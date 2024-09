Premi Emmy 2024: "Shōgun" entra nella storia della televisione

Ieri sera si sono svolti eventi storici agli annuali Emmy Awards: "Shōgun", l'adattamento dell'omonimo romanzo storico, ha vinto 18 premi - un record.

Quello che gli Oscar sono per il cinema, gli Emmy Awards sono per la televisione. E sebbene Netflix abbia plasmato il panorama delle serie come nessun altro nell'ultimo decennio, sono state soprattutto le serie dei canali di prestigio HBO, AMC e FX a vincere nelle categorie più importanti.

Questo è stato anche il caso di ieri sera, quando il dramma storico "Shōgun" di FX ha ottenuto un totale di 18 premi - e ha battuto un record nel processo. Mai prima d'ora una serie aveva vinto così tanti premi in un solo anno. Compreso quello più importante: miglior serie drammatica dell'anno.

"Shōgun" sbanca il botteghino: 18 Emmy e due nuove stagioni confermate

"Shōgun" ha dominato anche nelle altre categorie principali con le vittorie per il Miglior attore protagonista in una serie drammatica (Hiroyuki Sanada), la Miglior attrice protagonista in una serie drammatica (Anna Sawai) e il Miglior regista in una serie drammatica (Frederick E.O. Toye).

La striscia di vittorie è stata di 18 Emmy e di 18 stagioni confermate.

La vittoria non è stata una sorpresa. Una settimana fa, "Shōgun" ha battuto tutti i record ai Creative Arts Emmys, gli "Oscar tecnici" dell'industria televisiva. Inoltre, la serie è stata incredibilmente ben accolta sia dalla critica che dal pubblico.

Infatti, il successo di critica e di ascolti dello scorso maggio ha portato la casa madre FX Disney a prolungare "Shōgun" non solo di una, ma di due stagioni estese. Questa è stata a sua volta una grande sorpresa. Soprattutto perché James Clavell, l'autore del romanzo su cui si basa la serie, ha scritto solo un libro ed è morto nel 1994. I creatori dovranno quindi inventare una propria storia per le prossime stagioni.

Questo almeno è confermato: I due showrunner Justin Marks e Rachel Kondo torneranno, così come la produttrice esecutiva Michaela Clavell e, ovviamente, l'attore protagonista Hiroyuki Sanada.

Altri successi per FX e Netflix

FX ha fatto centro anche con la serie "The Bear: King of the Kitchen". La serie di ristoranti ha ottenuto un totale di undici premi, tra cui Miglior Attore Protagonista in una Serie Comica (Jeremy Allen White) e Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Comica (Ebon Moss-Bachrach e Liza Colón-Zayas).

Netflix è riuscita finalmente ad ottenere un grande successo con la serie di FX.

Netflix ha finalmente potuto godere di qualche premio: la serie in sette parti dedicata agli stalker "Baby Reindeer" ha vinto un totale di sei premi, tra cui l'importante categoria di miglior miniserie. A mio parere, giustamente, anche se "Baby Reindeer", che si basa su fatti realmente accaduti, ha suscitato qualche polemica quando è stata presentata all'inizio dell'anno. Inizialmente, la serie ha causato nuove indagini di polizia quando gli stessi fan hanno iniziato a pedinare le persone coinvolte. In seguito, il vero stalker dietro "Baby Reindeer" ha fatto causa a Netflix per 170 milioni di dollari. Il processo è ancora in corso.