiando record, «The Boy and the Heron» ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione nel 2024, e film come «Demon Slayer: Mugen Train» o «Jujutsu Kaisen 0» stanno riempiendo sale che prima erano riservate a Pixar e Marvel. Quello che per lungo tempo è stato considerato cinema di nicchia è ora parte integrante del calendario cinematografico globale.
