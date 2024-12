Polemiche sulla classificazione 18+ del PEGI per il successo indipendente "Balatro"

La decisione del PEGI di rilasciare il gioco di carte per PC "Balatro" a partire dai 18 anni è stata criticata dallo sviluppatore LocalThunk. L'azienda sostiene che la categorizzazione non è coerente rispetto a giochi come "EA Sports FC", che contiene loot box per il gioco d'azzardo ed è comunque approvato per i bambini.

L'autorità europea di classificazione per età PEGI ha assegnato al gioco di carte e al popolare successo indie "Balatro" una classificazione di età 18+. Questa classificazione ha immediatamente suscitato critiche, soprattutto da parte dello sviluppatore del gioco, LocalThunk. Egli ha criticato la discrepanza rispetto ad altri giochi come "EA Sports FC": un gioco che contiene loot box ed è adatto a giocatori dai tre anni in su. Sostiene che gli "Ultimate Team Packs" sono veri e propri meccanismi di gioco d'azzardo. Ciononostante, questi sono approvati per i bambini secondo il PEGI.

Cosa sono le loot box? Le loot box sono pacchetti virtuali che i giocatori possono acquistare con denaro reale senza sapere quali oggetti contengano. Questa pratica è spesso considerata una forma di gioco d'azzardo, in quanto si basa sul caso e può incentivare i giocatori a spendere sempre più denaro per ottenere determinati oggetti. I critici sostengono che le loot box possono essere particolarmente pericolose per i giocatori più giovani, in quanto aumentano il rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.

"Visto che il PEGI ci ha dato un rating 18+ perché abbiamo carte da gioco malvagie, forse dovrei aggiungere microtransazioni/lootbox/gioco d'azzardo genuino per abbassare il rating a 3+ come EA Sports FC", ha commentato la decisione di X. Allo stesso tempo, chiarisce di essere molto più infastidito dalla categorizzazione per bambini di questi giochi con meccanismi di gioco d'azzardo reali che non dalla classificazione 18+ di "Balatro".

Il PEGI giustifica la classificazione 18+ di "Balatro" come segue: "Questo gioco insegna - attraverso immagini, informazioni e gameplay - le abilità e le conoscenze necessarie per giocare a poker. [...] Man mano che il gioco procede, il giocatore impara quali mani fanno più punti. Poiché si tratta di mani che esistono anche nel mondo reale, queste conoscenze e abilità possono essere trasferite a una partita di poker vera e propria".

Che cos'è il "Balatro"?

Il mio collega Simon ha descritto il gioco nella sua recensione come un misto di poker, Yahtzee, tarocchi e roguelike. Puoi leggere la sua recensione alla seguente pagina.

Recensione «Balatro» alla prova: un gioco di carte che crea dipendenza di Simon Balissat

Ha recentemente ottenuto tre premi ai Game Awards di quest'anno: "Miglior gioco indipendente", "Gioco indie di debutto" e "Miglior dispositivo mobile".

"Balatro" interpreta le meccaniche del poker in modo completamente nuovo. In questo gioco, combini mani di poker da un mazzo standard di 52 carte. L'obiettivo è quello di ottenere punteggi (fiches) sempre più alti grazie a un'abile selezione delle carte e alle sinergie.

I giocatori devono superare vari bui (puntate minime) giocando mani di poker come il full o il colore e potenziandole con carte jolly e moltiplicatori. La particolarità di "Balatro" è la possibilità di cambiare drasticamente il mazzo di carte con jolly e tarocchi unici, rendendo ogni turno di gioco un'esperienza tattica completamente nuova.

Lo sviluppatore LocalThunk aveva già dichiarato nell'agosto di quest'anno di essere contrario al gioco d'azzardo in sé. Nel suo testamento ha dichiarato che l'IP "Balatro" non dovrebbe mai essere venduta o concessa in licenza a un'azienda/casinò.

La classificazione per età non è però uguale in tutti i paesi. L'ESRB nordamericano è meno severo e ha assegnato a "Balatro" una valutazione E10+. Anche l'USK tedesco valuta il gioco di carte in modo più moderato, con una valutazione di 12+.

Le loot box a pagamento dovrebbero essere vietate

Comprendo bene le critiche dello sviluppatore solitario nei confronti di giochi come "EA Sports FC" in particolare. Le loot box e le microtransazioni sono un'assurdità assoluta nel mondo dei giochi. A mio parere, dovrebbero essere completamente vietate e abolite.

Ad esempio, le loot box a pagamento sono ora vietate anche in Belgio e nei Paesi Bassi. Lì sono considerate gioco d'azzardo illegale. E credo che sia la cosa giusta da fare. Anche se i giochi con queste meccaniche possono ancora essere giocati, non contengono più loot box a pagamento.