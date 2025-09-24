Novità e trend 2 1

Playstation State of Play di settembre: Sony ha presentato questi nuovi giochi

Sony mostra i nuovi giochi per la PS5 durante la presentazione "State of Play". Oltre al blockbuster Marvel "Wolverine", ci sono anche un paio di sorprese.

Sony vi invita ancora una volta a un «State of Play» e presenta una serie di nuovi giochi per PS5 in un livestream della durata di circa mezz'ora.

Ho riassunto tutti i punti salienti e i giochi presentati qui di seguito

«Marvel's Wolverine» - brutale, sanguinoso e senza compromessi

Dopo l'annuncio teaser del 2023, lo studio di sviluppo Insomniac Games mostra per la prima volta le scene di gameplay di «Marvel's Wolverine».

Cosa si nota nel trailer: Il gioco è brutale e sanguinoso. Wolverine conficca i suoi artigli senza compromessi in teste e altre parti del corpo. Insomniac Games si è allontanata dalla produzione «ben educata» dei suoi giochi «Spider-Man» ed è chiaramente orientata verso il fumetto, a volte molto esplicito. Lo studio ha prestato particolare attenzione alla «tecnologia del sangue» in modo che gli schizzi di sangue appaiano «più belli» possibile.

Logan è interpretato da Liam McIntyre («Spartacus: Gods of the Arena», «Gears of War 4»). Il team rivela ulteriori informazioni in un video dietro le quinte. Ci sarà un'altra presentazione nella primavera del 2026.

Data: fine 2026

Rilasciato per: PS5

«Microsoft Flight Simulator 2024» - volo con supporto VR

Si è vociferato a lungo che Microsoft avrebbe portato il suo simulatore di volo anche sulla PS5. Ora è ufficiale. Particolarmente cool: Il gioco supporta Playstation VR2, ma non ancora al momento del lancio.

Data: 8 dicembre 2025

Rilasciato per: PS5, già disponibile per Xbox Serie X/S, PC

«Battlefield 6» - semplicemente roboante

Lo sparatutto spettacolare di EA è tornato con un nuovo, roboante trailer della campagna per giocatore singolo. Non ci vorrà molto prima che tu possa lanciarti nel selvaggio campo di battaglia.

Data: 10 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

L'anteprima di Philipp dello sparatutto in evidenza è disponibile qui:

Retroscena "Battlefield 6" giocato: Riportato in vita di Philipp Rüegg

«Saros» - azione roguelike di grande impatto

«Ogni volta che il sole muore, il tempo si allunga e si lacera» - così inizia il minaccioso trailer di «Saros». Il titolo è il nuovo progetto di Housemarque, che ha già realizzato un successo per PS5 con «Returnal».

Il gameplay mostrato sembra quello che ci si aspettava, e non lo dico in senso negativo. Centinaia di proiettili volanti, esplosioni e caos. Se muori, ricominci la corsa da capo. Non vedo l'ora di sparare con rabbia il mio controller contro il muro.

Data: 20 marzo 2026

Rilasciato per: PS5

«Chronoscript: The Endless End» - un gioco come un libro illustrato

Immagina di essere intrappolato in un manoscritto infinito come un disegno 2D e di dover sfuggire alle pagine maledette del libro. Questa è la premessa che ti aspetta qui, avvolta in una splendida presentazione visiva. Sembra molto, molto cool!

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, PC

«Let it Die: Inferno» - brucia all'inferno

Un sequel di un oscuro titolo free-to-play di «No More Heroes» studio Grasshopper Manufacture. Esplora le profondità sorprendentemente colorate dell'inferno e cerca di arrivare il più lontano possibile e di uscirne vivo. Ti aspetta tanta azione in mischia con elementi roguelike e un sistema PvPvE.

Data: 3 dicembre

Rilasciato per: PS5

«Deus Ex Remastered» - non sembra nemmeno così bello

Il classico RPG riceve una rimasterizzazione con grafica e controlli rivisti - su PS5 anche con un feedback aptico aggiuntivo. Sfortunatamente, il tutto ha un aspetto piuttosto... modesto. Un commento sotto il video di YouTube dice: «grafica aggiornata dal 2000 al 2005».

Data: 5 febbraio 2026

Rilasciato per: PS5, PC

«Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered» - Hack'n'Slash oldschool

Dopo il grande successo del reboot della serie Musou con «Dynasty Warriors: Origins», Koei Tecmo sta tornando alle origini. Il terzo capitolo della serie, uscito originariamente nel 2001 per PS2, viene riproposto con una grafica completamente rinnovata.

Data: 19 marzo 2026

Rilasciato per: PS5

«Gran Turismo 7: Spec III Update» - il più grande aggiornamento del gioco fino ad oggi

Il gioco di simulazione di corse di Sony riceverà a dicembre il suo più grande aggiornamento di contenuti. Include due nuovi tracciati, otto nuovi veicoli e molto altro ancora.

Data: dicembre

Rilasciato per: PS5, PS4

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre alle grandi novità, sono stati mostrati anche i trailer di giochi presentati in precedenza, titoli minori o porting di titoli già usciti. Puoi trovare tutti gli altri giochi qui nella panoramica alfabetica:

E' disponibile anche nuovo hardware

Sony utilizza il «State of Play» per presentare anche nuovo hardware

Gli altoparlanti wireless «Pulse Elevate» sono progettati per una configurazione di gioco desktop. Supportano l'audio 3D con la PS5 e offrono un rilevamento del rumore basato sull'intelligenza artificiale per ottimizzare continuamente il suono. Possono essere collegati alla PS5, al PC e al Mac tramite dongle. Puoi anche collegare gli altoparlanti al portale Playstation tramite il sito «Playstation Link e utilizzarli in viaggio con l'alimentazione a batteria.

I due altoparlanti possono essere inclinati all'indietro, se necessario, per ottenere un'angolazione ottimale. Saranno disponibili nei colori bianco e nero - nel 2026.

Per celebrare il ventesimo anniversario della serie «God of War», c'è anche una nuova elegante combinazione di colori per il controller Dualsense:

