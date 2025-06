Novità e trend 18 4

PNG migliora: HDR, dati Exif e immagini animate

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 26.6.2025

Il World Wide Web Consortium W3C ha pubblicato una nuova specifica per il formato immagine PNG. Il formato amplia notevolmente le possibilità. Tuttavia, è probabile che il PNG rimanga solo uno dei tanti formati.

PNG è uno dei tre formati di immagine più comuni sul web insieme a JPEG e GIF. Occasionalmente viene utilizzato anche al di fuori del web; ad esempio, Apple salva gli screenshot in formato PNG per impostazione predefinita.

Anche se PNG è il più recente dei tre formati, ha circa 30 anni. Alcune limitazioni del formato sono state a lungo superate e ora sono state ufficialmente rimosse con la specifica PNG 3 del W3C.

Le nuove caratteristiche

PNG sarà completamente compatibile con l'HDR. Le immagini potevano già essere salvate con una profondità di colore superiore agli 8 bit. In questo senso, PNG soddisfaceva i requisiti per l'HDR. Inoltre, PNG conosceva già i profili colore ICC. Ciò che mancava, tuttavia, era il supporto per il CICP. Si tratta di una breve informazione nei metadati che indica lo spazio colore utilizzato. È necessario per gli standard HDR come HLG e HDR10.

Per molto tempo il PNG non è stato un'opzione per le fotocamere perché non offriva la possibilità di salvare i metadati Exif. Nei dati Exif, le fotocamere memorizzano informazioni sullo scatto come il tempo di esposizione, la sensibilità ISO, la lunghezza focale e l'apertura del diaframma o la fotocamera utilizzata per scattare la foto. Anche gli smartphone scrivono i dati Exif nelle foto scattate e possono memorizzarvi, tra le altre cose, anche i dati GPS. In pratica, però, i dati Exif non sono stati utilizzati.

In pratica, però, dal 2017 è possibile salvare i dati Exif in PNG. Ad esempio, il visualizzatore di immagini «Preview» su Mac fa questo: se esporto un JPEG come PNG, i dati Exif vengono mantenuti. Ma poiché l'ultima specifica ufficiale del PNG risale al 2004, Exif fa parte ufficialmente del PNG solo ora.

La terza innovazione riguarda i PNG animati. In linea di principio non si tratta di una novità: il formato APNG esiste per i PNG animati dal 2004. Tuttavia, non ha mai fatto parte delle specifiche PNG ufficiali. Ora la situazione sta cambiando.

Quanto sarà importante il PNG in futuro?

Due delle tre nuove funzionalità esistono da molto tempo in modo non ufficiale. Resta da vedere quanto sarà importante la loro inclusione ufficiale nelle specifiche W3C per la distribuzione futura. Tuttavia, non mi aspetto che PNG diventi il formato dominante nel prossimo futuro.

Per la fotografia, esistono già JPEG, HEIF, DNG e i formati RAW proprietari dei produttori. Nessuno sta aspettando un altro formato di file in questo settore.

Guida HEIF – un super formato di file che nessuno aspettava di David Lee

Sul web, i file PNG hanno un grosso svantaggio rispetto ai JPEG, che rimane invariato: sono molto più grandi. Questo è dovuto principalmente al fatto che il PNG viene compresso senza perdite. Il JPEG, invece, utilizza una compressione con perdita. Al massimo livello di qualità, tuttavia, le perdite non sono visibili e consentono di risparmiare molto spazio di archiviazione. Un'immagine PNG è spesso più del doppio di un'immagine JPEG alla massima qualità. Per confrontare il fabbisogno di spazio, è necessario un confronto tra i due formati.

Per confrontare correttamente i requisiti di spazio, è necessario sfatare un'idea sbagliata comune: Un JPEG a 8 bit non è equivalente a un PNG a 8 bit in termini di profondità di colore, ma a un PNG a 24 bit. Questo perché nel PNG tutti i canali di colore vengono sommati. Come un JPEG, un PNG a 24 bit ha tre canali di 256 colori ciascuno, per un totale di 16,7 milioni di colori (256×256×256). Un PNG a 8 bit ha un solo canale di colore in cui tutti i 256 colori sono memorizzati in una tavolozza di colori. Funziona quindi in modo simile a una GIF.

Penso che il PNG abbia le migliori possibilità di sostituire il formato GIF. In teoria, PNG occupa meno spazio di GIF e i browser supportano PNG animati. Tuttavia, dovrebbe essere più facile creare APNG. Attualmente non è possibile creare un PNG animato direttamente da Photoshop. Con le GIF funziona senza problemi.

Siccome nemmeno il nostro sistema è in grado di gestire i PNG animati, ecco una GIF animata alla fine sul tema «PNG animati».

Mi piace questo articolo! A 18 persone piace questo articolo